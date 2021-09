Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har spilt sine kort godt. De har sørget for å slippe å sitte i regjering med SV, slik de hele tiden sa til velgerne sine at de ønsket. Jonas Gahr Støre har ikke maktet å få til den flertallsregjeringen han ønsket. Hovedgrunnen var likevel valgresultatet, som gjorde at Senterpartiet hadde større tyngde enn SV.

Hvis regjeringen ønsker å føre en politikk for mer satsing på olje eller mindre kraftfulle klimatiltak, må de gå til Høyre og Frp. Det er grunn til å advare mot at Støre velger den veien. — Vårt Land

Støre blir nå leder for en mindretallsregjering som hele tiden blir nødt til å finne flertall for sin politikk i Stortinget. Det skaper større usikkerhet, og kan føre til slitasje for regjeringen og stemmetap for Arbeiderpartiet. Men Støre ser nok også muligheter i dette.

Sentrumssamarbeid gir muligheter

Støre har gjort det klart at SV blir den foretrukne partneren for regjeringen. Ikke minst gjelder det budsjettene. Det gir SV betydelige muligheter for gjennomslag for sin politikk, særlig fordi regjeringen neppe har andre muligheter for å skape budsjettflertall.

Men på mange andre områder står særlig Kristelig Folkeparti, men også Venstre, nær den politikken som samler Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Støre har tidligere vist interesse for et samarbeid i sentrum. Vi ser mange muligheter for en god politikk i et slikt sak til sak samarbeid.

Også Venstre og KrF er klimapartier. Hvis regjeringen ønsker å føre en politikk for mer satsing på olje eller mindre kraftfulle klimatiltak, må de gå til Høyre og Frp. Det er grunn til å advare mot at Støre velger den veien. Det vil være et utfall av dette valget som er vanskelig å forsvare.

Flertallsregjering kan tvinge seg fram

MDGs Rasmus Hansson tar i Vårt Land til orde for å danne en klimablokk som kan utfordre et slikt flertall. En fast blokk av dette slaget er nok ikke realistisk. Men de partiene som ønsker en klart grønnere politikk bør nå stå sammen, og ikke fortsette å hakke på hverandre slik vi så i valgkampen. De har sammen styrke til å gjøre det vanskelig for Støres regjering å samarbeide med høyrefløyen i slike spørsmål.

I de neste fire årene er det ikke noe alternativ til Jonas Gahr Støre som statsminister – hvis ikke det usannsynlige skulle skje at Senterpartiet bytter side. Men en mindretallsregjering vil leve farlig, og det er ikke garantert at vi vil ha samme regjeringskonstellasjon helt fram til neste valg. En flertallsregjering kan tvinge seg fram, slik som det gjorde med Erna Solbergs regjering. Da kan det bli verre for Sp å holde SV utenfor.