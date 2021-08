Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Polen har de siste årene under Lov- og rettferdighetspartiets styre beveget seg i en stadig mer illiberal retning. Spesielt bekymringsverdig har utviklingen vært for den polske rettsstaten, men også på områder som pressefrihet og rettigheter for seksuelle minoriteter har Polen vist urovekkende tendenser.

Mørke skyer i horisonten

Den polske regjeringen har blant annet politisert disiplinærkammeret for polske dommere slik at det strider med den polske grunnloven. Den omstridte ordningen med å føre disiplinærsaker mot polske dommere har vært under sterk kritikk fra blant andre EU. Forrige uke kom EU-domstolen med et pålegg for å oppløse disiplinærkammeret. EU-kommisjonen har truet Polen med bøter dersom landet ikke retter seg etter EU-domstolen.

Denne uken kom det signaler fra den polske regjeringen om at det vil komme en ny justisreform i løpet av de nærmeste månedene. Som del av denne reformen varsler regjeringen at det sterkt politiserte disiplinærkammeret vil oppløses. Spørsmålene om hva resten av reformen vil innebære, henger likevel som mørke skyer over horisonten.

Fremdeles håp

En av disse mørke skyene er også Polens nye medielov som i stor grad vil strupe mediepluralismen og mediemangfoldet i Polen. Den har fått sterk og berettiget internasjonal kritikk etter vedtaket i starten av august. EU-kommisjonens visepresident for verdier og åpenhet, Vera Jourová, har blant annet pekt på behovet for en pressefrihetslov i hele EU, slik at pressefriheten og rettsstaten kan opprettholdes uavhengig av hvilken nasjonal regjering som styrer i land som Polen og Ungarn.

Det er fortsatt mye motstand mot regjeringen i det polske samfunnet. Vi kan likevel ikke la det være opp til den polske opposisjonen alene å kjempe for endring. Vi ser også tegn til at høyresiden i polsk politikk fragmenteres, blant annet ved at visestatsministeren nylig trakk seg fra sin stilling og trakk partiet Porozumienie ut av koalisjonsregjeringen.

Det er fremdeles grunn til å håpe at et neste ordinære valget i Polen i 2023 kan gi landet en mer demokratisk og mindre autoritær utvikling.

