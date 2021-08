Ine Hoem: - Pappa sang denne for meg da jeg var liten

Låtskriver og artist Ine Hoem har valgt en salme av August Heinrich Hoffman von Fallersleben fra 1837. Den ble ble oversett til norsk Peter Hognestad. Melodien er laget av Chr. H. Rinck.

Fager kveldssol smiler

Fager kveldsol smiler,

over heimen ned,

jord og himmel kviler

stilt i heilag fred.





Berre bekken brusar

frå det bratte fjell.

Høyr, kor sterkt det susar

i den stille kveld.





Ingen kveld kan læra

bekken fred og ro,

inga klokke bera

honom kvilebod.





Så mitt hjarta stundar

bankande i barm,

til eg eingong blundar

i Guds fader-arm.

Hoems begrunnelse:

Dette er en av mine favorittsalmer. Pappa sang den for meg da jeg var liten, og nå synger jeg den for datteren min om kvelden når hun skal sove. En tidløs melodi og tekst som forteller om indre uro og behovet for trøst, og om naturens kontraster. Jeg synes også den nynorske oversettelsen er så vakker sammen med melodien, for meg representerer den barndommen min og tiden som går altfor fort. At jeg nå synger den samme salmen for datteren min, som min far sang for meg, sier noen om kraften i denne salmen. I all sin enkelhet og sin kompleksitet går den aldri ut på dato.