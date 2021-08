Hanne Ørstadvik: - Salmen jeg valgte til kirkelig velsignelse av ekteskapet

Forfatter Hanne Ørstavik har valgt en norske utgaven av en salme av Henry Francis Lyte i 1847. Den ble trykt første gang i 1850, og oversatt til norsk av Gustav Jensen i 1915. Melodien er komponert av Wiliiam Henry Monk i 1861.

O bli hos meg

1. O bli hos meg! Nå er det aftentid,

og mørket stiger – dvel, o Herre blid!

Når annen hjelp blir støv og duger ei,

du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!





2. Snart svinner livets dag, det kvelder fort,

og jordens lys alt mørkner og går bort,

forandrings skygge følger tro min vei -

o du som ei forandres, bli hos meg!





3. Hver time trenger jeg din sterke vakt,

kun for din nåde viker mørkets makt;

hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?

I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg!





4. Når du velsigner, ei av frykt jeg vet,

sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet.

Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei.

Du som har seiret, Herre, bli hos meg!





5. O la meg se ditt kors i dødens gys,

driv mørket bort og vær meg livets lys!

Da skinner morgenrøden på min vei.

I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Ørstaviks begrunnelse:

Denne salmen, tonesatt sånn Ole Paus synger den, har alltid rørt ved en dyp lengsel i meg etter å komme hjem og å høre til. Da vi, min italienske mann, som døde i fjor, og jeg fikk kirkelig velsignelse av ekteskapet vårt i Norge for to år siden, var denne en av salmene vi valgte. Melodien i salmen er som en hånd under ordene som holder og bærer og mot slutten av hvert vers vider sangen seg ut, som rommer den hele verden, hele universet, sånn at alt dette store som livet og kjærligheten og døden er, får plass i hjertet mitt.