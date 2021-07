Helga Byfuglien: - Gir dyp mening om liv og død

Først i voksen alder ble jeg klar over de tre andre versene. Nå gir salmen meg dyp mening med sitt livsnære billedspråk som handler om liv og død. Vi har de senere år sunget den ved gravferd i familien vår. Troens trygghet i de tyngste stunder og det kristne håpet om en ny morgen beskrives så vakkert. De gamle ordene gir fremdeles trøst og mening.

Denne fine salmen av Elias Blix ble mitt selvsagte valg. Det er den første salmen jeg lærte og sang. Andre verset var nemlig kveldssangen hjemme hos oss. Mor sang foran, og vi barna tok tekst og tone etterhvert. Salmen har en flott melodi av Ludvig M. Lindeman. Jeg har tenkt at det ble Blix fordi fars familie er fra Lurøy i Nordland.

for Kristi skuld

opp over grend,

3. Men når eg her min nattverd held,

Og lat din engel standa her

og mørker over heimen fell,

1. No soli bakom blåe fjell

