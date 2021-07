Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den israelske avisen avisen Haaretz forteller om et møte i Saudi-Arabia i 2017 mellom det israelske høyteknologiselskapet NSO og saudiske myndigheter. Israelerne viste da hvordan de kunne ta kontroll over en mobiltelefon uten å kjenne annet enn telefonnummeret. Uten at eieren av telefonen visste noe eller merket noe, tok programvaren Pegasus kontroll over telefonen, inklusive kamera, mikrofon og all kommunikasjon.

[ Spionprogram avslørt ]

Programmet ble presentert som et verktøy for å forhindre terror og kriminalitet. Men det er ikke vanskelig å tenke seg at et regime som det saudiske så mange andre muligheter. At telefonen til forloveden og til sønnen til den myrdede saudiske journalisten Jamal Kashoggi er på listen over mulig infiserte telefoner, er en indikasjon på det.

50.000 telefoner kan ha blitt overvåket

De siste dager har et samarbeidsprosjekt mellom en rekke store internasjonale aviser avslørt en liste på over 50.000 telefonnummer som kan være infisert av denne spionprogramvaren. Hvor mange som faktisk er infisert, er vanskelig å vite. Men en sjekk av et utvalg av telefoner, viste spor fra overvåkingsprogrammet på mange av dem.

Denne typen overvåking kan sette liv i fare, og gjør det mye vanskeligere å drive opposisjonell virksomhet eller journalistikk. Det er en fare både for demokratiet og menneskerettighetene. — Vårt Land

De statene som står på kundelistene til NSO, har for en stor del et tvilsomt forhold til demokrati. Saudi-Arabia, Ungarn, Aserbadsjan, Emiratene, Rwanda, Marokko, India og Mexico er blant de viktige kjøperne av programmet. NSO bedyrer at de krever garantier om at programvaren ikke skal misbrukes.

[ Statsledere mål for overvåking ]

Det har vakt oppsikt at statsledere som Frankrikes president Emmanuel Macron står på listen over mulig infiserte telefoner. Men spionasje på dette nivået er noe man må regne med. USA under Obama avlyttet for eksempel telefonen til Angela Merkel. Statsledere har mulighet for å ta forholdsregler mot slikt.

En fare for journalister

Mer alvorlig er det at journalister, menneskerettighetsaktivister og opposisjonelle befinner seg på listen. De er langt mer utsatt, og har mindre muligheter for å beskytte seg. Denne typen overvåking kan sette deres eller kilders liv i fare, og gjør det mye vanskeligere å drive slik virksomhet. Det er en fare både for demokratiet og menneskerettighetene.

Det er vanskelig å hindre eller bekjempe slik overvåking. Det beste botemiddelet er trolig kritisk og granskende journalistikk, slik vi her har fått se et eksempel på. Det krever store ressurser og mye ekspertise, og det er derfor svært fortjenstfullt at store medier har gått sammen om dette - og også lignende prosjekter. Der bidrar de til et viktig forsvar for demokratiet i verden.