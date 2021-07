Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

På Frankrikes nasjonaldag la EU-kommisjonen fram en klimapakke som kommer til å få vidtrekkende konsekvenser. Det er langt mer enn en handlingsplan. Pakken inneholder forslag til en rekke direktiver og forordninger som blir bindende for medlemslandene. Blant annet skal det ikke tillates biler med forbrenningsmotor etter 2035. Og det foreslås opprettet et fond som skal motvirke uheldige sosiale konsekvenser av tiltakene.

Karbontoll og CO2-avgift en utfordring

Et av de store grepene er å innføre en karbontoll. Det skal sørge for at det ikke skal lønne seg å flytte produksjon fra EU til land med lavere karbonavgifter enn EU har. Det vil gjelde viktige varer for Norge som stål, sement, aluminium, gjødsel og elektrisitet. I utgangspunktet er dette et tiltak som vil være gunstig også for norsk industri som skal konkurrere på verdensmarkedet.

Vi kan selvsagt forbeholde oss retten til å bestemme selv. Men uansett vil vi bli nødt til i all hovedsak å følge den kursen EU staker ut. — Vårt Land

Men Norge har allerede vår egen nasjonale mekanisme i ordningen med CO2-kompensasjon, som nettopp skal utjevne slike forskjeller. Norsk industri og fagbevegelse er engstelige for at vi må avvikle denne ordningen uten at tilsvarende ordning er på plass. Det er derfor viktig at norske myndigheter følger med i det som skjer i EU og sørger for en god overgang.

[ En vei ut av oljen ]

Hvis EUs mange tiltak lykkes, spår eksperter at etterspørselen etter norsk gass vil ta nesten slutt allerede innen 2030. Dette understreker hvor viktig det nå er at vi legger om petroleumsvirksomheten slik at vi ikke opplever et plutselig sammenbrudd om noen år.

Naturlig å følge EU

Norge har allerede sluttet seg til EUs klimamål. Det er derfor naturlig at vi også slutter oss til klimapakken. Men det innebærer nok en gang at EU-direktiver og forordninger bestemmer også her i landet. Noen vil nok mene at det er galt å gi fra seg enda mer suverenitet til overnasjonale organer.

[ Klimapolitikk er verdikonservativt ]

Mottakelsen av klimapakken bekreftet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet her står på hver sin linje. Mens Arbeiderpartiet hilser den velkommen som et godt tiltak også for Norge, er Senterpartiet opptatt av at vi ikke må gi fra oss styringen både over energipolitikk, transportpolitikk og flere andre områder. Siden disse to partiene trolig sitter i regjering når planen blir virkelighet, ligger det mye politisk sprengstoff her.

Klimautfordringen er global, og ingen land kan løse den alene. Vi kan selvsagt forbeholde oss retten til å bestemme selv. Men uansett vil vi bli nødt til i all hovedsak å følge den kursen EU staker ut.