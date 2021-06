Når flokkimmuniteten trues

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Rundt én femtedel av befolkningen i USA, altså rundt 60 millioner amerikanere, bor utenfor byene. Nå viser en ny undersøkelse fra amerikanske helsemyndigheter at disse i langt mindre grad lar seg vaksinere. Rapporten konkluderer med at disse kan være mange nok til at USA på nasjonalt nivå ikke oppnår flokkimmunitet.

«De kan spore deg»

Gjennom en NRK-reportasje har vi nylig et innblikk i tenkemåten til noen av vaksinemotstanderne: «Jeg har hørt for mange skrekkhistorier om hva som er i den og alt. Og vet du, de sier de kan spore deg» sier Darlene Himmelberger. Mannen hennes, Dennis Himmelberger, sier det slik: «Jeg vil bare ikke ta den. Jeg er ikke redd for viruset, jeg er mer redd for sprøyta».

Vårt Land skrev i mars om konspirasjonsteorienes spredning i USA. Asbjørn Dyrendal professor ved NTNU, som er en av Norges fremste eksperter på konspirasjonsteorier, beskrev denne tenkningen som en «superkonspirasjonsteori», som «suger opp og tar til seg alt». Slik omtaler han vaksineskeptikerne: «De kan gladelig skrive at viruset er et farlig biovåpen, og i neste øyeblikk at det ikke eksisterer. Det koster dem ingenting. Det viktigste er å vise mistillit og avvise den rådende fortellingen». Vi vet dessuten at særlig mange evangelikale kristne er vaksinemotstandere og tror på konspirasjonene.

Trumps farlige testamente

Flere forskere peker på at dersom myndigheter underbygger slik konspirasjoner har ideene større gjennomslagskraft. Arven etter Donald Trump er derfor fortsatt både farlig og virkningsfull. Under presidentvalgkampen ville Trump ikke ta avstand fra QAnon. Tvert imot oppildnet han grupper som til slutt stormet den amerikanske kongressbygningen på grunn av tro på dette tankegodset.

QAnon-tilhengere tror blant annet at verden er styrt av djeveldyrkende barneovergripere, og at Donald Trump er en slag «Messias» som skal redde verden. Det meste av den medisinske informasjonen fra helsemyndighetene blir sett gjennom disse brillene, og dermed mistrodd.

Viktig å være beredt

I Norge er det heldigvis et lite mindretall som tror på disse teoriene. Men budskapet spres også i Norge, og har ført til flere demonstrasjoner. Det er nå viktig at både myndigheter, skoler og privatpersoner tar til aktivt til motmæle når slikt tankegods støttes i Norge. Trolig er det lettere å forebygge enn å omvende de som har havnet der. Det er en viktig jobb som vi alle må ta på høyeste alvor.

