Sentrum som tyngdepunkt

Mandag skrev vi på nyhetsplass at eks-statsminister Kjell Magne Bondevik gir solid støtte til Sps grep med å gjøre Trygve Slagsvold Vedum til statsministerkandidat. Han tror sentrum igjen kan utfordre todelingen av politikken.

Sp går til valg på en regjering bestående av Ap og Sp. Hva som skjer etter valget er det ikke godt å spå. Skal vi tro dagens målinger vil trolig Jonas Gahr Støre lede en slik regjering som enten består av Ap og Sp eller alle de tre tidligere rødgrønne partiene der også SV er inkludert.

Vedum går ikke til valg på en ren sentrumsregjering. Det er heller ikke hovedpoenget til Bondevik, selv om han ikke utelukker at det kan skje i framtiden. Hans hovedpoeng er at toblokkstenkningen som for tiden preger norsk politikk ikke er en naturlov. En koalisjon kan også ledes av en statsminister i sentrum.

Ap og Høyre tjener på blokktenkning

Det er ingen hemmelighet at Ap og Høyre tjener både politisk og strategisk på at norsk politikk er to store blokker. Da vil Høyre og Ap stå i sentrum av hvert sitt prosjekt. De vil også kunne hente velgere på det så såkalte «styrings-tillegget». Det betyr at de vil kunne få ekstra velgere nettopp fordi disse to vekselsvis sitter med statsministeren og framstår som de mest ansvarlige og styringsdyktige partiene.

Dette er dette hegemoniet Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet utfordrer ved å utnevne sin egen statsministerkandidat. Det er både sunt for norsk politikk, og det bidrar til at en stor gruppe velgere i sentrum kan stemme på en egen statsministerkandidat.

Der norske velgere er

Alle målinger viser at det store antallet av norske velgere befinner seg i et slags sentrumsfelt av norsk politikk. Det betyr at en regjering som som har sterke innslag av ytterpartier vil ligge enten lenger til høyre eller lenger til venstre enn majoriteten av norske velgere.

Derfor er det ikke unaturlig for partier i sentrum å søke vekslende samarbeid med både Høyre og Ap ut fra rådende politisk klimaet og størrelse. På samme måte som Høyre i perioden vi har bak oss har regjert vekselsvis med Frp og sentrum, kan også sentrumspartier regjere vekselsvis med Ap og Høyre.

En slik tenkning vil naturlig nok skape store motstand i Ap og Høyre, som har hatt slags hegemoni som «styringspartier». De har all interesse av at denne todelingen skal fortsette. Men også sentrumspartiene må handle ut fra egne velgeres interesser. Det er nettopp det Sp og Vedum har gjort ved å velge en statsministerkandidat fra egne rekker.

