Lukasjenko bør etterforskes

Utbredte og systematiske overgrep mot sivilbefolkningen som utgjør forbrytelser mot menneskeheten. Slik omtaler menneskerettighetsorganisasjoner handlingene til regimet til Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland det siste året.

33.000 personer skal ha blitt arrestert, hundrevis torturert og anslagsvis 14.000 skal ha blitt drevet ut av landet. I en rapport fra flere europeiske menneskerettighetsorganisasjoner blir overgrepene satt i perspektiv, samtidig som organisasjonene krever at hviterussiske myndigheter blir satt under etterforskning av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

[ – Krim er ikke okkupert og det er ikke begått brudd på folkeretten, hevder Weber, Rødt-politiker i Alver kommune. ]

I dag er Hviterussland et rettsløst samfunn hvor menneskerettighetsovergripere, torturister og systematiske undertrykkere går fri. Derfor er noe av det viktigste det internasjonale samfunnet kan gjøre akkurat nå å sørge for at internasjonale forbrytelser og grove menneskerettighetsbrudd blir dokumentert.

Straff kan hindre overgrep

Den internasjonale straffedomstolen er et kraftfullt virkemiddel i kampen mot grove menneskerettighetsbrudd. I mars ble det for eksempel klart at den kongolesiske krigsherren Bosco Ntaganda må sone 30 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten, drap på sivile, voldtekter, seksuelt slaveri, forfølgelse og rekruttering av barnesoldater i Kongo.

Norge må gjøre alt i vår makt for å sørge for at Den internasjonale straffedomstolen iverksetter etterforskning av menneskerettighetsovergrepene i Hviterussland. — Vårt Land på lederplass

De siste ukene har det blitt tydelig at Aleksandr Lukasjenko ikke har til hensikt å stoppe undertrykkelsen av egen befolkning, men heller ser ut til å intensivere den systematiske undertrykkelsen - også utover egne landegrenser, som da Lukasjenko selv gav ordren om å tvinge ned Ryanairs passasjerfly fra Athen til Vilnius med den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj ombord.

Strammer grepet

Forrige uke ble det også kjent at sju hviterussiske aktivister ble dømt til fengsel med dommer fra fire til sju år, deriblant kristendemokraten Pavel Seviarynets som er en av lederne for KrFs søsterparti i landet. Aktivistene ble funnet skyldige i å ha deltatt i «massive uroligheter», et begrep myndighetene brukte for å karakterisere de historiske demonstrasjonene som brøt ut etter det riggede presidentvalget i august i fjor.

[ Emil André Erstad: Å kapre eit passasjerfly for å ta til fange ein politisk flyktning er kanskje akkurat det som skulle til for at Aleksander Lukasjenko si tid som president i Kviterussland er forbi. ]

Sanksjoner mot president Aleksandr Lukasjenko er ikke nok. Den hviterussiske presidenten selv og hans nærmeste krets må vite at voldsbruken, maktovergrepene og torturen de har begått, vil få konsekvenser. Norske myndigheter bør derfor gjøre det de kan for at Den internasjonale straffedomstolen iverksetter etterforskning av menneskerettighetsovergrepene i Hviterussland.