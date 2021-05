Palestinerne må få velge

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har begynt å få kalde føtter. Det valget han har annonsert nå i vår tegner til å bli et gedigent personlig nederlag for ham. Derfor vurderer han nå å avlyse valget.

Norge har som leder for giverlandsgruppen for Palestina og som viktig bidragsyter til de palestinske myndighetene et særlig ansvar for å gi klare signaler til Abbas om at valget må holdes som planlagt. — Vårt Land

Den autoritære lederstilen til Abbas samt hans manglende oppslutning i befolkningen har ført til at Fatahs offisielle liste har fått konkurranse av to andre lister med Fatah-medlemmer. Det hevdes nå at denne splittelsen gjør at det «ansvarlige» Fatah kan komme til å tape valget for terroristbevegelsen Hamas - og i Israel og USA brukes det som argument for at valget bør avlyses.



Rent bortsett fra den udemokratiske holdningen dette vitner om, bygger det dessuten på en feilslutning. At Fatah stiller tre lister kan snarere bidra til større oppslutning om Fatah. Det gir en mulighet for dem som ikke vil stemme for Abbas og hans folk. Meningsmålinger tyder på at de tre Fatahlistene til sammen vil få stort flertall, og at de også vil slå Hamas i Gaza.

Abbas gir signaler om å avlyse valget

Men det er presidentvalget som er planlagt i juli som blir avgjørende for makten i det palestinske samfunnet. Der ligger det an til nederlag for Abbas (eller hans foretrukne kandidat) og seier for Fatah-utbryter Marwan Barghouti (eller den som stiller for hans fraksjon). Abbas bruker selvsagt ikke dette som offisiell begrunnelse for å avlyse valget. I stedet sier han at dersom palestinerne i Øst-Jerusalem ikke får stemme, må valget avlyses.



Problemet er at Israel fortsatt ikke har gitt tillatelse til at det kan avholdes palestinsk valg i Øst-Jerusalem, som Israel betrakter som israelsk territorium. Det ville være usedvanlig kortsiktig og uklokt av Israel å gi Abbas en unnskyldning for å avlyse valget. Å la palestinerne i Jerusalem stemme, skader ikke på noen måte Israels kontroll over byen.

Bedre palestinsk ledelse er i Israels interesse

Det har lenge vært en avgjørende hindring for å komme videre i en fredsprosess at palestinerne ikke har noe samlet lederskap med tillit i befolkningen. Hvis valget avlyses, glipper den siste sjansen til å få en ordnet overgang fra Abbas til et nytt styre med legitimitet.



Joe Biden har etter det som meldes gitt Abbas ryggdekning for å kunne avlyse valget. Det er en merkelig holdning. Norge har som leder for giverlandsgruppen for Palestina og som viktig bidragsyter til de palestinske myndighetene et særlig ansvar for å gi klare signaler til Abbas om at valget må holdes som planlagt

