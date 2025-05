Teologi i koleraens tid

I den Sør-Afrikanske avisa Mail & Guardian kunne man i starten av april lese om forurensingen i Klip River i Soweto utenfor Johannesburg. Elva har blitt svart og består av en giftig blanding av kloakk og mineslugg. Det er funnet alarmerende nivåer av kreftfremkallende stoffer, selv om elva hver dag brukes av de som bor rundt. Kyr drikker vannet og folk døpes. «Dette er hellig vann», sier en av dem de intervjuet. «Det er mange folk som kommer til denne elva for å bade og be, slik som jeg.» Slik som den 10-år gammel jenta som for et par år siden fikk kolera etter å ha blitt døpt nettopp der.

Vår egen «shit»

I Sør-Afrika har man lenge jobbet teologisk med denne type utfordringer. En av dem er professor Steve de Gruchy, som jeg ble kjent med under et utvekslingsopphold på teologistudiet. For ham var engasjementet for teologi og en bedre verden uløselig knyttet sammen. Et eksempel på hvordan han arbeidet, er kolerakrisen i Zimbabwe i 2008/2009 og artikkelen «Water and Spirit: Theology in the Time of Cholera» (2009). På den teologiske kafeen på det teologiske fakultetet, som var et møtested mellom ansatte og studenter, snakket de Gruchy om hvordan vi forholdt oss til vår egen «shit», vår egen kloakk og minte oss om at tilgangen til rent vann i aller høyeste grad også handler om politikk, klasse og makt, slik det gjorde i Zimbabwe.

Urent vann er ikke livgivende, men fører til død. Men hva betyr det for hvordan vi snakker om vann, ånd og dåp?

Kolera er en sykdom oppstår når det ikke er rent vann, men som kan forhindres og behandles. Betydningen av rent vann har akkurat alle Den norske kirkes konfirmanter lært om, og samlet inn penger til i forbindelse med årets fasteaksjon. De Gruchy trekker fram Jesu møte med Nikodemus i Johannesevangeliet der Nikodemus spør Jesus om hvordan noen som er gammel kan bli født. Jesus svarer at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Men hva skjer når vannet fører til død? Det er ikke bare i Zimbabwe eller Sør-Afrika at det skjer. Tross iherdig innsats er det fortsatt alvorlige problemer med forurensning i Oslofjorden, melder Miljødirektoratet i januar. For mye eller for lite vann, urent vann er ikke livgivende, men fører til død. Men hva betyr det for hvordan vi snakker om vann, ånd og dåp?

Ånd, vann, liv

Når vi leser Jesus sitt svar til Nikodemus sammen med skapelsesfortellingen om at Gud blåser sin livspust inn i mennesket, har det ofte skjedd at kirka prioriterer ånd fremfor vann. Men når kirka og teologien skal snakke om nytt liv, trengs ikke bare ånd. Vannet trengs like mye. Vi er ikke adskilt fra hverken jorda eller vannet. Alt det skapte er født av ånd og vann, for Guds ånd svevde over jorda ved skapelsens morgen. Vi deler det samme økosystemet og det samme vannet som renner gjennom våre kropper, renner også gjennom dyr, insekter, planter, i sanitærsystemene og elvene, blir til damp og går tilbake i det store kretsløpet. De Gruchy sier kristendommen må lære av andre tradisjoner som i mye større grad har hatt det han kaller «water-affirming spiritualities», som for eksempel keltisk tradisjon. Her i Norge er det naturlig å se til den samiske kulturen og tradisjonen. Hvordan snakker vi sant om det vannet som skaper liv, men også kan føre til død? Hva slags praksiser fremholder vannets hellighet? Hva betyr det for oss å døpe med vann? Kanskje må vi rett og slett oppdage hva det betyr å ha en døpefont i kirkene våre?

Velg livet

Selv lanserer de Gruchy det han kaller «Jordan-elven-motivet» som et punkt i frelseshistorien som tar vannet på alvor og som gir oss en visjon for bærekraft. Israelsfolkets ferd fra tørke i ørkenen var straks over og de stod på grensen til Jordan-elven for å krysse det vannet som fløt fra den livgivende Genesaretsjøen til Dødehavet. Her skjer det en etisk forpliktelse når det nye samfunnet skal etableres, skriver de Gruchy. De har fått loven om hvordan leve med sin neste, ta vare på jorda, regulere økonomiske systemer, ta vare på dyra, og hvile på helligdagen så de kan leve lenge i landet.

Det er nok ikke tilfeldig at det er akkurat her at Moses sier: «Jeg har lagt fram for deg liv og død velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kam få leve». Også vi skuer ut over vann som fører til både liv og død. Vi kan også velge livet. Men da må vi gjøre mer enn å kontemplere over det mystisk og hellig ved vannet, poengterer de Gruchy. For en kristen teologi må være rotfestet i menneskers møte med vannmangel, kolera og flom. Et godt sted å starte er å anerkjenne at vi nettopp er født av både ånd og vann.

På tragisk vis døde de Gruchy i en drukningsulykke for 15 år siden. Han som var lidenskapelig opptatt av vannet, ble også rammet av dets dødbringende krefter. Men hans arbeid og engasjement for å gi kirkeledere i Sør-Afrika redskaper til å være engasjert i sosial forandring, bør være en inspirasjon også her i Norge. For slik ånd og vann ikke kan skilles fra hverandre hverken i skapelsen eller i dåpen, kan heller ikke våre erfaringer i verden og vår teologi skilles fra hverandre. For når vi døper med vann må vi samtidig være opptatt av å sikre tilgang på rent vann for alle mennesker. Vann som kan gi liv både i Oslofjorden, Klip River og i alle verdens døpefonter.