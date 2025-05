Søndag var det tre måneder siden Donald Trump overrasket og sjokkerte verden med sin plan om å fjerne palestinerne fra Gaza og gjøre det om til en amerikansk riviera. Men han synes nå å ha glemt det hele.

Virkeligheten i Gaza er fjern fra Trumps glorete glansbilde. Palestinerne jages rundt mellom stadig mindre såkalte sikre områder. Barn drepes så godt som daglig, sult og sykdom rammer som følge av at Israel har stanset nødhjelpen og ødelagt de fleste sykehusene.

Når USA ikke blander seg inn, blir det opp til den israelske regjeringen å avgjøre hva som skal skje i Gaza. Nå går israelske styrker igjen inn for å okkupere Gaza

Egentlig skulle det jo nå vært våpenhvile. Donald Trump sto sentralt i å få til en avtale både Hamas og Israel godtok. Men da fase to i våpenhvilen skulle iverksettes, trakk Israel seg ut og startet kamphandlingene opp igjen. Trump lot det passere at Israel brøt den avtalen han hadde skrytt av å få til.

Araberne våknet

Men Trumps famøse video fikk i alle fall fart på araberlandene. For to måneder siden presenterte de et alternativ til Trumps plan. Den innebar at palestinerne skulle bli i Gaza, at Hamas ikke skulle styre der, at en form for internasjonal styrke skulle ivareta sikkerheten og at araberlandene skulle betale for gjenoppbygging.

Det er mye uklart også med denne planen, ikke minst hvordan Hamas skal fjernes fra makten. Men Israel sier uansett blankt nei til palestinsk styre på Gaza. Hvis hensikten med Trumps utspill var provosere fram alternativer, slik noen har hevdet, fikk han her en mulighet. Han kunne presset Israel til å gå inn på den arabiske planen.

Enmannsstyrets svakhet

Men Trump synes å ha mistet interessen for å få slutt på Gazakrigen. Den store svakheten med det enmannsstyret som Trump har innført, er at ingenting kan skje uten at han personlig er involvert. Utenriksminister Marco Rubios rolle er å gjøre det Trump sier. Han skal ikke utforme utenrikspolitikk eller tenke på egen hånd. Og Trump mister interessen når ting ikke skjer fort nok. Det har både Netanyahu og Putin forstått.

Når USA ikke blander seg inn, blir det opp til den israelske regjeringen å avgjøre hva som skal skje i Gaza. Nå går israelske styrker igjen inn for å okkupere Gaza. Palestinerne som hadde flyttet tilbake til nord, skal igjen flyttes sørover. Målet er fullstendig seier over Hamas.

Israelsk krigsmotstand

Men stadig færre israelere tror på det. Flertallet gir i meningsmålinger uttrykk for at krigen bør avsluttes for å få gislene fri. «I stedet for en avtale som setter min bror fri, sender Netanyahu soldater for å dø i en krig som kommer til å drepe ham», sa Yatam Cohen på en pressekonferanse arrangert av gislenes slektninger.

Et enda sterkere signal er det at mange reservister nå nekter å stille opp igjen. De fleste viser til familiære eller økonomiske grunner. Men det er likevel et tegn på at stadig færre ser hensikten med fortsatt krig. Utsiktene til en uendelig krig uten noe klart mål skaper en tillitskrise mellom regjering og folk.

Fordrivelse fra Gaza

Hva som er den israelske regjeringens plan for Gaza, er høyst uklart. I intervjuet med Yama Wolasmal i NRK denne uken snakket viseutenriksminister Sharren Haskel positivt om Donald Trumps plan om såkalt «frivillig» flytting av palestinerne fra Gaza. Israel vil neppe ha et amerikansk Gaza, men kanskje et Gaza uten palestinere.

Bortsett fra det folkerettslig betenkelige med en slik fordrivelse, er spørsmålet hvem som eventuelt skulle ta mot palestinerne. Trump la opprinnelig press på Jordan og Egypt for å få dem til å være mottakere. Men nå trenger Trump å stå på godfot med araberlandene, og dermed synes dette lagt på is.

Trump sa nei til Netanyahu

Trump vil nemlig få til en avtale med Iran som hindrer dem i å utvikle atomvåpen. Den nåværende avtalen - som USA ikke er med på - utløper til høsten. Uten en ny avtale, vil Trump bli nødt til å gå til krig mot Iran. Det er det siste han ønsker. En krig med Iran vil være en ytterligere belastning på en økonomi som alt er rammet av handelskrigen.

Benjamin Netanyahu ønsket å bombe Irans atomanlegg nå mens Iran står svakt. Men Trump sa nei. Det er et interessant signal om at Trump slett ikke er villig til å føye seg etter Netanyahu når det ikke passer hans planer.

Saudi-Arabia er nøkkelen

Men Saudi-Arabia er enig med Trump om å ønske en avtale med Iran. Om to uker er det planlagt at Trump skal besøke Saudi-Arabia og flere gulfstater. Ved siden av det vennskapelige forholdet mellom Trump og Saudi-Arabias hersker Mohammed bin Salman, er Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene viktige investorer og storkjøpere av amerikanske våpen. Mange slike avtaler blir nok undertegnet under besøket.

Kan besøket i Saudi-Arabia få Trump til å ta opp igjen forsøket på å få en våpenhvile i Gaza? Det er ikke sikkert alt er så fastlåst som det synes nå

Trumps store drøm er at Saudi-Arabia skal slutte seg til Abraham-pakten og normalisere forholdet til Israel. Men heller ikke en diktator som bin Salman kan se bort fra folkemeningen. Så lenge krigen i Gaza fortsetter, er det politisk umulig for ham å normalisere forholdet til Israel.

Så kan besøket i Saudi-Arabia få Trump til å ta opp igjen forsøket på å få en våpenhvile i Gaza? Også Frankrikes Emanuel Macron skal til Saudi-Arabia i vår. Han har snakket om å anerkjenne en palestinsk stat i den forbindelse. Det er ikke sikkert ting er så fastlåst som det synes nå.

Ut av nyhetsbildet

Nå er det ikke bare Donald Trump som synes å ha glemt Gaza. Det er grenser for hvor lenge vi orker å forholde oss til en håpløshet som aldri tar slutt. Den har ikke nyhetens interesse. Og det er blitt så mye annet å forholde seg til og bekymre seg for.

Så selv om Trumps Gazaplan var uakseptabel, må vi kanskje håpe at han igjen begynner å bry seg om det som skjer der. Han lovet jo tross alt at det skulle bli fred så snart han var blitt president.