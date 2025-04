Det er greit at sjefen ligger med underordnede. Hilsen Fellesforbundet

Denne uken ble det kjent at Fellesforbundets leder Jørn Eggum har hatt et seksuelt forhold over flere år til en tillitsvalgt i eget forbund.

Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende, uansett hvor frivillig forholdet var. Saken blir ikke bedre av at Eggum deltok i arbeidet med å frata denne tillitsvalgte både posisjon og inntekt, og tilbød vedkommende en avskjedsavtale.

Mange mener det seksuelle forholdet må være greit, siden det var frivillig. Det er den etterfølgende håndteringen knyttet til varslinger, avskjed og etterlønnsavtale som er problematisk hevdes det.

Fellesforbundet har sviktet alt de burde stå for. Tilbake står den nakne makten, avkledd og innsmurt, klar for massasje. Det er ikke et vakkert syn.

Skulle vært kastet

Det er jeg grunnleggende uenig i. Eggum skulle vært kastet på dagen det ble kjent at han hadde et forhold til en tillitsvalgt.

Når Fellesforbundets styre stilte seg bak Eggum etter avsløringen, viser de at de ikke er et forbund som tar seksuell trakassering på alvor. Hva skal forbundet si når hotellsjefen blir tatt med buksa nede sammen med en vaskehjelp? At det skal gjelde andre regler for LO-bosser enn for ledere i næringslivet? Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre, heter det i «Animal Farm», George Orwells krasse oppgjør med autoritær og korrupt betongsosialisme.

Eggum har nå trukket seg som kandidat til å bli LO-leder. At det ikke skjedde på minuttet skandalen ble kjent får vi skrive på kontoen for politisk selvskading på høyt nivå. Men faktum er at hans forbundsstyre ga ham full tillit som videre leder i Fellesforbundet. Det er oppsiktsvekkende.

Uten regler

Grenseoverskridende seksuelle forbindelser av alle slag kan ikke unnskyldes med frivillighet. Den underliggende maktubalansen viskes ikke vekk ved at den svake part valgte å ikke si nei når den mektige presser på. Det har vi lært som samfunn.

Det er mange som har gitt etter for en kåt sjef fordi de ikke turte å si å si nei. Det framstår frivillig, men presset ligger under overflata. Andre sier ja fordi de er forført av en lederaura. Ikke alle toppledere er fruktfat. Mange som har sagt ja angrer bittert siden.

Det er så mange gode grunner til at sex med underordnede stort sett ender med avskjed for toppledere.

Men i Fellesforbundet er det altså ikke regler for dette. Jørn Eggum har ligget med en underordnet, men har altså ikke brutt noen av Fellesforbundets regler. Det finner jeg smått utrolig.

Fellesforbundet organiserer hotell- og restaurantansatte, en bransje der det er store utfordringer med seksuell trakassering og dårlig personalledelse. At et slikt forbund ikke har klare grenser for seksuelt samkvem mellom ledere og underordnede, er rett og slett skandaløst.

Avkledd og naken

LOs samarbeidspartner Arbeiderpartiet ivrer nå for å innføre en samtykkelov. De burde innføre den i sitt eget bakland først. At LOs mektige kvinner og menn offentlig ikke har tatt avstand fra Eggums grenseoverskridende seksuelle handlinger, viser at solidariteten står svakt i det som burde være solidaritetens høyborg.

Fellesforbundet har sviktet kvinnene. Fellesforbundet har sviktet de svake. Fellesforbundet har sviktet alt de burde stå for. Tilbake står den nakne makten, avkledd og innsmurt, klar for massasje. Det er ikke et vakkert syn.