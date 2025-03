I går hadde vi søndagsskole for voksne i Vestre Aker kirke. Etter gudstjenesten og en kort kirkekaffe samlet vi oss på benkene nærmest alteret. Temaet var tredje artikkel i trosbekjennelsen, om Den hellige ånd. Det var en innledning om hvordan bekjennelsen ble til, om innholdet i denne artikkelen, om det omstridte tillegget til den opprinnelige bekjennelsen, og om hva denne del av bekjennelsen betyr for oss som troende og som kirke. Deretter var det spørsmål og samtale.

I vår menighet har vi hatt disse samlingene i noen år, inspirert av Kirkerådets podkast-serie med tittelen «Søndagsskole for voksne». Den erfarne og dyktige Solveig Kloppen ledet samtalen mellom daværende sogneprest Silje Kivle Andreassen og meg selv. Vi tok for oss temaer som tro, Bibelen, trosbekjennelsens tre artikler, bønn, politikk og tro, ulike emner i kristen etikk, forholdet til andre religioner og andre spørsmål som angår kristen tro og livet som kristen.

Bibelkunnskap på retur

Podkast-serien og søndagsskolen i vår menighet ble til ut fra en tanke om at mange er nysgjerrige og ønsker å fordype sin kunnskap om kristen tro. Noen har gått på søndagsskolen hvor de med flanellografen til hjelp har fått et levende inntrykk av Bibelens fortellinger. Mange er eller har vært med i grupper hvor samtale om bibeltekstene er det sentrale. Begge deler er fremdeles viktig i en tid hvor bibelkunnskapen ser ut til å være på retur.

Søndagsskole for voksne har en annen innfallsvinkel enn søndagenes prekener. Prekener har en bibeltekst som utgangspunkt. En god preken lager dialog mellom den virkelighet som skapte teksten og den virkelighet vi lever i. En god preken utfordrer teksten slik at den får utfordre oss til tro eller fordypelse av troen.

Kirkens lære og historie

Søndagsskole handler om kunnskap knyttet til kirkens lære og historie. Hvis Bibelen er tema, handler det om hvordan den ble til, hva de forskjellige delene består av, og hvordan vi kan lese den kritisk uten å miste troen på at dette er hellig skrift. Hvis temaet er trosbekjennelsens tre artikler, handler det om hvordan den ble til, innholdet i troen på den treenige Gud, og de tre ledd som utdyper dette. I Vestre Aker har vi vært innom mange av de samme spørsmål som ble tatt opp i podkast-serien, men også tatt opp temaer som jødedom og kristendom, Jerusalem som hellig by for tre religioner, forholdet mellom ulike kirkesamfunn, kristendom og krig, kirkene og Russlands angrep på Ukraina og mye annet. Men, vi vender stadig tilbake til spørsmål knyttet til kunnskap, tro og liv.

Kirken er et fellesskap med en lang historie. Der er vi er del av et pilegrimstog gjennom historien

Når det er fellesmøter for konfirmanter og foreldre, inviterer vår konfirmantprest til «søndagsskole for konfirmantforeldre». Der kan foreldrene lære hva kirken vil at konfirmantene skal lære. Det kan føre til gode samtaler ved middagsbordet.

Søndagsskolen for konfirmantforeldrene skjer ved vandring i kirkerommet. På veien kan vi stoppe i våpenhuset. Innenfor kirkedørene skal det være fred. Vi skal ikke være en trussel for hverandre. Der gjelder bare at «Gud gjør ikke forskjell på folk». Kirkerommet kan brukes som undervisning i kristen tro, nærmest som en fysisk katekisme: Hvorfor har vi et våpenhus? Hva er en døpefont, hva er dåp? Hvorfor er den forrest i kirken mens den lenge sto ved inngangen? Hvorfor er ikke alterringen en hel ring? Hva forteller alterring og kirkerom om kirken som et fellesskapet mellom oss og de døde? Hva er nattverden? Hvorfor vin og brød? Hvorfor har vi en prekestol? Søylene i kirker kan være steder å gjemme seg, slik at det er mulig å komme til kirken slik Nikodemus kom til Jesus om natten. Hva forteller det store glassmaleriet bak alteret? Eller de utskårne evangelistene rundt prekestolen, der de står med hvert sitt symbol – løven, mennesket, oksen og ørnen? Hvorfor har vi orgel i kirken? Hvorfor er kirken full av kunst og musikk? Er det fordi det åpner andre veier inn til det kristne budskap enn de som går gjennom ord?

Rom som er annerledes

Kirkebygg og kunsten der forteller at troens innhold til ulike tider har fått forskjellig uttrykk. Kirkerommet gir en større sammenheng. Kirken er et fellesskap med en lang historie. Der er vi en del av et pilegrimstog gjennom historien. Gudstjeneste på søndager skjer over hele kloden. Vi samles i rom som er annerledes. De er rom som er til for tro og tilbedelse. Hellige rom som også bærer kulturhistoriske skatter.

Jeg tror alle vi som hører kirken til, trenger å utdype og øke vår kunnskap om kristen tro. Vi trenger å lære om det tidligere kristne har tenkt, lært og diskutert. Kirken har alltid diskutert, samtalt og feiret gudstjeneste. Søndagsskolen for voksne kan være et slikt sted, et sted for å lære, stille spørsmål og delta i en god samtale. Vi kan alltid lære mer om kristen tro.