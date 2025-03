Han kjempar vår kamp mot bøllene si historie

Når statsleiarar kjem på besøk til Norge, vert Karl Johans gate i Oslo pynta med flagg. Bilkortesjar køyrer sakte gjennom byen og dei fasjonable hotella ruller ut den raude løparen. Demonstrantar får tilvist plass eit stykke unna. Statsleiaren får høve til å vinke til støttespelarar og andre nysgjerrige. Alt etter protokollen.

Kontrasten var enorm til dagens besøk. Berre utvalde fekk vite om Volodymyr Zelenskyjs besøk i forkant. Først då flyet var landa på Gardermoen, gjekk regjeringa si pressemelding ut. Politiet gjekk ut med informasjon om at trafikkaos i byen berre timar før bilkortesjane rulla inn.

Demonstrantar har møtt opp dagleg utanfor Stortinget i tre år. Torsdag kom president Volodymyr Zelenskyj på besøk. (Erlend Berge)

Trump har kjøpt Putins historie

Vi veit alle kvifor det måtte vere sånn. Det er ingen kamp som er viktigare for vår tryggleik, enn den Zelenskyj kjempar i Ukraina. Det er få som tør å tenkje på konsekvensane av at noko skulle skje med han nå.

Timane Zelenskyj brukte i Norge viser med stor tyngde at hans kamp ikkje berre føregår på slagmarka. Det er også ein kamp mot ei historieforteljing frå Moskva, som USAs president ser ut til å ha kjøpt rått.

På eit møterom på Gardermoen talte den ukrainske presidenten til EU stats- og regjeringssjefar. Han bad EU yte meir, fortalde om samtalen med Trump onsdag. Og bad EU handle raskt og ikkje gi etter for russisk press.

På pressekonferansen i Oslo fekk han spørsmål frå norske og utanlandske journalistar om innhaldet i samtalane med Trump og om forslag som dukka opp i Washington om USA kan overta atomanlegget Zaporizjzja.

Det avviste Zelenskyj tydeleg.

Han sa samtidig at det ikkje stemte at Trump og han diskutere amerikansk anerkjenning av Krimhalvøya som russisk.

Trump President Donald Trump har lenge hevda at det er lett å avslutte krigen i Ukraina. (AP)

Putin ser på Ukraina som ein brikke i eit stormaktsspel

Sist Zelenskyj besøkte Norge i desember, var bodskapet enklare. Europa og USA stod samla bak fridomskampen. Hans bodskap var å minne sine vener på kor viktig det var å auka den militære og sivile støtta.

Denne gong er det langt meir komplisert. Trump seier han vil ha fred i Ukraina og under det katastrofale møtet i Det kvite hus, der Zelenskyj var skjelt ut, sa Trump at han sto i midten.

Ingen vil ha fred meir enn Ukraina. Men kontakten mellom Putin og Trump tyder på at det no er Putin som styrer forståing av krigen.

Trump la seg flat etter at Putin berre gjekk med på deler av punkta i våpenkvila som Ukraina støtta.

Som avisa Economist peikar på, ynskjer Putin å endre narrativet, eller historieforteljinga, om Ukraina-krigen. Ved å trenere og skildre Ukraina som berre ein brikke i eit stort spel, kan Putin forme USAs bilete av krigen.

Han kan flytte USAs merksemda vekk frå idealer som sjølvstende og sjølvforsvar, og meir inn mot ein globale ressurskamp der både USA og Russland har legitime økonomisk interesser i Ukraina. At Trump vil forhandle om mineralrettar og atomkraftanlegg passar Putin godt.

Under besøket i Oslo var det tydeleg at Zelenskyj har forstått Putin sitt spel langt betre enn Trump. Han sa mellom anna at det var feil av USA å gi Putin eit viktig kort ved å nekte Ukraina Nato-medlemskap. Til Trump gjorde han det klart at det er uaktuelt å gi vekk atomkraftanlegget til USA som ledd i forhandlingane.

Zelenskyjs kamp krev all den støtta han kan få. Men det vil vere ein stor feiloppfatning å sjå på dette besøket som ei tiggarferd.

Vi kan ikkje tillate at den bøllete og uføreseielege framferda til Trump og den rå kynismen i Moskva vrir historieforteljinga.

Han har samla Europa

Ukrainas kamp handlar om akkurat det same som vår – truverdige tryggleiksgarantiar mot angrep frå despotar som ikkje toler at folk har rett til å bestemme over sin eigen skjebne.

Vi kan berre spenne setebeltene og håpe på at vogna vi sit ikkje forlèt skjenene dei neste fire år. For vår mentale helse si skuld, kan vi droppe å følgje med på Trump sine verbale krumspring på Truth Social.

Det gav håp å sjå Zelenskyj stå opp for våre idealer i dag. Det er han som har samla Europa mot Russlands imperialisme og den bøllete framferda til Trump.

Framleis er det håp om at USA ikkje vil gi opp Ukraina-støtta.

Det kan kjennest langt fram, men eit samla Europa vil saman med Ukraina kunne stå opp mot Moskva. Håpet er at Oslo ein gong vil kunne ta imot den ukrainske presidenten med raud løpar, flagg og hyllest frå tusenvis i gatene.

I dag er det i Kyiv vi finn den moralske leiaren for den frie verda, ikkje i Washington.