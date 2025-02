Eg var godt over tretti år då farfaren min gjekk ut av tida for eit par år sidan, men eitt av dei sterkaste – og på mange måtar eit av dei beste – minna mine av han er frå mange tiår før:

Kusina mi og eg er ute og leikar framføre huset når det kjem folk vi ikkje kjenner og ringer på døra.

Farfar inviterer dei to inn, og farmor tryller fram kaffimat og dekker bordet, også til kusina mi og meg. Farfar finn fram den store, slitne bibelen sin og set seg ned saman med oss.

Den neste vesle timen samtalar farfar med dei to besøkande om Jesus, treeininga, dei ti bod og det neste livet.

Sanninga var, og er, at eg trur omtrent like godt som eg syng: Til husbruk.

Ei venleg samtale

Dei to vitna som var ute og gjekk, fekk ikkje lagt nye til kyrkjelyden i Rikets Sal under dette besøket, og farfar fekk ikkje skrive dei to inn i Den norske kyrkja, heller. Men eg trur båe partar sette pris på samtalen.

Eg spurte aldri farfar kva han eigentleg meinte om Jehovas Vitner. Etter å ha lest litt frå bokhylla hans, kjenner eg meg rimeleg sikker på at han ikkje hadde høge tankar om det dei trudde på, dei to som var ute for å evangelisere denne laurdagen. Likevel tok han seg tid til å høyre på dei, utfordre mildt og samtale venleg med dei.

For meg har denne hendinga alltid stått som sjølve dømet på korleis eg gjerne vil møte menneske som trur og meiner annleis enn meg sjølv: Venleg, gjestfritt, interessert, men tydeleg i mine eigne standpunkt.

Utgangspunktet for å møte andre

Om att og om att gjennom livet har eg likevel måtta konstatere at eg ikkje er lik nok farfaren min til å kunne følge hans eksempel.

Farfar hadde ikkje mykje utdanning å snakke om, men var den mest bibelkunnige eg har kjent. Han las mykje, og snakka mykje med andre om Bibelen.

Eg kjenner ikkje Bibelen godt nok til å kunne samtale med eit Jehovas vitne i ein time om korleis deira omsetjing skil seg frå den eg bruker.

Ein slektning kalla farfar for «ein Jesus-mann». Meir presist enn det kan det ikkje seiast. Han var ein fjellstø kristen, fast i både tru og doktrine.

Sjølv er eg rett nok utan tvil i det sentrale, altså at Jesus er Guds son og døydde og sto opp. Samstundes er eg meir frilynt – eller uklar – i det perifere.

«Du må vite kva du trur på, jente»

Då kan konfesjonsgrensene fort bli utydelege, og ein kan ende med å stille seg spørsmål som «trur eg verkeleg på ‘oppstoda av lekamen’ slik det står i trusvedkjenninga? Ei fysisk oppstode?» eller «er det avgjerande for trua mi at Maria var møy?».

Fleire år etter vitne-vitjinga på Ræge, snakka eg med ein eldre prest eg kjenner godt om kvifor eg ikkje sjølv såg føre meg teologistudium. I løpet av samtalen nemnde at eg hadde likt godt eit fag eg tok på universitetet som handla om vestleg samtidsreligion. «Du må vite kva du trur på, jente», svara han, skarpare enn eg hadde venta.

Eg trur ikkje eg forsøkte å forklare han at eg visste godt kva eg trudde på.

Sanninga var, og er, at eg trur omtrent like godt som eg syng: Til husbruk. Kanskje er ikkje det nok til å kunne ha dei lange, gode samtalane med dei som trur annleis?

Ei konfliktfylt verd

Men kanskje er utfordringa for mine menneskemøte aller mest at verda no er annleis enn ho var i tida då farfar sitt elskelege vesen vart forma.

Det er skarpare kantar, no, i fleire retningar. I dag er vi kanskje vel så kampvillige i møte med dei som trur nesten det same som oss, som dei som er heilt på andre sida.

Det verker av og til som om det er større fiendskap mellom liberale og konservative i same kyrkjesamfunn, som det er mellom dei to samla på den eine sida og human-etikarane på den andre.

Særleg dei siste åra verkar det som det også har blitt meir vanleg å møte andre med skepsis, ikkje med velvilje og interesse.

I takt med at dei teologiske skiljelinene har blitt tydelegare i ei rekkje organisasjonar og kyrkjesamfunn, merker mange at det er stadig vanskelegare å halde saman og ha fellesskap trass usemja.

Det mest komfortable er å halde seg til dei som er like oss sjølv, og unngå dei ubehagelege spørsmåla.

Styrke i ulikskap

I likskap med dei aller fleste, har eg mange folk i omgangskrinsen som liknar på meg sjølv. I det daglege forheld eg meg sjeldan til menneske som trur og meiner drastisk annleis enn meg sjølv. Eg trur eg hadde hatt godt av å gjere det meir.

Eg har budd i einebustad i ti år no, og denne helga fekk eg andre gong på den tida vitjing på døra av Jehovas vitne. «Så fint å finne nokon her med ei tru», sa den eine kvinna gledestrålande då eg på spørsmål fortalde at eg og min familie går i den lokale kyrkja her vi bur.

Eg inviterte dei ikkje inn på kaffi. Kanskje neste gong.