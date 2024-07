Odd Kristian «Kian» Reme døde onsdag 17 jul etter en tids sykdom 71 år gammel.

Med Kians bortgang har vi mistet en engasjert, modig og sterk stemme. Kian var prest og politiker, han var idealist, omsorgsfull, smart, klarsynt, uredd og varm. Han var en som alltid holdt solidaritetslampen høyt hevet.

Musikk har alltid vært en viktig del av Kians liv. Vi spilte sammen i Frender, der Kians mandolin dro det musikalske uttrykket i en røff folkrock-retning. Han hadde en særegen evne til å kombinere musikken med sitt sterke engasjement i sitt politiske virke, i solidaritetsarbeid og i kirkelig sammenheng.



— Kian var en mann med tydelige meninger og engasjement for dem som falt utenfor. Men, han var alltid mer enn sine meninger

Som engasjert teologistudent på MF var han en av initiativtakerne til «Kristne for Palestina». Han har hatt et livslangt engasjement for Palestina, og bidro til et viktig pionerarbeid med å få forståelse for palestinernes sak i den kirkelige debatten.

Prest og sjelesørger etter Kiellandulykken

Kian mistet broren sin, Rolf i Alexander Kiellandulykken i 1980. Han ble en dyktig og sakkyndig talsmann for de etterlatte, og også prest og sjelesørger for mange av de som var rammet av ulykken som han selv. Han var en av dem som bidro sterkt til at Kiellandplattformen ble snudd 1983. Han var daglig leder for Kiellandfondet, som arbeidet for bedre sikkerhet i oljeindustrien og økonomisk oppreisning til overlevende og etterlatte. Vi så han i «Makta» som «Han fra Stavanger».

Kian kunne tale maktpersoner midt imot. Han fikk en sentral plass i Arbeiderpartiet som Kommunalråd og leder av Stavanger Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyret. Han søkte etter gode kompromiss og samarbeid og fikk store gjennomslag i lokalpolitikken. Han tok initiativet til å etablere vennskapsbyavtale mellom Stavanger og Nablus på Vestbredden.

Kian var studentprest, og senere ledet han Kirkens Bymisjon i Stavanger i åtte år. Han var også dialogprest og daglig leder ved Kirkelig dialogsenter i Stavanger.

Med blikket rettet mot urettferdighet

Kian var en mann med tydelige meninger og engasjement for dem som falt utenfor. Men, han var alltid mer enn sine meninger. Han var et raust medmenneske med blikket rettet mot urettferdighet og alltid med et engasjement for de svake. Det gjorde han respektert og likt på tvers av alle meningsforskjeller.

Vi sørger over tapet av en god venn og medmusikant som har lært oss mye. Våre tanker går til han nære familie, Aud Jorunn, Maria og Halvor, og barnebarna.

Bjørn Eidsvåg

Tormod Eikill

Ole Jacob Flæten