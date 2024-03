Kjære Orit, norsk jøde. Takk for innlegget ditt. Det lyste opp, slik ord noen ganger kan gjøre. Vi på sidelinja kjenner også på frykten for mengdens brølende slagord og hatefulle retorikk. Den lille jødiske minoriteten i Norge har alltid stått på demokratiets side. Takk! Takk for et arbeidsomt og fredelig bidrag til fellesskapet helt siden de første med jødisk bakgrunn slo seg ned her.

Du er en umistelig medborger. Vi trenger deg i gatene vi har sammen. Du holder en flamme levende der du «kjemper for alt hva du har kjært». Lederne våre har ansvar for å verne den flammen. Det er usigelig trist at du utsettes for urett og hat i Norge. Opplyste gater og bygninger kan ha sin effekt. Mennesker som lyser kan vi ikke unnvære. Shabbat shalom på sabbaten og alle hverdager. Hilsen Svanhild fra sidelinja