I april skal det nyvalgte Kirkemøte samles for første gang og blant annet vedta ny plan for kirkelig undervisning og læring. Det kan være fristende for Kirkemøte å gå inn i detaljene, for dette er noe av det viktigste Den norske kirke driver med.

I stedet for å drukne i tekstlige detaljer bør samtalen på kirkemøtet heller handle om hvilke rammer som gir ansatte, råd og frivillige mot til å legge ned ordninger som fungerte godt en gang. Et nytt behov oppsto da femten ivrige 11-åringer på Lys Våken gjerne vil fortsette å leke, lære og tenne lys. Og om hva som gir kraft til å ikke gi opp når ingen kom etter at 134 brev var sendt ut.

For ordens skyld vil jeg si at jeg var seksjonsleder i kirkerådet under arbeidet med planen. Riktignok har det skjedd en del med den etter at jeg gikk over til en annen stilling.

Det er ikke sånn at de timene kun har en verdi om barn og ungdom blir med videre i kontinuerlig arbeid. For nå er den hellige time.

Kirken er et gammelt hus

Den norske kirkes plan for trosopplæring «Gud gir – vi deler» ble vedtatt på Kirkemøtet i 2009, og i 2017 hadde alle menigheter fått godkjent plan. Men allerede i 2020 vedtok Kirkerådet å nedsette et utvalg for å evaluere trosopplæringsreformen og det som hadde skjedd i de 20 år siden stortingsmeldingen NOU 2000:26 … til et åpent liv i tro og tillit – Dåpsopplæring i Den norske kirke kom.

En av anbefalingene fra utvalget var å lage et helhetlig, overordna planverk med det nye navnet, Kirkelig undervisning og læring, i tillegg til rammeplaner for ulike aldersgrupper. Rammeplanene skal vedtas på et senere tidspunkt. I april er det altså den overordnede planen som vedtas.

I boka Profesjon og ledelse i Den norske kirke (2022) beskriver Stephen Sirris hvordan Den norske kirke som andre religiøse organisasjoner står i en spenning mellom stabilitet og endring der man på den ene siden kjennetegnes av evige sannheter, lange linjer og tunge tradisjoner, samtidig som både kirken og teologien er kontekstuell og i dialog med samfunnet og menneskene rundt seg.

Stabiliteten er en av forutsetningene for å bestå som organisasjon, samtidig som endringer må til for å kunne bevare og utvikle den samme organisasjonen. Organisasjonsteorien minner oss om at byråkratiske og hierarkiske organisasjoner har mindre plass for innovasjon enn de som er designet for endring, og derfor må en organisasjon som Den norske kirke aktivt legge til rette for at innovasjon skal skje. Da er det greit å vite at innovasjon skjer best når vi jobber sammen.

Nå er den hellige time

En av de beste tingene trosopplæringsreformen brakte med seg er breddeperspektivet. Invitasjon til opplegg skulle gå bredt ut til alle medlemmene i den aktuelle aldersgruppa. Jeg tror alle som har vært med på Tårnagenthelg der 8-åringer suser opp og ned i kirketårnet, med lupe på prekestolen, har kjent på at nå er den hellige time.

Kanskje kan man si at det er et fellesskap av fremmede som møtes noen timer den helga? For det er ikke sikkert at den sammen gjengen kommer på neste tiltak. Mest sannsynligvis var det ikke akkurat disse som traff hverandre et par år tidligere da 6-års boka ble delt ut. Men akkurat vi som var der, var samlet om noe viktig da vi var sammen.

Derfor skal vi som kirke tenke stort om det som skjer. Det skal vi gjøre selv om halvparten ikke kom på søndagens tårnagentgudstjeneste, fordi det var fotballkamp eller skiføre. For vi oppdaga noen av kirkerommets og troens mysterier den lørdagen. Og vi mente det da vi tente lys i lysgloben og så hverandre inn i øya da vi sang «Må Gud velsigne deg». Og jeg vet det er slitsomt å oppleve de timene og så forsvinner de som sand mellom fingra dine når det er ferdig. Du vet aldri om noen melder seg på neste gang, så du går med klump i magen.

Jeg vet det fordi jeg står midt oppi det selv, men nettopp derfor er jeg helt sikker på at dette er sant: Det er ikke sånn at de timene kun har en verdi om man blir med videre i kontinuerlig arbeid. For nå er den hellige time.

Gi meg en brevdue

Det er masse å jobbe videre med og ta tak i når det gjelder hvordan Den norske kirke skal bygge gode, kristne fellesskap for barn, unge og voksne i årene framover. Men noe av det som haster er å få andre måter å kontakte medlemmene våre på enn per brev i postkassa. Etter at posten kun kommer noen få dager i uka, hender det at jeg selv glemmer å sjekke etter postkassa i et par uker av gangen. Og det er med forlegenhet og i en unnskyldende mine jeg i dåpssamtaler forteller at om en stund så må de huske å sjekke postkassa for invitasjoner fordi det er den eneste måten kirka kan kontakte medlemmene sine på.

Å få på plass et system for kontakt med medlemmer enten det er e-post eller mobil må prioriteres høyt de neste årene. For når alle butikker jeg handler i vet når jeg har bursdag og husker å gratulere meg, burde jo Den norske kirke kunne sende meg en vennlig melding om at barnet mitt snart har dåpsdag og at vi kanskje skal gjøre noe hyggelig sammen for å feire den.

En brevdue ville faktisk vært mer sakssvarende hva dåpsdagen gjelder enn et brev i postkassa. For dua minner meg om grunnen til at jeg hører til; «Du er mitt barn, den elskede, i deg har jeg min glede».