En gang lanserte Katti Anker Møller radikale ideer. De kom som følge av at hun hadde sett sin mor, Mix Anker, lide og slite seg gjennom fødsel etter fødsel. Svangerskapene og fødslene påførte moren depresjoner og fysisk sykdom. En dag fikk moren nok. Hun sendte et brev til selveste Bjørnstjerne Bjørnson og ba om råd: Kan Bjørnson anbefale henne en bok som omhandler barnebegrensning?

Vi vet ikke hva Bjørnson svarte, men vi vet at Mix Anker fikk et svar og heller ikke flere barn. Hun brakte kunnskapen om hvordan man kunne unngå flere graviditeter videre til Katti, som kjente seg ferdig med å føde barn (ja, hele tre stykker – et tall dagens finansdepartement drømmer om!) da hun var 30 år. Det var i det momentet Katti Anker Møller begynte kampen for kvinners rett til abort, fødselshjelp og prevensjon.

Så hva ville Katti Anker Møller tenkt om at norske jenter ikke lenger vil bruke prevensjon? I desember meldte NRK at apotekene selger mindre prevensjon med hormoner, samtidig som aborttallene øker. Seksjonsleder på gynekologisk poliklinikk på Ullevål sykehus, Tine Sande, tror det er en sammenheng her. Enkelte uker bistår avdelingen med å gjennomføre opp mot 70 aborter. Sande tror at unge jenter har glemt kampen kvinnene vant på 60-tallet. I et intervju med NRK sier Sande:

«Kampen førte til at vi fritt kan ha samleie uten å bli ufrivillig gravid. Det er en frihet. (...) Du vet like godt som meg at konsekvensen av å ligge er å bli gravid, og hvis du vil være en selvstendig kvinne, må du beskytte deg.»

Influensere deler sine erfaringer med såkalt naturlig sex og viser til apper som gir indikator på såkalte sikre perioder. Problemet er bare at apper alene ikke hindrer befruktning.

Ingen står vel først i køen for å få utdelt depresjon, vektoppgang, kviser eller redusert sexlyst

Sin samtid

I dag er det kvinner i 20-åra som gjennomfører flest aborter. Hadde Katti Anker Møller sett hvordan jenter i 20-åra i dag lever i Norge, ville hun kanskje trodd at hun hadde kommet til Utopia. Kanskje hadde hun blitt henrykt over at tenåringsjenter kan få gratis prevensjon på helsestasjonen. I hennes tid kjeppjaget hun ut guttene som prøvde å komme seg inn på soveværelsene til tjenestejentene hennes.

Seksjonssjefen på Ullevål peker på kvinnenes frihetskamp på 60-tallet. For enhver kvinne opererer ut fra sin samtid. Dagens unge jenter går ikke i tog for retten til prevensjon. Sex og Samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, forteller at jenter de snakker med er påvirket av videoene om såkalt naturlig sex. Mange er også lei av å leve med bivirkninger, som depresjoner, vektoppgang, kviser og redusert sexlyst. Noen begynner å ta p-piller tidlig og er lei av at kroppen deres må bære konsekvensene de hormonelle prevensjonsmidlene gir. Det er mildt sagt forståelig. Ingen står vel først i køen for å få utdelt depresjon, vektoppgang, kviser eller redusert sexlyst.

Lavest mulig?

Men kan vi som samfunn leve med flere og ikke færre aborter?

I dagens formålsparagraf i abortloven heter det at «Samfunnet skal så langt råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst». Videre fremgår det av formålsparagrafen at «antall svangerskapsbrudd skal bli lavest mulig». Kommisjonen har imidlertid foreslått en ny formålsparagraf og fjernet målet om færrest mulig aborter. Dag og Tid intervjuet Kari Sønderland, leder av kommisjonen, som sa at «målet ligger til grunn for vurderingene og forslagene våre.»

Dette er likevel et taktskifte i norsk abortlovgivning. For selv om målet ligger til grunn for kommisjonens vurderinger og forslag, så vil ikke lenger målsettingen om færrest mulig aborter ha lovs status. Og det i en tid hvor aborttallene øker. Fastlege-krisen er reell og de gynekologiske avdelingene har lite kapasitet til oppfølging av kvinner som vurderer å ta eller har tatt abort. Regjeringen Støre har i tillegg valgt å kutte støtten til samtaletilbud til kvinner som har gjennomført eller vurderer å gjennomføre en abort, to år på rad. Forstå det den som kan.

Selvstendige menn kan ta ansvar før samleiet også, ved å ta på seg et kondom, eksempelvis

Hva med selvstendige menn?

Katti Anker Møller hadde fulgt lovforslaget med argusøyne. Hun kjempet mot at barnefar skulle kunne stikke av fra alt ansvar i etterkant av samleiet. Hun mente at samleiet skulle få konsekvenser for mannen også, som at barnet skulle få arve hans navn og penger. Kanskje hadde Katti Anker Møller hatt baller til å påpeke at selvstendige menn kan ta ansvar før samleiet også, ved å ta på seg et kondom, eksempelvis. Kanskje hadde hun adressert at det tross alt virker som en liten pris å betale, sammenliknet med depresjoner, vektoppgang, kviser og redusert sexlyst.

Pessaret som lå i nattbordet til Katti Anker Møller, ble avgjørende for hvordan hun kunne forvalte dagene. Det gav livet hennes en annen retning enn morens. For som hun en gang sa: «Grunnlaget for all frihet er råderett i egen kropp og hva i den er». Utsagnet må imidlertid forstås i lys av av hun så hvilket liv moren Mix levde. Hun bar først og fremst andre mennesker frem til liv i om lag to tiår. Prisen hun betalte var sitt eget liv.

Å gjennomføre en abort kan også ha en svært høy kostnad. Både før, under og i etterkant. Det er nettopp derfor målsettingen har vært færrest mulig aborter og fokuset har vært på forebygging. Diskusjonen fremover om den nye abortloven bør også dreie seg om målsettingen om et lavest antall svangerskapsavbrudd virkelig skal ut av loven.

Kilder: Katti Anker Møller, Hege Duckert, NOU 2023: 29, Stiftelsen Amathea