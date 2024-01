Ei pristildeling bygger som regel på ei rek.ke kriterium. Ofte ligg det politiske eller andre føringar bak prisar, i somme tilfelle også bak prisar skal tildelast av reint kunstnariske årsaker. «Kunstnarisk kvalitet» er det einaste rette for ein vurderande kunstnarprisjury å stille seg insisterande bak. Samtidig veit vi at kvalitetsomgrepet aldri lever og rører seg i eit vakuum.

Slik er det, og slik må det nesten vere. Ingen som vurderer kunstuttrykk er pakka inn med vatt. Ei rad med ulike sympatiar, føresetnader og erfaringar dannar bakgrunnen for den kunstnariske bedømminga. Kanskje ville ikkje prisvinnaren bli premiert av ei annan jury. Kanskje ser somme av tildelingane frå tidlegare tider merkelege ut i dag. Ei pristildeling er eit uttrykk for ei vurdering gjort av ein jury på eit bestemt tidspunkt i historia.

Mista pris etter kritikk av Israel

Om juryane derimot begynner å trekke tilbake prisar som er blitt delte ut, er vi inne på eit farleg spor. På same måte er det uheldig om politikarar, festivalsjefar eller andre aktørar med makt kan kansellere prisar som allereie står på peisen heime hos kunstnarane. Nettopp dette skjedde i Frankrike før jul, sjølv om her ikkje var snakk om ein kunstnarisk pris.

Den fransk-marokkanske journalisten Zineb El Rhazoui fekk i desember beskjed om at ho må levere tilbake den høgthengande Simone Veil-prisen som ho blei tildelt fire år tidlegare. Prisen går kvart år til ei «spesielt fortenestefull kvinne» som fører den franske juristen og politikaren Veils arv vidare. El Rhazoui fekk prisen etter å ha fordømt islamisme, men mista han altså igjen då ho trekte inn Holocaust i krigen mellom Israel og Hamas. Den avgjerande faktoren var ei republisering på X (tidelegare Twitter) som trekte ein parallell mellom Auschwitz og det israelske motangrepet mot Hamas på Gaza-stripa.

Republiseringa var uklok, og det same var innhaldet i meldinga. Likevel er det eit spørsmål om det var svært mykje klokare å dra inn att prisen som Rhazoui hadde fått fire år tidlegare. Etter at barnebarnet til Simone Veil reagerte på handlingane og ytringane til den tidlegare prisvinnaren, gjekk det ikkje lang tid før prisen var annullert av Valérie Pécresse, høgrepolitikar og tidlegare presidentkandidat i Frankrike.

Det er farleg å endre på historia for å vere politisk korrekt i sanntid.

Avlyste prisutdeling

Året som ligg bak oss baud på fleire problematiske tilfelle der ulike forståingar av det politisk korrekte har spelt inn på pristildelingar i Europa. I oktober avlyste den store bokmessa i Frankfurt feiringa av den palestinske forfattaren Adania Shibli, som snart kjem på forfattarbesøk til Noreg. Arrangøren Litprom utsette prisen på grunn av konflikten mellom Israel og Hamas, med ei tydeleg vektlegging av at det var Hamas som starta krigen som millionar av menneske har lide under. «Bokmessa i Frankfurt står i komplett solidaritet med Israel», skreiv bokmessedirektøren Juergen Boos.

Ein ting er at den tydelege bodskapen sette mange sinn i kok, og Boos måtte seinare understreke at det var prisarrangøren som hadde avlyst prisutdelinga, ikkje bokmessa. Men sjølve avlysinga førte også til ein omfattande debatt: Er det rett å avlyse pristildelingar av politiske grunnar?

Karl Ove Knausgård er blant dei som ikkje så lett lar seg fange av moralske innvendingar, eventuelt moralsk panikk. Han tok i fjor imot Leninprisen og meinte at det ville ha vore «feig og skammeleg» å ikkje gjere det. Knausgård vedkjente at arven etter Lenin er «komplisert og motseiingsfull», men ikkje at han sjølv burde late vere å akseptere tildelinga i den tidlegare sovjetleiaren sitt namn.

Burde Knausgård kansellert sin eigen pris? Nei, meinte han sjølv. Ja, meinte fleire andre. Kven ville tatt imot ein Hitler-pris for god litteratur, eller ein Mao-pris for framståande skrivekunst, spurte den kjente journalisten Anders Magnus i ein kommentar i Nettavisen. Den svenske forfattaren Jesper Huor meinte at Knausgård «slickar Jan Myrdals pris rent med sin tunga».

Burde vi kansellere Hamsun?

Sjølv nobelprisen i litteratur, som med norske auge synest restituert etter prisen til Jon Fosse i haust, har vore utsett for kritikk for å blande inn politiske føringar i pristildelingane. Dilemmaet for Svenska Akademien har vore at prishistorikken har for stor overvekt av menn, ikkje minst av kvite menn. Korleis gjere noko med dette utan å bli skulda for å ha politisk slagside?

Nobelkomiteen måtte avlyse pristildelinga etter metoo-skandalen for seks år sidan, men har i det minste aldri vore i nærleiken av å trekke tilbake prisar dei har delt ut tidlegare. I så måte ville kanskje Knut Hamsun mista prisen etter å ha skrive Hitlers nekrolog. Hamsuns politiske dumskap gjer han uspiseleg for mange, men det er framleis brei einigheit om at han skreiv ei rekke svært gode bøker. I Vårt Land nyleg trekte nobelprisvinnar Jon Fosse fram Hamsun som lesetips for adventstida, og sa at Hamsun var den norske forfattaren han hadde mest glede av å lese.

I ein epoke der vi stadig hyppigare ser ut til å sensurere tidlegare kunstuttrykk med sensitivt innhald, gjeld det å ha is i magen. Dersom også tidlegare prisvinnarar blir kansellerte i tida som ligg framfor oss, kvifor skal vi i det heile dele ut prisar i dag? Ein pris mistar sin legitimitet dersom ein begynner å kansellere i sin eigen prishistorikk. Det er farleg å endre på historia for å vere politisk korrekt i sanntid.