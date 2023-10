Blått og rødt blinklys lyste opp hotellrommet mitt i Tel Aviv. Gjennom vinduet kunne jeg se redningsarbeidere rundt restene av en rakett som heldigvis ikke hadde eksplodert. Jeg visste at det ikke ville bli noe søvn denne natten, for jeg ville ligge stiv på senga og vente på neste flyalarm.

Frykten for eksistensen hos israelere og palestinere bidrar til at ingen av dem tør å satse på en løsning. — Erling Rimehaug

Dette er ikke en fortelling fra i år, men fra 1991. Men den sitter dypt i meg. Akkurat som minnet om det stille toget av jøder på vei til tilfluktsrommet, alle med gassmasker på. Eller bussturen i Jerusalem noen år senere der jeg gransket alle medpassasjerer for tegn til at de kunne skjule en bombe. Selv om jeg ikke er jøde, fikk jeg en følelse av hva det betyr at omverdenen vil at du ikke skal eksistere, at de vil drepe deg bare fordi du er den du er.

Uten rettigheter

Noen år senere var jeg med i en landsby på Vestbredden for å levere bibler. Da vi skulle kjøre ut igjen, ble vi møtt av israelske soldater og en pansret bulldoser. De var i ferd med å stenge landsbyen inne med digre steiner. Vi fikk ingen forklaring, og ikke ville de si når vi kunne slippe ut.

Det gjorde også sterkt inntrykk da jeg satt sammen med noen palestinske karer rundt et bål. Vi feiret at en av dem var sluppet ut av israelsk fengsel. Familiefaren hadde sittet inne i sju måneder uten noensinne å få vite hva han var anklaget for og uten å se noen dommer. Like i nærheten lå den utbrente ruinen av huset der hans nevø med kone og barn ble brent inne da israelske bosettere kastet en brannbombe inn til den sovende familien.

Selv om jeg ikke er palestiner, har jeg fått en følelse av hva det betyr å være uten rettigheter og uten beskyttelse og stadig bli ydmyket fordi du er den du er.

Eksistensiell konflikt

Det er utrolig slitsomt, ikke minst i disse dager, å bære med seg slike erfaringer. Det er umulig å ikke bli sterkt berørt. Samtidig blir jeg stående i en spagat der jeg tror jeg forstår begge. Tross alt tror jeg forståelse er bra. Men å forstå er ikke å unnskylde eller bagatellisere ugjerninger.

En av tingene jeg har forstått er at begge de to folkene opplever at selve deres eksistens er truet. Samtidig reises det tvil om deres identitet. Da blir konflikten nettopp eksistensiell. Begge føler seg alene i verden og at ingen bryr seg om deres lidelser og deres angst.

Fjerne Israel

For israelere framstår ugjerningene Hamas begikk som en logisk konsekvens av ideologien i Hamas grunnlov, som ikke bare erklærer at målet er å fjerne staten Israel, men også siterer en hadith om å drepe jødene der de gjemmer seg. De vet at Iran stiller seg bak disse målsettingene. Og de hører det samme budskapet fra europeiske gater – også norske. For alle jøder klinger slikt på bakgrunn av minnet om Holocaust.

Men ikke bare slike ytterliggående stemmer skaper frykt. Når Israel stemples som apartheidstat, oppfatter mange israelere det som mer enn en kritikk av undertrykkelsespolitikken mot palestinerne. De hører det som en stempling Israel som internasjonal paria. Når sionisme stemples som rasisme, opplever de at grunnlaget for Israels eksistens trekkes i tvil.

FN vil ikke omtale Tempelhøyden i Jerusalem som stedet der jødenes tempel en gang lå. Palestinske historiebøker nevner enten ikke at det har bodd jøder der, eller de omtales som et inntrengere som ville ta fra filistrene deres land. Slik trekkes selve grunnlaget for Israels identitet i tvil, nemlig jødenes tilknytning til landet.

Palestinerne finnes

«Det finnes ikke noe slikt som et palestinsk folk», sa Israels statsminister Golda Meir, og denne påstanden trekkes fram med tilslutning i disse dager. Sosiale medier flommer av kart som skal vise at det aldri har vært noen palestinsk stat. Men det betyr jo ikke at det ikke har vært et palestinsk folk. Det er bare i den moderne nasjonalstaten at stat og folk er det samme.

Palestinerne har i likhet med mange andre folk vært styrt av ulike makter opp gjennom historien. Men det forhindrer ikke at de kan ha en identitet formet av felles historie og kultur. Det palestinske folket, både muslimer og kristne, har vært der i mange hundre år. Det hevdes av og til at de fleste palestinerne innvandret i forrige århundre da sionistene skapte økonomisk framgang. Det er en for lengst tilbakevist myte som er laget for å fjerne grunnlaget for palestinsk identitet: Tilknytningen til landet.

Frykter ny utdrivelse

Palestinerne gjennomgikk en nasjonal bevisstgjøring på begynnelsen av forrige århundre – som for eksempel tyskere og italienere gjorde noen år tidligere. Også sionismen var en del av denne allmenne nasjonale oppvåkningen. Konflikten med sionistene har styrket den palestinske selvbevisstheten – slik det ofte skjer med opplevelsen av en felles fiende.

Når palestinerne hører at de ikke egentlig finnes, er det på bakgrunn av erfaringen med Nakba, den store utdrivelsen. De vet at det finnes mange, også i den israelske regjeringen, som vil at de skal forsvinne til Egypt og Jordan. Jeg har selv hørt norske israelsvenner si det samme. Bosettinger, mur, riving av hus, bomber og beskjeder om å flytte blir alt sammen forstått som del av en plan om at palestinerne skal slutte å eksistere.

Bidrar til konflikt

Frykten for eksistensen hos israelere og palestinere bidrar til at ingen av dem tør å satse på en løsning. Frykten gjør at de mangler tillit til hverandre og til at verden vil forsvare dem mot utryddelse. Nå ser jeg tendenser til at de som vil støtte den ene parten, gjør det ved å så tvil om den andres eksistensberettigelse. Slik bidrar vi til å gjøre konflikten hardere.

Det begge parter trenger er at vi viser at vi ser dem og at vi anerkjenner deres rett til å eksistere i frihet og trygghet. Og at det gjelder dem begge.