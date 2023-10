Landsbyen lå ved enden av en sti nord i Uganda. Innbyggerne var ikke flere enn at alle fikk plass i en stor stråhytte. De hadde vært flere, fortalte de. Men nylig hadde de blitt angrepet av «Herrens motstandshær», og de hadde tatt med seg flere av de eldste barna. Den væpnede gruppen hadde også tatt alt som kunne ha noen verdi, slik som kokekarene og maten. Før hadde de såvidt hatt nok til å greie seg. Nå sto de helt på bar bakke.

Etter å ha fortalt sin historie, stilte de seg opp sang og danset. Jeg spurte hva som var teksten de sang. Det viste seg å være Salme 124 i Bibelen. I vår oversettelse lyder den slik: «Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker reiste seg mot oss, så hadde de slukt oss levende da vreden deres flammet opp, så hadde vannet skylt over oss, så hadde flommen strømmet over oss, så hadde det veldige vannet strømmet over oss. Velsignet er Herren som ikke ga oss til rov for deres tenner! Vi slapp fri som fuglen fra jegerens snare. Snaren røk, og vi slapp fri. Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.»

[ Mulimsk ungdomsorganisasjon overførte 100 millioner til stiftelse ]

Det ble en sterk påminnelse om at takknemlighet ikke handler om hvor mye du har eller får. Selv om livet var omtrent det eneste de hadde igjen, så takket de Gud for det. De anklaget ikke Gud for det de hadde mistet, men takket for det de hadde igjen. Og jeg som hadde så uendelig mye, hvor mye takket jeg for det?

Har vi glemt å takke?

Vi er inne i måneden da amerikanerne feirer Thanksgiving. Mens vi har importert både Black Friday, Black Week og Halloween, har takksigelsesfesten for Guds gode gaver ikke slått an. Det skyldes kanskje at den ikke er så lett å kommersialisere. Høsttakkefest feires likevel i de fleste menigheter i Den norske kirke. Men det er ikke en fest som på noen måte preger hele samfunnet, slik det skjer i andre land og kulturer.

«Jeg har nok» er et politisk kamprop, en fornektelse av vekstøkonomiens grunnprinsipp. Det er kanskje derfor takknemligheten kommer så lite til uttrykk blant oss.

Er vi et folk som har glemt å takke? Å bo i Norge er jo å vinne gull-loddet i livets lotteri. Det er nesten ufattelig hvor mye vi har fått. Likevel er det misnøyen og klagen som for en stor del preger oss.

Vi skal selvsagt være misfornøyde med det som ikke er bra i samfunnet vårt. Uten misnøye blir det ingen forandring til det bedre. Men det står ikke i motstrid til å takke for det som er bra.

Takknemlighet er holdning

I tegneserien «Knøttene» ligger Baltus i sengen og sier: «Noen ganger ligger jeg våken og tenker på hvilket godt liv jeg har. Og så kommer det en stemme ut fra mørket og sier: Vi verdsetter din holdning.»

Ofte oppfatter vi takknemlighet som en plikt. «Du må huske å takke pent», var formaningen vi fikk med til selskap. Men takknemlighet er en holdning, en måte å forholde seg til livet. Det er noe som det er mulig å åpne seg for.

[ «Det er mykje meir solidarisk å dele faktasjekka informasjon enn å skyte frå hofta som ein annan cowboy» ]

Når jeg ligger våken om natta og grubler over alt som er vanskelig i livet og alt det truende som ligger foran, så hender det at jeg lytter til Johan Sebastian Bachs vakre kantate «Ich habe genug» - «Jeg har nok». Kantaten er skrevet til teksten om den gamle Simon i tempelet, som sier at nå som han har sett Jesus, kan han fare fra denne verden i fred. Kantaten toner ut i en lengsel etter døden: «Når skal jeg fare ned i den kalde jorden og finne hvile i dine armer, Gud?»

Jeg har nok

Men det er ikke døden jeg tenker på når jeg hører kantaten, verken som befrier eller fiende. Det er den dype tilfredsheten med livet.

«Jesus er min og jeg er hans», sier Bach. Det samme budskapet sto på lappen man fant i den hellige Teresas bønnebok, og som er blitt til sangen «Nada te turbe»: «La ingenting bekymre deg. Den som har Gud, har alt.» Teresa hadde mye hun kunne bekymre seg for: Motstand, intriger, konflikter, kjetteranklager og helseproblemer. Lappen i bønneboken skulle minne henne om at hun likevel hadde det hun trengte.

Takknemlighet handler ikke om å ta lett på det som er vanskelig eller feie folks reelle bekymringer under teppet.

Når jeg hører innledningsordene «jeg har nok» begynner tankene å kretse om alt jeg har. Slik skapes takknemlighet, og med den følger det ro. Så når arien «Schlummert ein, Ihr matten Augen» kommer, glir mine øyne ofte igjen i søvn.

En utilfreds kultur

Takknemlighet er et spørsmål om hvor du fester blikket, om du fester det ved det du har eller det du mangler. Vi lever i en kultur der det brukes enormt mye penger og energi på å få oss til å bli opptatt av det vi mangler. Vårt økonomiske system bygger på en stadig opprettholdelse av utilfredshet. Vi oppmuntres hele tiden til å vekke nye behov.

[ KrFU-toppen tøft ut: Skrot loven om bytte av juridisk kjønn ]

Dermed blir takknemlighet en systemkritisk holdning, en form for motkultur. «Jeg har nok» er et politisk kamprop, en fornektelse av vekstøkonomiens grunnprinsipp. Det er kanskje derfor takknemligheten kommer så lite til uttrykk blant oss.

Ikke noe å ta lett på

Jo, jeg vet at det er mange som opplever at de slett ikke har nok i disse dager. Det er ikke meningen å snakke ned de som strever med å få endene til å møtes eller å gi barna det de burde ha krav på. Jeg vet også at bekymringstanker slett ikke alltid fordufter av påminnelser om alt jeg kan være glad for. Takknemlighet handler ikke om å ta lett på det som er vanskelig eller feie folks reelle bekymringer under teppet.

Likevel kan jeg ikke la være å tenke på landsbyboerne nord i Uganda, og hvordan de fant mening og trøst i det håpløse nettopp gjennom takknemligheten. Når de kunne forholde seg slik til livet, burde det ikke være umulig for meg.