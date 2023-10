Derfor må vi velje mellom Hamas og palestinarane

Terroråtaket Hamas gjennomførte i Israel i morgontimane laurdag 7. oktober, var ikkje berre eit av dei verste i moderne historie. Det var òg eit sjølvmordsåtak på Hamas som politisk rørsle og aktør framtidige fredsprosessar. Det vitnar den tydelege avstanden Jonas Gahr Støre tok frå Stortingets talarstol om.

Som utanriksminister var Støre oppteken av å snakke med Hamas. Det handla om å sikre at norske diplomatar skulle kunne spele ei rolle i eventuelle fredsforhandlingar mellom partane. Det fekk han naturlegvis mykje tyn for, då organisasjonen allereie var svartelista av EU, USA og mange land som terroristar.

Det «moderate» Hamas som forsvann

Med god grunn, vil mange seie. Fordi organisasjonen som kallar seg den islamske motstandsrørsla, står for djupt problematiske haldningar. Den har mellom anna sidan etableringa i 1987 meint at «heile Palestina» – også områda som utgjer staten Israel – er heilagt land.

Som ekstremisme-eksperten Øyvind Strømmen peikar på i ei interessant oppdatering, er ei av kjeldene i Hamas sitt grunnlagsdokument det antisemittiske falsknarverket Sions vises protokollar. Heller enn å anerkjenne ein jødisk stat, er islamistane i Hamas djupt rotfesta i ein konspiratorisk og omfattande antisemittisme.

Det er trygt å sei at vi frå norsk side ikkje lenger kan støtte både Hamas og den palestinske motstanden på same tid. Vi må velje.

I kibbutzen Kfar Aza og mange andre stader inne i Israel har vi dei siste dagane sett konsekvensane og kunne lukte stanken av død.

Så kvifor har Støre og andre røyster i det norske fredsdiplomatiet – ja, heilt inn i Den norske kyrkja – hevda at det likevel er viktig å snakke med Hamas?

Mange har meint at Hamas sitt grunnlagsdokumentet har spela ei stadig mindre rolle for organisasjonen etter kvart som åra har gått. Ei av årsakene til det, er at organisasjonen har vore mykje større enn si militære grein. På Gazastripa har den ytterleggåande islamistrørsla hatt rykte på seg for å vere mindre korrupt enn Dei palestinske sjølvstyrestyresmaktene på Vestbreidden. Sjølv om det har vore kontroversielt å snakke om offentleg, har fleire nordmenn med fredsambisjonar derfor hatt kontakt med Hamas. Dei har skildra at det blant islamistane også har skjult seg ein del pragmatiske politiske leiarar som det har gått an å snakke med. Fleire av desse leiarane har vore velformulerte med gjennomtenkte resonnement og hatt sterke argument for sin motstand mot Oslo-avtalen.

I kulissene på Støres vurderingar

Det er òg grunnen til at Støre venta med å kalle Hamas ein terrororganisasjon. Sjølv om han ganske umiddelbart førre helg fordømte åtaka som terrorhandlingar, skulle han bruke fleire dagar på å kome fram til at «vi klart kan karakterisere dem som en terrororganisasjon». Allereie her forstod kretsen rundt Støre at han ville få oppfølgingsspørsmål.

Spørsmålet som har vore til vurdering blant korpset av norske fredsmeklarar, diplomatar og heilt til topps i regjeringa har vore dette: Vil Hamas no vere så brennmerkt og stigmatisert at dei ikkje lenger kjem til å få ei rolle i konflikten?

Fredsmeklarane kan framleis ha kontakt med Hamas, viss det blir behov for det, er vurderinga rundt statsministeren.

Åtaket blir rekna som eit vendepunkt i konflikten og synet på Hamas. Trass i terroren trong Støre og det norske fredsdiplomatiet å puste for å finne ut korleis dei kunne rekalibrere forholdet til Hamas.

Innlegget Støre hadde i Stortinget vart ikkje skrive ferdig før onsdag morgon, og det var først her han og kretsen rundt konkluderte med å kalle Hamas ein terrororganisasjon. Det gjorde dei for å kunne sei ting som dei var. Det var også viktig for dei at Støre understreka at Norge ikkje ville slutte seg til systemet med terrorlister lik det USA og EU har.

Norge må velje mellom palestinarane og Hamas

Fredsmeklarane kan framleis ha kontakt med Hamas, viss det blir behov for det, er vurderinga rundt statsministeren.

Norge har dermed ikkje plassert Hamas i noko fryseboks. Vurderinga er også at norske diplomatar ikkje vil få døra i ansiktet av Hamas ved å kalle dei terrororganisasjon. Hamas forstår at Støre må kalle dei for terroristar, reknar kretsen rundt Støre med.

Hamas kan ha utspelt si rolle med åtaket laurdag. Det blir styrka av tal frå bakken: For mange yngre menneske på arabisk side i palestinske område vert det stadig tydelegare at Hamas er meir lojale til ayatollaens leiarskap i Teheran, enn til si eiga befolkning.

Dermed er det trygt å sei at vi frå norsk side ikkje lenger kan støtte både Hamas og den palestinske motstanden på same tid. Vi må velje.