Forrige uke var israelske medier preget av minnene om de traumatiske dagene for femti år siden da landet ble tatt på senga av et angrep fra Egypt og Syria. Stemningen fra den gang kunne også oppleves i den ferske filmen om Golda Meir. Men ingen ser ut til å ha tenkt seg at Hamas var i ferd med å planlegge en gjentakelse. At styrker fra Hamas kunne ta kontroll over deler av Israel, drepe sivile i deres hjem og ta andre som gisler, kom som et totalt sjokk.

Israel framstår nå som sårbart og ydmyket. Det vil bli maktpåliggende for Israel å slå tilbake slik at deres evne til avskrekking gjenopprettes. — Erling Rimehaug

Israel har de siste årene antatt at gradvise lettelser for befolkningen i Gaza vil gjøre Hamas interessert i å holde fred. Nå må de innse at Hamas hele tiden planla for neste angrep, uten at de oppdaget det. Israel framstår nå som sårbart og ydmyket. Det kan utnyttes av deres fiender. Det vil bli maktpåliggende for Israel å slå tilbake slik at deres evne til avskrekking gjenopprettes.

[ Midtøsten-ekspert: Israel ble fullstendig tatt på sengen av angrepet ]

Hamas vil ha slutt på Israel

Hamas har ikke sagt at det var femtiårsdagen for angrepet i 1973 som var grunnen til at de slo til akkurat nå. Kanskje med god grunn. Selv om Israels eksistens en stund var truet, endte krigen for femti år siden med nederlag for araberlandene. Det førte til regimeskifte i Egypt og til en fredsavtale mellom Israel og Egypt.

At dette vil ende med militært nederlag også for Hamas, er forholdsvis opplagt. Så hvorfor gjør de det? Dette må være planlagt over så lang tid at det ikke er grunn til å lete i dagsaktuelle hendelser. En åpenbar hensikt er å ta gisler som kan brukes som forhandlingskort for å få fri palestinske fanger.

Hamas sier selv at hensikten er å få slutt på okkupasjonen – og i deres forståelse betyr det å få gjort slutt på Israel. At det er Hamas langsiktige mål har vi jo visst. De tror neppe det vil skje nå. Men Hamas har allerede påført Israel et betydelig nederlag.

[ Dette er Hamas ]

Storkrig er en mulighet

Hamas håper nok at denne ydmykelsen av Israel kan tenne en gnist til et mer omfattende opprør. Hamas-celler på Vestbredden og i Israel kan nå komme til å slå til. Også andre palestinske grupper kan la seg inspirere til angrep. Enda mer dramatisk ville det være om Hizbollah også skulle angripe fra nord. Det har vært antatt at de har nok med konfliktene i Libanon. Men israelsk etterretning tok jo feil om Hamas, så hvem vet?

Hizbollah kan neppe slå til uten at Iran er med på det. Iran er i ferd med å avslutte forhandlinger om en forståelse med USA, noe som tilsier at de ikke vil ha krig med Israel nå. Men man skal ikke se bort fra at Iran vil benytte anledningen til å vise muskler ved å gi Hizbollah klarsignal til angrep. Israel kan også tenkes å slå til for å komme dem i forkjøpet. Dette kan utvikle seg til en storkrig i Midtøsten.

[ Emil André Erstad: «Derfor går Hamas så brutalt til verks» ]

Indre palestinsk maktkamp

Den store forskjellen fra for femti år siden, er at Israel ikke trues av sine arabiske naboer. Tvert om er Saudi-Arabia i ferd med å anerkjenne Israel. Noe av hensikten for Hamas kan ha vært å sette en stopper for det. En utsettelse blir det nok. Men kronprins Mohammed bin Salman vil neppe la Hamas ødelegge sitt store prosjekt.

Noe av forklaringen på det Hamas gjør er maktkampen internt i det palestinske samfunnet. De palestinske selvstyremyndighetene er i ferd med å miste grepet. De har ikke forsvart palestinerne mot bosettervolden eller hindre israelske aksjoner der palestinere blir drept. Tvert om samarbeider de med Israel om å holde Hamas nede.

Dermed kan Hamas vise at de er i stand til å føre palestinernes forsvarskamp der selvstyremyndighetene svikter. En avtale mellom Saudi-Arabia og Israel vil styrke selvstyremyndighetenes stilling. Derfor var tidspunktet for Hamas nå.

[ Hamas går inn i Israel. Vi er i krig, sier Israels statsminister ]

Israelsk splittelse

Israel var dessuten blitt sårbart for angrep på grunn av den interne splittelsen den nye regjeringen til Benjamin Netanyahu har skapt. Nå sluttes rekkene mot den ytre fienden. Reservister som truet med å ikke stille opp for en slik regjering, møter nå opp for å kjempe for sitt land.

Angrepet for femti år siden førte til de som hadde styrt landet siden det ble til, mistet tilliten. Arbeiderpartiet mistet makten til høyresiden. Det som nå har skjedd, får også utvilsomt følger i Israel. Mange vil mene at regjeringen har sviktet og ikke fortjener tillit.

Men i denne omgang samles man om den felles kampen. Israel vil trolig få en samlingsregjering der opposisjonen midlertidig gir opp sin motstand mot Netanyahu og hans ytterliggående reformplaner skrinlegges. På lengre sikt betyr det trolig slutten for den ytre-høyre koalisjonen som nå har styrt Israel.

Palestinske sivile betaler

Israel er allerede i gang med å bombe alt som kan knyttes til Hamas i Gaza. Israel vil ganske sikkert rykke inn med bakkestyrker. Det umiddelbare målet vil være å sette gislene fri og knuse mest mulig av Hamas. Det store spørsmålet blir om de skal gjenerobre Gaza. Det vil bli en kostbar sak også for Israel.

Langt større følger vil det få for den palestinske sivilbefolkningen. Det er de som kommer til å bære de største kostnadene av Hamas brutale politikk.

[ Dana Wanounou: «Har Hamas fått hjelp, i så fall av hvem?» ]