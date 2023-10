Hvordan kunne dette skje?

Den siste uka har Israel vært i feriemodus. Mange tar fri i forbindelse med sukkot, løvhyttefesten. Lørdag er dessuten jødenes hviledag, shabbat. Offentlige kontorer og mange butikker stengt. Barna har fri fra skolen og mange går i synagogen i morgentimene.

Grytidlig lørdag morgen snur det brått. «Dette er veldig alvorlig. Israel har blitt tatt på senga».

Jeg har familie i Israel, og nå tekster kusinen min i Ashdod meg. Hun befinner seg en snau times kjøretur fra Gaza. Det er tidlig lørdag morgen, og Hamas har startet et rakettregn fra Gaza mot Israel.

Stigende dødstall

Fra kl. 06.30 lokal tid har det blitt avfyrt mer enn 2500 raketter inn i landet, ifølge den israelske avisa Ha’Aretz. Hamas selv påstår antallet er 5000. Men de kan godt overdrive.

Det som i alle fall er sikkert er at Hamas står bak en massiv og grusom og terroraksjon som har tatt livet av minst 100 israelere. Flere hundre er også såret og på sykehus. Mye tyder på at antallet drepte og sårede vil stige.

Militante palestinere har tatt seg inn i Israel over vann, land og gjennom lufta, ifølge Ha’Aretz. Flere titalls væpnede menn skal være inne i landet. Flere israelere er blitt kidnappet og holdes som gissel i hjemmene sine av Hamas. Israelske soldater og sivile skal være kidnappet og blitt ført til Gaza. I byen Sderot ligger det døde mennesker i gatene, deriblant barn.

Meldingen på mobilen min, «vi er tatt på senga», er klistret fast til netthinnen. Dette skal ikke kunne skje.

Assosiasjoner til Yom Kippur krigen

Lørdag var også starten på en ny høytid, Simchat tora – gledesfesten for toraen. Høytiden avsluttes vanligvis med en stor fest, der man henter torarullene ut i synagogen og danser med dem og synger.

Men ikke i dag.

Mange påpeker at det som skjer nå, gir klare assosiasjoner til Yom Kippur-krigen, som fant sted for nøyaktig 50 år siden – den 6. oktober 1973. Også da opplevde israelerne et overraskelsesangrep, midt under feiringen av den jødiske helligdagen Yom Kippur. Mens flesteparten av den voksne befolkningen oppholdt seg i synagogen og fastet, ble landet angrepet av Egypt og Syria.

Jeg har hørt historien om og om igjen, om hvordan det opplevdes fra de som var der. Krig er alltid traumatiserende. At ingen visste hva som kom, er noe israelerne enda ikke har kommet over.

– Det er som om Hamas har gjort «copy-paste» av strategien den gangen, sier faren min, som var 19 år og soldat da Yom Kippur krigen brøt ut.

«Etterretningen har sovet»

Det virker ikke som Israel visste hva som kom denne gangen heller. Det i seg selv er dramatisk. Den israelske etterretningen er blant verdens fremste eksperter på terrorvirksomhet. Deres oppgave er ene og alene å holde Israel trygt for sivile. Nå sitter hele familier som gisler i sine egne hjem.

Jeg tekster videre med en annen bekjent i Israel. Hvordan kunne dette skje, spør jeg. Hvordan kan det ha gått under radaren?

«Enten har den israelske etterretningen undervurdert faren, eller så har de sovet», lyder svaret.

De senere årene har israelske analyser konkludert med at større aksjoner fra Gaza og Hamas ikke er sannsynlig; det vil ha for store omkostninger for befolkningen på Gaza. Derfor har det israelske forsvaret over tid trappet ned kontrollen ved Gaza og flyttet fokus til Vestbredden.

Israelerne er vant med at normaltilstanden er konflikt. Når flyalarmen går, får de færreste panikk. Når jeg spør kusinen min om de er redde denne gangen, svarer hun: «Veldig»

De siste årene har tusenvis av palestinere fra Gaza fått arbeidstillatelse i Israel, som har ført til en oppmyking av grensekontrollen.

Nå peker flere israelere på Israel har undervurdert Hamas. Tidligere sjef for den israelske marinen, Eli Maron, kaller det en «kolossal feil».

Er redde

For israelske myndigheter vil den første oppgaven være å få kontroll over situasjonen: Hvor mange væpnede personer er inne i landet? Hvor befinner de seg? Hva slags typer angrep er planlagt?

Og i neste omgang: Hvordan kunne dette skje? Har Hamas fått hjelp? I så fall fra hvem?

Samtidig som disse spørsmålene må besvares skal den israelske befolkningen beskyttes. Akkurat nå sitter de livredde og barrikaderte i hjemmene sine, og får opp groteske videoer av volden i sine sosiale medier.

Israelerne er vant med at normaltilstanden er konflikt. Når flyalarmen går, får de færreste panikk. Når jeg spør kusinen min om de er redde denne gangen, svarer hun: «Veldig.»

