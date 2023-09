Forrige torsdag var det mange som trodde at Erna Solberg hadde maktet å redde seg ut av situasjonen med mistillit og skandaler. Hennes intervjurunde i en rekke medier imponerte mange. Ikke minst ble det lagt vekt på hennes opptreden i NRKs Debatten der hun fikk anledning til å snakke om den private siden av saken. Her fikk hun spørsmål som omhandlet hvordan hun tok vare på seg selv, og hvordan hun og ektemannen Sindre Finnes hadde det sammen. Selvsagt er det lett å få sympati og medfølelse etter et slikt intervju.

Men Solbergs rolige opptreden på Debatten er imidlertid ikke nok til å demme opp for den bølgen av stadig nye inhabilitetssaker som avdekkes i ulike medier.

Det kan framstå som om saken er i ferd med å vokse partiet Høyre over hodet

Roste rederi der mannen eide aksjer

En av de siste sakene fra E24 omhandler at Solberg som statsminister hyllet et rederi på en video – samtidig som ektefellen eide aksjer for en halv million i selskapet. Dette var aksjer Solberg faktisk visste at Finnes eide. Samtidig valgte hun å promotere selskapets miljøsatsing. Det gir et inntrykk av at hun har et nokså sleivete forhold til habilitet. Denne saken kommer på toppen av alle aksjene Solberg ikke visste om, og den setter hennes manglende oversikt over mannens aksjesalg i perspektiv. Det får flere til å stille spørsmål ved om hun egentlig var særlig opptatt av habilitet.

Dagens sak i Vårt Land viser også at omfanget av sakene stadig vokser. Sindre Finnes’ arbeidsgiver, Norsk Industri, har tidligere beskrevet jobben til Finnes som «tallknuser». Likevel viser e-poster til Statsministerens kontor at han har kommet med tips som fikk dem til å sette i gang undersøkelser om mulig norsk vaksineproduksjon da kona var statsminister. Dette viser at Finnes også har spilt en rolle som døråpner for norsk industri inn til SMK. Samtidig har han forsøkt å selge saken til Dagens Næringsliv. I e-posten til DN skriver Finnes at Norsk Industri jobber «på spreng» sammen med LO, LMI og NHO for å lage en rapport om muligheter for norsk vaksineproduksjon. LMI er en lobbyorganisasjon for norsk legemiddelindustri.

VG og E24 presenterte saken om at Sindre Finnes eide aksjer for over 100.000 kroner i minst 45 selskaper mens Solberg var statsminister. Samtidig har Solberg flere ganger gjentatt at det ikke er aktuelt å gjennomgå alle beslutninger som regjeringen har fattet med sikte på å avklare hennes habilitet tilbake i tid. Som VG skriver har Finnes og Solberg felles økonomi. Selv om Solberg ikke skal ha vært klar over omfanget av ektemannens aksjeinvesteringer, har hun kunnet fatte vedtak som statsminister i regjeringen som påvirket børsnoterte selskaper og dermed sin egen lommebok.

Saken vokser stadig

Sakene over er kun tre av flere liknende saker som er omtalt i media de siste dagene. Trolig vil det komme flere. Det er gått så langt at Høyre nå henviser til Finnes selv. Det kan framstå som om saken er i ferd med å vokse partiet Høyre over hodet.

Erna Solberg må snart forholde seg til at hun ikke bare er i ferd med å bli en belastning for Høyre. Omfanget og mengden av saker gjør også at hun og hennes manglende fokus på habilitet er i ferd med å bli en belastning for folkets tillit til det norske demokratiet. Det er svært alvorlig og Solberg selv bør ta det på alvor.

