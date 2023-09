---

Slik fungerer det:

Vårt Land triller ikke terning, men deler ut fisk i garnet.

Alle får én fisk bare for å møte opp – akkurat som på søndagsskolen. Maksimal fangst er seks fisker.

Vurderingene av debattantene er gjort av politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland og kommentator Emil André Erstad.

---

Jonas Gahr Støre (Ap):

Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. (Carina Johansen/NTB)

Støre var stødig og offensiv, men litt mer usynlig enn i flere tidligere debatter. Hadde likevel stålkontroll på sakskompleks etter sakskompleks, og var som vanlig flink til å gjøre kompliserte spørsmål forståelige for folk uten å miste nyansene. Overlegent best i debatt mot Sneve Martiniussen om behovet for vindkraft. Fremtidsrettet, moderne og fremstod mer på lag med industrien enn Rødt-lederen. Humoristisk, med overskudd klarte han å fortelle Erna Solberg hva skattepengene går til. Klarte seg også godt i duell mot Bollestad om friskoler, hvor han klarte å vise godt frem Aps bredere skolepolitikk og fokus på fellesskolen – samtidig som han flørtet med KrF.

Kveldens øyeblikk: «Det er ikke smart å stå stille, Marie.» (Med henvisning til Rødt-lederens syn på utbygging av fornybar energi).

Antall fisk i garnet: 6

Erna Solberg (H)

Partileder i Høyre Erna Solberg. (Carina Johansen/NTB)

Stødig, forutsigbar start. Fredrik Solvang var knapt ferdig med introduksjonen da Solberg gikk knallhardt ut mot Arbeiderparti-styrte Stavanger og innføringen av gratis busstilbud, som hun mente heller burde bli brukt til sårbare barn. Veldig engasjert i samferdselsspørsmålet, men brukte mye av sin taletid på å se bakover og forsvare egen pengebruk da hun var statsminister.

I gode debatter viser Solberg frem sin overlegne erfaring og kunnskap med å vise fram sammenhenger, men i denne debatten ble hun i overkant detaljorientert rundt budsjettspørsmål. Best da hun fikk løftet blikket og forsvare kollektivtrafikk i byene og veier i distriktene. Også god da hun argumenterte for kommunalt selvstyre i duellen om søndagsåpne butikker. Veldig teknisk da hun “underviste” om følgene av Støres prioriteringer på statsbudsjettet. Veldig god i sluttappellen, noe som kan forventes av en person som har holdt nyttårstalen gjennom åtte år som statsminister.

Kveldens øyeblikk: «Det er bare tull og tøys det Jonas har sagt.» (Om Støres kritikk av Høyre skattekutt).

Antall fisk i garnet: 4

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. (Carina Johansen/NTB)

Vedum var blid i kveld og vi fikk et glimt av den gamle glad-Trygve. Han gjorde sin beste partilederdebatt i dette valget. Han hadde valgt en god strategi der han i flere saker var ærlig og ga motdebattantene rett i deres versjon, men holdt fram at han var uenig.

Vedum la i kveldens debatt mye vekt på norske tradisjoner og det som har fungert godt og fungerer godt. Blant annet glimtet Vedum til da han til da han svarte på angrep fra Erna Solberg om lakseskatt. Han pekte på at beskatning av kraft er en lang norsk tradisjon, og at overskudd av denne alltid har bidratt til å betale felles velferd. Han greide å plassere lakseskatten som en klassisk norsk prioritering eller den nordiske modell. Han fikk inn en finte til både Høyre da han pekte på deres holdning til vannkraft i starten av 1900-tallet og Frp motstand til å beholde oljen på norske hender på 70-tallet.

På samme måte argumenterte Vedum mot søndagsåpne butikker, ved å si at vi trenger en annerledes dag, og at det er mye vi kan være stolt av i Norge. Søndagsåpne butikker er en slik tradisjon.

Kveldens øyeblikk: «Det er riktig at vi har stoppet en del prosjekter, Erna. Vi måtte ha mer kostnadskontroll».

Antall fisk i garnet: 4

Sylvi Listhaug (Frp)

Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. (Carina Johansen/NTB)

Listhaug kom litt uheldig ut i den første debatten som handlet om samferdsel. Hun viste fram avisoppslag om at eldre i Stavanger kommune ligger i egen avføring. Hun gikk til angrep mot at gratis buss ble prioritert på bekostning av eldre. Men sa i neste åndedrag at veiene forfaller og at dette er en skam.

Hun var god i debatten om lakseskatt og brukte et bilde mange vil forstå: «Slakter du kua får du ingen melk.» Hun var god da hun hevdet at regjeringen tar penger fra lønnsomme bedrifter og satser på industri som regjeringen ikke vet om er lønnsomt.

I duellen mot SV-lederen om innvandring og integrering så vi en side av Frp og Sylvi Listhaug som vi ikke har sett så mye av i denne valgkampen. Hun løftet opp Sverige som et skremmebilde.

Hun strevde med å forsvare SV-lederens utfordringer om at skatteflyktninger stikker ut av landet og setter Norge først. Men peilet over på at Frp satt ved roret den gangen det var flyktningekrise.

Kveldens øyeblikk: «Takk Gud for at SV ikke hadde hånd på rattet da den store flyktningkrisa rammet Norge.»

Antall fisk i garnet: 3

Kirsti Bergstø (SV)

Partileder i Sosialistisk Venstreparti Kirsti Bergstø. (Carina Johansen/NTB)

Klinket inn flere sentrale SV-budskap gjennom debatten som må treffe velgerne hennes midt i blinken. Var opptatt av å få frem at vi må bygge landet der det er størst behov. Vi trenger trygge hverdagsveier i distriktene, og et løft for jernbanen. Klarte dermed å gjøre samferdsel relevant for sine velgere. På utfordring fra Fredrik Solvang om det var riktig å stille seg utenfor regjering klarte Bergstø med overbevisning å forklare at det var rett. Leverte et legendarisk forsvar for universelle velferdsordninger. Gjorde innvandringsduellen mot Sylvi Listhaug til en debatt om klasseskiller på elegant vis. Helt på sitt beste da hun fikk fram at Frp-leder Sylvi Listhaug heiet på Sveits-farerne.

Kveldens øyeblikk: «Det er ikke signalfeil som gjør at jernbanesatsingen ikke er på skinner. Vi har gitt signal for lenge siden».

Antall fisk i garnet: 5

Marie Sneve Martinussen (R)

Partileder i Rødt Marie Sneve Martinussen. (Carina Johansen/NTB)

Hardt ut med sin kjappe, slagordbaserte retorikk. Men utover i debatten slet Sneve Martinussen da hun mer enn før ble utfordret på egen politikk. Ikke like sterk som i tidligere debatter. Fikk tydelig frem hva hun er imot, men mindre av hva hun er for. Slet med å forsvare at tilbudet har blitt dårligere som følge av privatiseringen av deler av jernbanen.

Fikk statsministeren som sin duellpartner om kraftpolitikk. Det var en gavepakke til et lite parti som skiller seg ut med den mest radikale energipolitikken på venstresiden. Men Sneve Martinussen slet med å slå tilbake på beskyldningene om at Rødt ikke har en plan for å sikre landet mer kraft. Fikk ikke dratt sitt kanskje mektigste våpen i energiduellen, elektrifiseringen av Melkøya.

Kveldens øyeblikk: «Hvis det lukter asfalt blir vi surrete i hodet.»

Antall fisk i garnet: 4

Arild Hermstad (MDG)

Partileder i Miljøpartiet de Grønne Arild Hermestad. (Carina Johansen/NTB)

Hadde utvilsomt hevet seg fra posisjonen som valgkampens svakeste debattant fra de tidligere partilederdebattene. Denne gangen gjorde han seg selv relevant inn i debattene mot de andre, blant annet ved å tydelig utfordre de andre partiene på samferdselspolitikk. Lyktes godt å forklare hvorfor motorvei fra Bærum til Oslo er dårlig byutvikling. Også troverdig og overbevisende om å forby cruiseskip i duell mot Venstres Melby – og snakker rett til MDGs potensielle velgere. «Av alle de som står her, er jeg den eneste som er lokalpolitiker». Fikk litt forklaringsproblemer med å forklare hvorfor MDG ikke var en del av flertallet bak lakseskatten.

Kveldens øyeblikk: «De som bor i områder med mye luftforurensing er folk med lave inntekter.»

Antall fisk i garnet: 4

Olaug Bollestad (KrF)

Partileder i Kristelig Folkeparti Olaug Bollestad. (Carina Johansen/NTB)

Bollestad fikk ordet litt lite i deler av sendingen, men tok seg opp mot slutten. Hun slapp rikelig til i duellen mot Støre i debatten om friskoler, som er et drømmetema for KrF. Men hun strevde litt med å få klart fram KrFs syn. Hun gjentok og gjentok at foreldrene burde ha rett til å bestemme for ungene sine, men fikk i liten grad fram hvorfor friskolene er et viktig alternativ. Men fikk inn et stikk til Jonas Gahr Støre da hun sa at Ap nå for tiden kaller alle friskolene for private skoler.

Bollestad var på sitt aller beste da hun snakket om at småbarnsforeldre må få mulighet til å prioritere ungene sine. Hun viste til at KrF i Stavanger har prioritert at foreldre som har barn skal ha mulighet til å jobbe 90 prosent og få full lønn. Og hun var god da hun pekte på at barnetrygden er det enkelttiltaket som har vist seg å få ned fattigdom.

Bollestad var både god og gjenkjennelig i sin avsluttende appell da hun la vekt på at foreldre må få mulighet til å prioritere ungene sine.

Kveldens øyeblikk: «KrF kan ikke gi dere flere timer i døgnet.» (I sin appell ba Bollestad om respekt for at folk prioriterte egen tid forskjellig).

Antall fisk i garnet: 3

Guri Melby (V):

Partileder i Venstre Guri Melby. (Carina Johansen/NTB)

At debatten startet med å gratis kollektivreiser i Stavanger, var en fordel for Melby. Hun argumenterte tydelig for rimeligere, men ikke gratis, kollektivtilbud. Det er hun ganske alene om på borgerlig side. I en valgkampinnspurt der Venstre kjemper med Høyres velgere, kan det være en stor fordel. Men hun slet med å komme til orde utover i debatten. Best da hun fikk fram at regjeringen ikke har finansiert store samferdselsprosjekter i byene som Fornebu-banen i Oslo. Ble teknologioptimisten i duellen om cruiseskip med Hermstad, der hun heller vil stille krav om nullutslipp enn å nekte cruiseskip.

Som det eneste borgerlige partiet støttet Venstre grunnrenteskatten for oppdrettsnæringen. Det kunne gitt Melby en mulighet til å markere egen politikk. I stedet slet hun med å markere avstand til regjeringen. Venstre gjør det godt på målingene og kan trolig bruke sin posisjon til å få gjennom sin politikk i mange kommuner etter valget. Hvordan velgerne vil merke det, kunne Melby fått tydeligere frem i denne debatten.

Kveldens øyeblikk: «La oss få en politikk som gir grunnlag for næringsliv over hele landet.»

Antall fisk i garnet: 3.