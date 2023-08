Onsdag ettermiddag kom nok et spørsmål om inhabilitet for et medlem av regjeringen fram i offentligheten. Utenriksminister Anniken Huitfeldts mann har handlet aksjer på Oslo Børs, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg-gruppen. Dette er selskaper som er sterkt påvirket av politiske vedtak. Dette har skjedd mens hun var utenriksminister. Dermed er saken i utgangspunktet alvorlig, og det er derfor god grunn til at kontrollkomiteens leder Peter Frølich melder at kontrollsaken mot regjeringen må utvides.

Huitfeldt valgte selv å gå ut i offentligheten med saken, gjennom å la seg intervjue av VG. På pressekonferansen onsdag sa hun nå at hun legger til grunn at hun har vært inhabil. Dette var et riktig og godt valg av Huitfeldt.

Vi ønsker ikke et samfunn der det kreves en hjemmeværende ektefelle av statsråder og partiledere. Dette aspektet må tas med i betraktninger når Stortingets kontrollkomité og andre vurderer spørsmålet om Huitfeldts videre skjebne som minister

Tydeligere og klarere regler

Utenriksministeren sier selv at hun ikke var orientert om mannens aksjekjøp. På pressekonferansen onsdag fortalte hun at hun hadde orientert mannen om varsomhet av aksjesalg, da hun gikk på som utenriksminister. Huitfeldt hadde særlig lagt vekt på at mannen hennes ikke burde handle med våpenaksjer. Dette er et råd han ikke valgte å følge.

Hun understreker også at hun ikke har diskutert sensitiv informasjon rundt disse salgene med mannen. En slik understrekning er viktig, og vi må ta for gitt at dette stemmer. Å diskutere børssensitiv informasjon med utenforstående ville vært svært uprofesjonelt av en så erfaren politiker som Huitfeldt. Dermed er det på nåværende tidspunkt ingen grunn til å tro at Huitfeldts mann har bedrevet en form for innsidehandel.

Det alvorligste punktet for Huitfeldt framstår som at hun ikke har valgt å holde seg orientert om ektefellens aksjekjøp.

Det som er krevende for Regjeringen Støre og trist for demokratiet er at reglene for å håndtere hele sakskomplekset ikke ser ut til å være tydelig og konkrete nok. Huitfeldt er den fjerde statsråden som både må beklage og rydde opp i en habilitets-sak som ikke burde skjedd.

Regjeringens arbeid for å tydeliggjøre regelverk for statsråder må åpenbart bli tydeligere og klarere. Dette regelverket må også tydeliggjøres for ektefeller og partnere av statsråder. Mye tyder på at regjeringen må innskrenke reglene for aksjekjøp.

Dette arbeidet for å klargjøre og innskjerpe regelverket må skje så raskt som mulig.

Ektefeller må kunne ha eget liv

Et aspekt ved denne saken som må diskuteres er hvor krevende det er å være å være partner og ektefelle til en topp-politiker. Huitfeldts mann skal ha trodd at hans kone, utenriksminister, forble habil fordi hun ikke var kjent med hans aksjekjøp. Det er åpenbart feil. Men Huitfeldts mann har ikke valgt å være politiker.

Dette aspektet ble også illustrert for få dager siden, da Høyre-leder Erna Solberg måtte svare for at hennes mann hadde sendt inn en rekke forslag og vurderinger til folk på aktuelle offentlige verv, der han kom med sine personlige meninger om ulike personer i norsk offentlighet. Som statsministerens ektefelle bør man utvise store forsiktighet med å påvirke i slike saker. Erna Solberg understreket på NRKs partilederdebatt at hennes mann var et selvstendig og voksent menneske, som gjorde egne vurderinger.

Selv om vi må ha klare regler for politikernes ektefeller og partnere mot innsidehandel og aktiv påvirkning av politiske prosesser, er det også viktig at ektefeller ikke er valgt på samme måte som sine politikere-ektefeller.

