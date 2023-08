Miljøpartiet de grønnes (MDG) valg av samarbeid har med jevne mellomrom blitt høylytt diskutert. Debatten går særlig varm når partiet ligger an til å komme i vippeposisjon, enten på Stortinget eller i de store byene. Både Ap og Høyre har tidvis vist stor interesse for MDG, ikke minst i Oslo der MDG de siste årene har sittet i byråd med Ap og SV.

Erklærer seg blokkuavhengig

MDG har selv erklært seg som blokkuavhengige. De hevder at de kan samarbeide til begge sider. Det er et smart grep for et lite parti og gir dem en bedre posisjon å forhandle fra.

Fram til nå har MDG i hovedsak samarbeidet til venstre i lokalpolitikken, men det finnes flere unntak. Ser vi på partiprogrammet finnes det flere punkter der som gjør det vanskelig å plassere inn dem i den gamle høyre-venstre-aksen. Et eksempel er spørsmålet om private aktører i velferden. Der er MDG betydelig mer pragmatisk enn partiene på den definerte venstresiden.

I Oslo har MDG sittet i byråd med Ap og SV i snart to perioder. Likevel er det interessant å se hvordan de har plassert seg i politisk.

Dagsavisen skrev i februar om den pågående flørten mellom Venstre og MDG i Oslo. Der ble også Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe intervjuet. Hun mente det var fullt mulig å finne løsninger med MDG. I februar mente hun at Høyre og MDG deler en «felles utålmodighet i klima- og miljøpolitikken, i tillegg til saker som skole, rusomsorg og internasjonalt samarbeid». På MDGs landsmøte tre måneder etter ble det et overveldende flertall for at Norge skal søke medlemskap i EU.

Dermed er det mulig å peke på at MDG ikke er et parti som ensidig tilhører venstresiden, særlig hvis vi tar utgangspunkt i den gamle høyre-venstre-aksen.

Fra MDGs ståsted er det grunn til å juble over hvor mye av deres poltikk de har fått gjennomført nettopp gjennom offentlig styring og forbud

Den gamle høyre-venstre-aksen

Den gamle såkalt «høyre-venstre-aksen» har vært en sentral kategorisering i norsk politikk. Denne aksen tar utgangspunkt i hva partiene mener om synet på skatt, økonomisk utjevning og offentlig planlegging og kontroll. Partiene lengst til høyre ønsker lave skatter og lite statlig styring og partiene til venstre ønsker høyere skatter, mer utjevning og en betydelig større offentlig sektor.

På denne aksen kan det til tider være vanskeligere å plassere MDG i alle saker. MDG har for eksempel ikke den samme ideologiske motstanden mot privatisering eller konkurranseutsetting, tvert imot har de et pragmatisk syn.

Høyre-venstre-aksen i endring

Likevel er det verdt å merke seg at Lindboe i februar pekte på at Høyre og MDG er uenige i en del av virkemidlene i klima- og miljøpolitikken. Hun er kritisk til noen av de tøffeste forbudene og påbudene som MDG står for.

Her er vi inne på en skillelinje som har vokst seg viktigere innenfor den moderne høyre-venstre-saken. Denne kommer særlig til syne i virkemidlene i klima- og miljøpolitikken og synet på bruk av forbud kontra bruk av gulrot. Mens MDG har stengt gater og fjernet en rekke parkeringsplasser fra indre by i Oslo, ønsker både Høyre og Venstre i større grad å friste Oslo-boere over til mer klimavennlige biler via økonomiske virkemidler.

I Høyres program heter det: «Oslo Høyre vil bruke markedet og positive virkemidler som motiverer til klimavennlige valg, ikke bare reguleringer og forbud.» De siste årene har Høyre kommet med forslag om å redusere avgiften på bilbruk på tider av døgnet med mindre trafikk. I 2018 programfestet Oslo Høyre at de ville ha flere sykkelfelt – uten å stenge byen for biltrafikk. Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sa det slik: «På 10 år skal det bygges ut 100 km sykkelvei, og for Høyre er det ikke en motsetning mellom å satse på sykkel og at det fortsatt skal være mulig å bruke bil i Oslo». Han ville altså bruke gulrot, fremfor å stenge veier for bil, slik MDG både har gjort og vil gjøre mer av.

Listhaug hardt ut mot MDG, Høyre følger med

Naturlig nok går Frp-leder Sylvi Listhaug lenger. I Aftenposten advarsel hun nylig Høyre mot et samarbeid med MDG, og omtalte det som «kommunisme på sitt verste»: – Jeg tror mange Høyre-velgere vil betakke seg for at MDG fortsatt skal ha en hånd på rattet. De har fått nok av pisk og plaging, sa Sylvi Listhaug. Hun fikk støtte fra Lars Petter Solås, Frps førstekandidat i Oslo. Han hadde laget en lang liste over MDG-forslag i Oslo som han ville konfrontere Høyre med: «Den inkluderer et forslag om å innføre en ukentlig vegetardag i Oslo kommune, økt eiendomsskatt, gratis abonnement på bysykkel for innflyttere og økt bruk av automatisk trafikkontroll – og gater med lav fartsgrense»

De siste ukene ser det også ut til at Høyre i Oslo også har snudd. Til Avisa Oslo sa Eirik Lae Solberg nylig at MDG hører til på venstresiden. Derfor er det helt unaturlig for Høyre å samarbeide med dem»

Klimakrav og venstresiden

I Oslo har MDG fått gjennomslag for mye av sin politikk sammen med Raymond Johansen, Ap og SV. For selv om MDG ikke er så lett å plassere på den gamle privat-offentlig-aksen, så har partiet en grunnleggende tenkning om gjennomføring av klimatiltak som matcher betydelig bedre med venstresidens politiske tenkning der offentlig styring har stor plass.

Uansett hva man mener om byrådets bilstenging av indre by og fjerning av parkeringsplasser, har Oslos sentrum blitt dramatisk endret på relativt kort tid. Byen er blitt renere og åpnere. Fra MDGs ståsted er det grunn til å juble over hvor mye av deres politikk de har fått gjennomført nettopp gjennom offentlig styring og forbud. Kanskje ville de fått gjennomført like mye samme med Høyre og Venstre, men åpenbart ikke dersom de hadde samarbeidet med Frp.

MDGs erfaring fra Oslo i åtte år har gjort at et samarbeid med venstresiden framstår attraktivt for partiet. Men det ligger altså også en moderne ideologisk linje til grunn som går på virkemidler i klima- og miljøpolitikken. For et ferskt parti som MDG har trolig erfaringen fra Oslo og den ideologiske overbygningen blitt vevd sammen til en profil som fungerer godt for MDG.

Derfor skal det mye til før MDG vil forsøke seg på et samarbeid med en høyresiden som i større grad tyr til gulrot, og som i noen tilfeller må lene seg på Frp som hverken vil ha forbud, påbud eller gulrot i klimapolitikken.

