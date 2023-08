Da jeg ble født, for så lenge siden som i februar 1962, var det kald krig og jernteppe mellom Øst- og Vest-Europa. Berlin-muren hadde blitt reist i august året før, og åtte måneder etter at jeg gjorde min entré i verden på Kongsberg sykehus inntrådte Cubakrisa. Det var jeg lykkelig uvitende om der jeg lå og gurglet i den lille barnesenga inne på soverommet til foreldra mine, men seinere dukket historien opp, mange ganger, fortellingen om den gangen atomkrigen framsto som en høyst reell mulighet, redselen i en verden der det tross alt bare var 17 år siden andre verdenskrig sluttet.

[ Israel: En æra er over ]

Krig var ikke en fjern abstraksjon for foreldra mine, de hadde selv vokst opp under en, om enn i en relativt sett, etter omstendighetene, fredelig del av Europa.

Manglet ikke letthet og glede

Men erfaringen preget dem selvfølgelig. Slektninger som måtte flykte, rasjoneringskort, matmangel, vilkårlige arrestasjoner, for å nevne noe. Den kalde krigen vedvarte hele oppveksten min, og bevisstheten om den fylte meg unektelig. Jeg husker at jeg, siden det i byen jeg bodde i, Kongsberg, lå en våpenfabrikk, hadde en tanke om at Sovjetunionen nok hadde atomvåpen med Kongsberg som mål. I ettertidens lys veit jeg ikke om det var realistisk – fabrikken var kanskje ikke av så stor betydning. Ikke veit jeg.

Følelsen fra den gangen på det etter hvert mer og mer fjerne nittitallet om at verden åpnet seg, er erstattet av en påtrengende følelse av det motsatte: Verden lukker seg igjen.

Likevel manglet det ikke på letthet og glede, verken i den store verden eller i den lille der jeg bodde. Livsgleden og energien til The Beatles, velstandsveksten – plutselig en dag sto det en TV i stua, og jeg kunne se Kruttrøyk på lørdagskveldene. Om vinteren spilte vi ishockey på skøytebanen som kommunen sprøyta, om sommeren fotball – med mindre jeg lå og plaska ute i badedammen som befant seg noen hundre meter fra der vi bodde, gjerne med smaken av bringebær i munnen fra bærene jeg rasket med meg fra bringebærbuskene når jeg syklet av gårde.

Husker 90-tallets optimisme

Da datteren min ble født i 1995, var det ganske nøyaktig seks år siden Berlinmuren falt. Det var knapt til å tro. Bare fire år før det igjen, i 1985, hadde vi gått rundt og nynnet til Elton Johns “Nikita”. Jeg var neppe den eneste som ble litt småforelska i kvinnen som spilte grensesoldaten som Elton John henvendte seg til i videoen. “And if there comes a time / Guns and gates no longer hold you in”, lød det i teksten. Jeg tror ikke det foresvevde noen av oss som hørte den at den tida skulle komme bare fire år seinere. Men det gjorde den.

[ Ukraina flytter datoen for den offisielle juledagen. – En tydelig måte å distansere seg fra Russland på ]

Jeg husker gleden, jeg husker optimismen, jeg husker lettelsen over at datteren min skulle slippe å vokse opp under en kald krig. Jeg veit ikke helt hvor lenge de følelsene varte, men nå er de helt borte, og om ikke før, forsvant nok den siste resten av de følelsene med flyktningkrisa i 2015. De fikk antakelig sitt første alvorlige skudd for baugen da tvillingtårnene falt i New York 11. september 2001.

Følelsen fra den gangen på det etter hvert mer og mer fjerne nittitallet om at verden åpnet seg, er erstattet av en påtrengende følelse av det motsatte: Verden lukker seg igjen. Det er igjen krig i Europa. Autokratiene vokser fram tett på oss, det amerikanske demokratiet har vist for en hel verden hvor skjørt det er.

Hvordan ikke synke ned i apati?

Og som om ikke det skulle være nok, har vi en mer og mer påtrengende klimakrise: hetebølger, skogbranner, flom. På sikt kan det gi flyktningkriser vi ikke har sett maken til. Og altfor lite skjer, verdens politikere står håndfalne i møtet med krisa og alle dens implikasjoner for økonomi, arbeidsplasser og forbruk. I vårt eget land viser meningsmålingene at tjue prosent av befolkningen “ikke tror” på at klimaendringene er menneskeskapte. Som The Beatles uttrykte det: “Living is easy with eyes closed”.

Hvordan leve med denne innsikten uten å synke ned i apati? Det har jeg ikke noe enkelt svar på, men jeg veit at apatien er det verste. Den er det siste vi trenger.

Håpet jeg den gangen på nittitallet hadde om at datteren min skulle slippe å leve i en verden med atomtrusselen hengende over hodet er erstattet av sorg, ja, tidvis fortvilelse. Vi er veldig langt fra det gamle bondeidealet om å overlate gården til neste generasjon i litt bedre forfatning enn vi selv overtok den i.

Hvordan leve med denne innsikten uten å synke ned i apati?

Åjo, det finnes glede i verden

Det har jeg ikke noe enkelt svar på, men jeg veit at apatien er det verste. Den er det siste vi trenger. Jeg vil tro at politisk press nytter, at det gir mening å skrive innlegg som dette i avisene og at det gjelder å tenke grundig over hvem man stemmer på. De fleste av oss kan redusere forbruket, samtidig som vi ikke glemmer at vi også har ei fattigdomskrise der mennesker må stå i kø for å få mat. Vi kan alle støtte Ukrainas kamp mot den aggressive naboen som har invadert landet deres.

Uten å bli altfor moralistisk: Demokratiet krever faktisk at vi deltar.

[ Jens Stoltenberg: – Eg er skeptisk til menneske som er skråsikre, fordi dei blir lett ekstremistar ]

Og så hjelper det ingen om vi synker ned i fortvilelsen. Bringebær plukket rett fra buska er fremdeles en eksplosjon av glede i munnen, å stupe ut i sommervarmt badevann, å se et rådyr i skogkanten, fugler som synger, et pinnsvin som vralter gjennom hagen, å få lov til å se både soloppganger og solnedganger – åjo, det finnes glede i verden.

Vi har mye å slåss for.

Håvard Syvertsen er en norsk forfatter.