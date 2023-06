For noen uker siden var jeg på et seminar om såkalt postkolonial teologi, en teologi som går dypt inn i maktkritiske perspektiver på alle de sannheter vi tar for gitt når vi snakker om Gud, mennesker og verden. Postkolonial teologi forsøker å avsløre alle de blinde flekkene som finnes i vår oppfatning av hva som er normalt, sant og riktig. Svært store deler av den vestlige tradisjonelle teologien tar utgangspunkt i et majoritetsperspektiv der det normale mennesket er vestlig, hvit, ved god helse, ofte mannlig, heteroseksuell med mer. Dermed fanger den tradisjonelle teologien bare opp majoritetsproblemstillinger, fordi den legger majoritetens erfaringer og problemstillinger til grunn.

Minoritetenes erfaringer

Den postkoloniale teologien problematiserer dette og forsøker å bringe inn minoritetenes erfaringer. Eksempler på minoriteter kan være ikke-hvite, kvinnelige, syke, funksjonsnedsatte, skeive, eller, som begrepet postkolonial springer ut fra, innbyggere i områder som har blitt ofre for kolonimakter som har undertrykt en lokalbefolkning som har bodd i landet i tusenvis av år, for eksempel de amerikanske urinnvånerne. Postkolonial betyr at en forsøker å forstå konsekvensene av koloniseringa etter (latin: post) at kolonitida er over, slik mange av de tidligere britiske koloniene i Afrika må gjøre, eller tilstrebe at koloniseringa skal opphøre, hvis territoriet fremdeles er kolonisert. Men kolonisering er et langt mer komplekst spørsmål enn å være underlagt en av de store kolonimaktene, noe den norske offentligheten har fått høre om den seinere tid.

For kort tid siden ble Sannhets- og forsoningskommisjonens rystende rapport offentliggjort. Det er en rapport som avdekker erfaringer av å være same, kven og skogfinne i Norge. Det er en rapport om kolonisering, der norske medborgere har blitt forsøkt fratatt alt sitt av det norske storsamfunnet. Seminaret jeg deltok på, var i forkant av offentliggjøringa av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og det var det samiske perspektivet som sto i sentrum. Det er hårreisende å lytte til fortellingene om fornorskingspolitikken som også kirken var en sterkt drivende faktor i. Det dreier seg om å bli fratatt sitt eget språk, sin egen identitet og sin egen kultur, og bli møtt med nedlatenhet, hån og trakassering. Det er skakende beretninger. På seminaret fikk vi mange gode samtaler om kolonisering og behovet for å stadig jobbe med postkolonial teologi.

Dypt i den norske folkesjela

Under samtalen vokste det fram et spørsmål som egentlig har levd i meg lenge. Selv om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har avdekka det enorme omfanget av kolonisering som har blitt utøvd mot samer, kvener og skogfinner, er dette i sak noe mange har visst om lenge. Det er ikke nytt at disse minoritetene har blitt undertrykt. Det er heller ikke nytt at andre minoriteter i det norske samfunnet har blitt og fremdeles blir undertrykt. Likevel er det så få av oss som har gjort minoritetenes kamp til vår egen. Hvorfor? Hvordan har vi kunnet la være?

Jeg har ganske lenge reflektert over at det virker som om det ligger dypt i den norske folkesjela at vi er minoriteter, alle som en. Veldig mange nordmenn kan spore røttene sine tilbake til småbønder, husmenn, fiskere og småkårsfolk. Trolig like mange kan også spore røttene sine tilbake til industriarbeidere og sjøfolk. Mange har slektninger i Amerika som måtte utvandre da nøden var stor i Norge. Alt dette er grupper som har opplevd seg som undertrykte av «dom fine», altså av storbøndene og borgerskapet. Selv om Norge ikke har hatt adel siden 1814, har likevel de gamle aristokratiske familiene gjort seg gjeldende på mange måter og skapt en opplevelse av mindreverd. Dessuten har Norge faktisk vært kolonisert, eller rettere sagt vært i union med Danmark, men realiteten var nok at mange erfarte det som å være underlagt Danmark, der makta befant seg i København, og der det norske ble oppfatta som laverestående enn det danske. Det samme gjaldt nok også i stor grad tida i union med Sverige.

Maktblinde

Altfor mange av oss etnisk norske har småkårsidentiteten i blodet og føler oss unntatt den kritikken som blant annet kommer fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Vi føler at vi har nok med vårt eget. Makta finnes alltid hos de andre, synes vi. Det gjør oss dessverre maktblinde. Vi overser dermed at vi som kan spore våre røtter tilbake til husmenn og industriarbeidere, ikke er småkårsfolk lenger. Vi sitter på den grønne grein i verden.

Mange av oss har gjort klassereiser, tatt utdanning, fått gode jobber og solid inntekt, har innflytelse og makt på mange arenaer, og vi må med skam å melde slutte å snakke om oss selv som undertrykte, selv om det alltid vil finnes noen som har mer makt, innflytelse og penger enn oss selv. Vi kan alltids trekke fram at vi er kvinner, nynorskbrukere, vekkelseskristne, ikke har optimal helse eller er kvinneprestmotstandere. Det er alltids mange minoritetskort å trekke. Likevel er makt noe som krever en bredspektra analyse for å forstå. Interseksjonalitet er et begrep som forsøker å favne kompleksiteten i makt. En interseksjonell analyse regner med faktorer som etnisitet, økonomisk status, klasse, kjønn, utdanningsnivå, alder, kulturell kompetanse, helse med mer. Selv om en kvinnelig hvit akademiker kan påberope seg å være undertrykt fordi hun er kvinne, vil en mann som lever i slummen i Bangladesh, reelt være langt mer undertrykt.

Vi, dette store, upresise vi-et som er født og oppvokst i Norge og kan se bakover i mange slektsledd, vi må erkjenne at vi utgjør det storsamfunnet som stadig undertrykker og koloniserer minoriteter, og vi må begynne med oss selv, hver enkelt av oss. Det er et godt utgangspunkt for postkolonial teologi.

Med dette takker jeg for ni givende år som spaltist i Vårt Land.

