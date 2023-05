Jeg var med på det

I fjor sommer døde ressurssterke Anna-Maja Helgesdotter Andersen. Hun gjorde dypt inntrykk da jeg så filmen «Mannen fra Snåsa». Nå er den kommet på Netflix og fortjener et langt større publikum.

Filmen var en påminnelse om hvor mange mennesker som lever et liv fylt av smerte. Og Anna-Maja var spesiell i den forstand at ingen av Toralf Gjestads krefter virket på henne. Diagnosen hennes var hydrocephalus, som ofte kalles vannhode.

I stedet ga hun ham – og oss som har sett filmen – en gave, med sangen «En fin liten blome». Fremførelsen dirrer av skjønnhet og smerte.

[ Utstøtingsmekanismer i det skjulte ]

Barn kan være grusomme

I filmen, og senere i et sterkt Vårt Land-intervju, forteller Anna-Maja om mobbingen i barndommen. Ingen voksne tok ansvar.

Hun ble sparket og slått. Håret var vått av spyttklysene. Hun fikk høre at hun ikke burde levd. «Men hva skulle vi gjort uten noen å plage?», sa de til henne.

Barn kan være grusomme. Barn kan ødelegge menneskers framtid.

Noen av oss som opplevde mobbing kan glemme og tilgi, hvis sårene blir helbredet, og livet blir fint. Men for mange blir ikke sårene helbredet. Noe er ødelagt i dem for alltid. De bærer med seg de vonde erfaringene som en tung bør gjennom livet.

De tåler så inderlig vel

Det hører med til sjeldenhetene at noen av mobberne i voksen alder tar kontakt og ber om tilgivelse. Det kunne betydd så uendelig mye om de gjorde det. Men de gjør det ikke. Noen husker ikke. Det de gjorde, festet seg ikke. Personen de ødela, betydde ikke nok for dem den gangen.

Andre husker. Men de har fortsatt noe av mobberen i seg, på den måten at de fortsatt ikke bryr seg. Det er mange av dem rundt oss. De kan være velfungerende og kjærlige på utsiden. Men andres smerte stikker ikke så dypt at de plager seg selv med det. Det er helt sikkert også mange som fortsatt får vondt når de tenker på det de gjorde.

Var du en av dem som mobbet? Jeg våger å spørre fordi jeg var en av dem. — Alf Gjøsund

Hva gjorde du?

Jeg vet at dette spørsmålet kan være påtrengende, men jeg stiller det likevel: Var du en av dem som mobbet?

Det var så mange av dem, så sannsynligheten for at noen av dem som leser dette må svare ja, er stor. En av dem er kanskje deg.

Jeg tror ikke mobbere er onde, slik de noen ganger blir framstilt. Mobbing har sine årsaker. Noen av de verste mobberne på barne- og ungdomsskolen hadde det forferdelig selv. Mobbingen var deres desperate forsøk på å få kontroll, på å bli anerkjent, på å løfte seg over egne smerter. Andre følte seg presset til å være med. Frykten for ikke å være på parti med de kuleste drev dem til å gjøre det de ikke burde. Og mange, uendelig mange, var passive tilskuere. De lo kanskje, og deltok på den måten. Eller de trakk seg bort, lot det skje.

Mye skyldtes tankeløshet. Barns empati er ikke ferdigutviklet. Og svært mange hadde helt rett da de ble konfrontert med sin deltakelse, de få gangene det skjedde. De sa: «Vi mente ikke noe med det.» Det man ikke mener noe med, er lett å glemme.

[ Åste Dokka: «Hvorfor er prestene syke, når arbeidsforholdene er blitt bedre?» ]

De ble heiet på

I dag markerer vi 8. mai, frigjøringsdagen. Det var en gledens dag for mange nordmenn, men for andre var det da helvetet startet. Jenter som hadde blitt forelsket i tyske soldater – som oftest helt vanlige gutter som tilfeldigvis var blitt utkommandert til Norge. Jentene ble trakassert, plaget og i noen tilfeller utsatt for overgrep.

Jeg har ikke lest noen gang at mobberne tok kontakt i ettertid og ba om tilgivelse. Hvorfor skulle de det? De ble jo heiet på. Selv staten mobbet jo disse jentene. For ikke å glemme barna deres, som ble kalt «tyskerunger». Ikke alle ble plaget, men svært mange ble det. Av andre barn, fordi foreldrenes holdninger fortalte dem at det var OK. Noen ganger ble de mobbet av voksne. Mange liv ble ødelagt på grunn av den mobbingen.

Jeg var med på det

Det kan ha skjedd en og annen gang at mobberne tok kontakt i ettertid og ba om tilgivelse i håp om at det kunne bety noe. Men i det fleste tilfeller skjedde det ikke.

Var du en av dem som mobbet? Jeg våger å spørre fordi jeg var en av dem. Jeg ikke bare ble mobbet, men deltok, lykkelig når det ikke var meg det gikk ut over.

En gutt var innom klassen i et år eller to. Han var litt dårligere kledd enn de andre. Økenavnet hans var «Fretex». Det var før vi innså at gjenbruk var ansvarlig og kult. På den tiden – i hvert fall i drabantbyen Fyllingsdalen i Bergen – kunne man tolerere gjenbruk av klær fra søsken, men på ingen måte fra Fretex. Jeg også kalte ham «Fretex», når de andre var til stede. Når de ikke var der, var vi venner.

Noen venter

Jeg har prøvd å finne ham på nettet. Jeg har spurt noen av dem som jeg fortsatt har hatt en viss kontakt med om de husker etternavnet hans. Det gjør ingen. Han bare forsvant. Og jeg lurer på hvilke spor mobbingen satte i ham. Kanskje sitter de dypt.

Kan det være en idé å ta kontakt for å spørre ham om hva det gjorde med ham? For å si: «Jeg er lei meg for det jeg var med på. Du burde aldri blitt utsatt for det»? Jeg har spurt meg selv om det. Kanskje bør du spørre deg selv om det. For det er helt sikkert noen der ute som venter på at noen skal ta kontakt.

[ Gud som kjenner og velsigner skeives liv og som selv har erfart den samme utstøtelsen og undertrykkelsen som skeive fortsatt erfarer. ]