Ap-bølgen for Helga Pedersen

Etter å ha snakket med en rekke Ap-folk de siste dagene er det et bilde som avtegner seg: Ønsket om å skifte ut partisekretær Kjersti Stenseng med tidligere nestleder Helga Pedersen vokser seg stadig sterkere, i flere fylker og i ulike miljøer. Etter at valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Stenseng som partisekretær, har engasjementet for Pedersen tiltatt.

Flere rundt om i Ap mener valgkomiteen ikke har vært lydhøre nok. At de hverken har tatt signalet om at det trengs fornyelse på partikontoret eller at denne fornyelsen bør bidra til økt engasjement og ståpåvilje. Mange ønsker seg en partisekretær som har større nærhet til folk i partiorganisasjonen landet rundt.

[ Valgkomiteen: Vestre og Brenna nye nestledere i Arbeiderpartiet ]

Tellingene som flere av Pedersens tilhengere har gjort blant de 300 delegatene på landsmøtet tyder på at Pedersen kan ha en reell sjanse dersom hun blir foreslått som benkeforslag. Mye tyder nå på at en slik benking kommer til å skje. Men da må Helga Pedersen ville det.

Flere rundt om i Ap mener valgkomiteen ikke har vært lydhøre nok. At de hverken har tatt signalet om at det trengs fornyelse på partikontoret eller at denne fornyelsen bør bidra til økt engasjement og ståpåvilje. — Berit Aalborg

Støtte fra hele landet

Det som er fascinerende er hvordan ulike miljøer fra landet rundt finner sammen i støtte til Helga Pedersen. De fleste vet at mange av hennes tilhengere kommer fra Nord-Norge, Oslo og Innlandet. Men det finnes i økende grad landsmøtedelegater fra både Akershus og Trøndelag som vil stemme på Pedersen.

For noen er den viktigste grunnen at de rett og slett glad i Helge Pedersen, de har tillit til henne og tror på henne. Ikke fordi hun er fancy eller har gode talepunkter. Men fordi de opplever henne som hel ved. Andre er opptatt av at partiledelsen blir for Østlands-sentrert og mener en politiker fra Finnmark vil tilføre Aps ledelse den jordingen ethvert regjeringsparti trenger. Men det finnes også dem som rett og slett ønsker å bytte ut Stenseng.

Fra topp-politikk til sauedrift

Blant de som støtter Pedersen peker mange på det faktum at hun etter sin avgang som nestleder og statsråd gikk til jobben som sauebonde i Tana. I flere intervjuer uttalte hun den gangen at det hele tiden var planen å komme tilbake til hjemfylket og overta gården. Slik sett står hun i motsetning til mange andre avgåtte statsråder og topp-politikere som har gått til godt betalte jobber i kommunikasjons- og konsulentbransjen. Pedersen valgte et vanlig liv i hjembygda med stort engasjement for lokalsamfunnet sitt. For mange i Ap er Helga Pedersen selve inkarnasjonen av partiet. En politiker som tjener partiet og demokratiet uansett hvor hun er. Hun er hverken redd for å være med å styre landet eller steke vafler på et partimøte i Tana Ap.

Samtidig har hun vært ute en vinternatt før. Hun har erfaring både som minister og parlamentarisk leder, da Jens Stoltenberg var statsminister.

[ Støre kan slippe ny valgsmell. Ap på samme høyde som sist ]

«Å bygge demokratiet nedenfra»

Når partiet jobber i motvind, slik Ap gjør, blir det også tillagt vekt at Pedersen har jobbet mye med organisasjon og demokratibygging. Sammen med Jonas Bals i LO har hun skrevet boka Tillitsvalgt – om veien til et godt organisasjonsarbeid og om å bygge demokratiet nedenfra. Deres motto for boka er intet mindre enn: «Gå ut i verden og organiser den slik at den blir et bedre sted». De to forfatterne sier blant annet om boka at den er «ment som et verktøy og en oppslagsbok i alt fra møteledelse, hvordan lage vedtekter, hvordan mobilisere folk, hvordan ta ordet og å bli hørt og om hvordan vedtak kan settes ut i livet og bli til praktisk organisasjonsarbeid eller politikk.»

Aps landsmøte

Så er det store spørsmålet hva som skjer fram til Aps landsmøte neste helg: Vil Pedersen stille dersom hun ikke vet at hun kan slå Stenseng?

Det er langt fra sikkert at Pedersen eller hennes tilhengere tenker at en sikker seier må være på plass for å stille. Noen av dem tenker at Ap-demokratiet har godt av et reelt valg og en reell avstemning på landsmøtet, der Aps partiorganisasjon ikke bare klapper inn de kandidatene valgkomiteen har blitt enige om. Når et parti sitter i regjering, er det langt opp. Men på et landsmøte er det partiet som råder. Flere mener at denne avgjørelsen i seg selv er god for demokratiet.

På vei inn i valgkamp

På den andre siden er det flere i Ap som kvier seg for å ta omkamp om partisekretæren. Ikke minst fordi partiet er på vei inn i en valgkamp, og det tar tid å komme inn i en slik toppjobb. For det er mye som står på spill for Ap ved dette valget.

Noen legger også vekt på at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre har uttrykt at han gir full støtte til den foreslåtte partiledelsen. Det blir også lagt vekt på det faktum at de som ønsker å benke inn en partisekretær så kort tid før et avgjørende valg tar et stort ansvar.

Svært få tør å spå om Helga Pedersen stiller og om hun i så fall vil bli valgt. De som jobber mot Helga Pedersen vektlegger at en partisekretær må være samlende, og viser til en samlet innstilling fra valgkomiteen. Men selv om valgkomiteen har klart å komme fram til en slik innstilling er Stenseng ingen samlende partisekretær.

Alle delegatene som kommer på Aps landsmøte neste helg vil ønske at partiet skal løfte seg på målingene. Dersom det kommer til en kampvotering om partisekretær er det dette de skal ta stilling til: Er det Kjersti Stenseng eller Helga Pedersen som klarer jobben best?

[ Støre med advarsel før sosialpolitisk slag i Ap ]