Kvinner sine forteljingar frå påskedag har vore så viktige i historia til kyrkja at også kvinner er blitt bura inne i mørke fangehol.

For to tiår sidan skjedde det eit kjønnsskifte i bibelen vår. I fleire hundre år var ei av dei framståande kvinnene som Paulus helsar i det 16. og siste kapittelet i Romarbrevet, gøymt bort under mannsnamnet Junias. Bibelomsetjarane trudde at Paulus måtte ha meint ein mann då han skreiv denne attesten i ei helsing til dei kristne i Roma:

«Hels Andronikos og Junia, som er landsmennene mine og fengselskameratane mine. Dei har eit godt namn mellom apostlane, og dei kom til trua på Kristus før meg.»

Men på slutten av førre hundreåret vart bibelforskarar overtydde om at Paulus framhevar ei viktig kvinne. Junia var eit mykje brukt kvinnenamn, medan Junias som mannsnamn ikkje var registrert. Dessutan er det påfallande mange kvinner i blant dei som Paulus nemner. Kvinner hadde viktige roller i dei tidlege kyrkjer.

I fengsel

Setninga om at Junia hadde eit godt namn blant apostlane er noko tvitydig. Men kyrkjefedrar og teologar heilt fram til det fjerde hundreåret tok det for gitt at Junia både var apostel og kvinne. Andronikos og Junia var av den aller første generasjonen kristne leiarar. Paret hadde jamvel komme til tru på Kristus før Paulus.

Men det som ofte vert oversett i diskusjonen om Junia, er at ho hadde vore fengsla for trua på den oppstadne. Kva fortel dette om Junia?

Paulus skriv om Junia si tid som fange som heidersteikn. Det greske ordet han brukar for fange, tyder «krigsfange», påpeikar Gupta. Dette er ein metafor for fangenskap på grunn av offentlege vitnesbyrd om Jesus Kristus. — Johannes Morken, gjestekommentator

Paulus helsa i det same kapittelet også ekteparet Priska og Akvilas, og her er det Priska som vert nemnt først. Også dei var leiarar i huskyrkjer – og dei hadde risikert livet: «Dei la halsen på blokka for å berga livet mitt.»

Paulus fortel andre stader om sine eigne opphald i brutale fengsel – med tortur og dødsfare (2. Kor, 11:23). Fengsel var blant dei mørkaste og styggaste stadene i det romerske samfunnet. Så kva gjorde ei kvinne som Junia der?

Fengsel for menn

I magasinet Christianity Today framhevar Nijay K. Gupta, professor i Det nye testament ved baptistiske Northern Seminary i Illinois, USA, at Junia med si rolle som leiar i dei veksande huskyrkjene må ha utfordra den romerske makta. Blant dei mange tusen gamle greske og romerske tekstane vi har frå antikken, har vi nesten ingen oversikt over kvinner i romerske fengsel, skriv Gupta. Fengsla var designa for menn som var skulda for alvorlege brotsverk som mord og forræderi. For mindre brotsverk ville ein mann få ei bot eller bli banka opp. Ei kvinne blei sendt heim og straffa av familien sin.

Men frimodige Junia, av Paulus helsa for lydnad under evangeliet, vart sendt inn i ei mørk og livsfarleg fengselscelle.

For dei svært få kvinnene som blei fengsla, var tilhøva grufulle – i overfylte celler med mangel på frisk luft og med tunge og skarpe lenker som skar inn i huda. Gjennom gangane kunne dei garantert høyra lyden av tortur. Professor Gupta minner også om at seksuell vald truleg var ei konstant frykt for dei svært få fengsla kvinnene.

Paulus skriv om Junia si tid som fange som heidersteikn. Det greske ordet han brukar for fange, tyder «krigsfange», påpeikar Gupta. Dette er ein metafor for fangenskap på grunn av offentlege vitnesbyrd om Jesus Kristus. Kanskje kan forkynninga til Junia og mannen ha skapt offentleg uro, slik apostel-forkynninga gjorde andre stader. Dei kan ha blitt skulda for oppvigling.

Paret vart bura inne som ein påstått trussel mot makta.

Slik som i Roma

Tankane går 2000 år fram i tida, til situasjonen for kristne konvertittar i eit brutalt regime i vår tid – ayatollahstyret i Iran.

Regimet har i praksis stengt alle kyrkjebygg for kristne som deler trua på nasjonalspråket farsi/iransk. Dei som har konvertert frå statsreligionen sjiaislam, møtest i huskyrkjer slik dei Kristus-truande gjorde i det romerske imperiet dei første hundreåra.

Sentrale leiarar – menn og kvinner – vert fengsla i fem, ti eller 15 år som trugsmål mot regimet eller den nasjonale tryggleiken.

Slik Paulus framheva modige kvinner som risikerte livet for trua, er det all grunn til å løfta fram kvinner som formidlar vitnesbyrdet om Han som stod opp. — Johannes Morken, gjestekommentator

Også her har kvinnene sentrale roller. 60 prosent av dei som leier undergrunnskyrkjene, er kvinner: «Dei er bestemødrer, mødrer, tanter, søstrer og døtrer i Iran», skriv Mehrdad Farehti i Pars Theological Centre som gir opplæring til leiarar.

I mange land og kulturar er det menn som har sentrale roller som gjer at dei kan bli fengsla for trua. Kristne kvinner vert derimot forsøkt knekte gjennom overgrep som er meinte å påført heile det kristne samfunnet øydeleggjande skam.

I dei veksande huskyrkjene i eit land som Iran har kvinnene derimot roller som kan føra også dei i fengsel.

Åtte års fengsel

Sara Ahmadi (45) sonar ein dom på åtte år for å ha leia ei huskyrkje. Også mannen hennar, den hardt Parkinson-ramma Homayoun Zhaveh (65), er sperra inne, dømt til to års fengsel for å ha hjelpt kona i huskyrkja. Evin-fengselet i Teheran er berykta for omfattande psykisk tortur. I fengselet brukar Sara gåvene sine som forkynnar til å undervisa andre fangar.

Trusselen om fengsel stoppa verken Junia i det første hundreår eller Sara i det tjueførste. Slik Paulus framheva modige kvinner som risikerte livet for trua, er det all grunn til å løfta fram kvinner som formidlar vitnesbyrdet om Han som stod opp.