De siste årene har jeg stadig oftere hørt at likestillingen er gått for langt. Hvor kommer denne påstanden fra, og hva sikter den til? En av dem som har fremmet et slikt evangelium er den kandaidiske psykologen Jordan Peterson. Han drar fulle hus med sine foredrag.

På sitt Norges-show peker Peterson blant annet på at det er dobbelt så mange selvmord blant menn som kvinner i Norge. Påstanden er riktig.

Men han nevner ikke at forskjellen er betydelig større i mange andre land. I USA, der de sosiale og lønnsmessige kjønnsforskjellene er større enn i Norge, er selvmordsraten mer enn tre ganger så høy for menn som for kvinner.

I Russland der likestillingen er betydelig svakere enn i Norge, er selvmordsraten nesten fem ganger så høy blant menn som blant kvinner. Selv i Canada, der Peterson selv bor, er selvmordsraten noe høyere blant menn enn her i Norge. Dette viser en fersk oversikt over selvmord i verden fra den politisk uavhengige organisasjonen World Population Review.

Kvinner bør dekke seg til. Det utgjør en risiko for kvinner å gå lettkledd. Særlig om kvelden. Slik er det i Marokko. Der som her. — Berit Aalborg

I motsetning til Petersons påstander viser forskning at menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land. De har mindre sjanse for å bli deprimert, skilt, eller utsettes for vold med døden til følge.

Denne trenden gjelder både for kvinner og menn, ifølge Øystein Gullvåg Holter. Han er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo og har tatt utgangspunkt i en enorm database som sammenstiller statistikk fra flere ulike likestillingsindekser, i flere land. Gullvåg Holter peker blant annet på at selvmordsraten blant menn er høyest i land med lav likestilling.

Når det er sagt, peker også Peterson på flere trekk vi skal ta på alvor. Flere gutter enn jenter faller ut av skolen. Det finnes åpenbart utfordringer også for gutter, som det er viktig å gjøre noe med. Men dette er ikke en konsekvens av økt likestilling. Gutter faller også utenfor i land med lav likestilling.

Ikke bruk korte skjørt!

Ser vi derimot på kvinner og jenters situasjon i både Norge og resten av verden, er likestillingen under økende press. Det åpenbart at vi har en lang vei å gå.

Jeg besøkte nylig Marokko. Det er et muslimsk land som regnes som relativt liberalt. Det er ikke påbudt for kvinner å gå med hodeplagg, selv om mange gjør det. Men kvinner bør dekke seg til. Det utgjør nemlig en risiko for kvinner å gå lettkledd, særlig om kvelden.

Slik er det i Marokko. Der som her.

For hva sier vi til døtrene våre når de skal ut om kvelden: «Ikke bruk for korte skjørt. Pass på at ingen putter voldtektsdop i drikken din. Ikke gå alene. Ta følge hjem. Pass på hverandre. Voldtekt er aldri offerets skyld, men du bør gjøre alt du kan for å unngå risikosituasjoner.»

Selv om Norge skårer høyt på likestilling mellom kjønnene, viser nå en fersk rapport at én av fem norske kvinner har blitt voldtatt. «Dette er langt høyere enn vi forventet. Det er ikke bare en liten og spesiell gruppe som blir utsatt for voldtekt, dette angår hele befolkningen», sier seniorforsker hos Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), psykolog Maria Teresa Grønning Dale, til VG.

Også i Norge er jenter ufrie. Særlig unge kvinner må ta en rekke forholdsregler for ikke å bli utsatt for krenkelser og voldtekt når de er ute. Statistikken viser at kvinner og jenter er utsatt for overgrep, trakassering og voldtekt på fest, på jobben og på gata. Vi er utrygge utenfor vårt eget hjem.

For kvinner er det også en stor statistisk risko å være i sitt eget hjem. Hele én av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partneren eller ekspartneren. — Berit Aalborg

Mest utsatt i eget hjem

Eller vent. Statistikken viser at den aller største risikoen for kvinner er hjemme. Kvinner og jenter er mest utsatt for vold i nære relasjoner i sitt eget hjem, ifølge en fersk FN-rapport. Rapporten viste at 2,5 individer per 100.000 av den kvinnelige befolkningen i Afrika ble drept i den private sfære i 2021. Tallene for resten av verden var 1,4 i Amerika, 1,2 i Oseania, 0,8 i Asia og 0,6 i Europa. 17.800 kvinner eller jenter ble drept i Asia, 17.200 i Afrika, 2.500 I Europa og 300 i Oseania.

For kvinner er det altså en stor statistisk risiko også å være i sitt eget hjem. Den ferske rapporten viser at hele én av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partneren eller ekspartneren. Forskerne understreker at dette er en likestillingsutfordring.

Kvinners plass i de store religionene

Fra Vårt Lands ståsted behøver vi ikke bevege oss langt for å finne områder der kvinner mangler rettigheter. I alle de store religionene er det en rekke kjønnsdiskriminerende ordninger og praksiser. Noen av dem er teologisk fundert, andre er kulturelt fundert. Felles for dem alle er at de i ulik grad begrenser kvinners deltagelse, bevegelsesfrihet og muligheten til å utfordre menn.

På kvinnedagen i 2019 snakket nå avdøde Shabana Rehman om negativ sosial kontroll. Hun sa det svært treffende: «Noen velger underdanighet for å overleve.»

Vi vet at det er sant, både internasjonalt og her i Norge. For noen er det bokstavelig, for andre handler det om å ha tilhørighet i et trossamfunn. Underordningen skjer likevel i varierende grad på tvers av religion, tro og kultur.

I flere muslimske land blir kvinner pålagt å bruke ulike former for hodeplagg. I Iran har moralpolitiet gått langt for å kontrollere kvinner og jenter. Hundrevis er blitt henrettet i kampen for kvinners rettigheter. Få land har så ekstreme religiøse og kulturelle begrensninger på kvinner. Men vi finner blekere varianter i alle land. De finnes selv i Norge. Når vi maner våre døtre mot å gå for lettkledd. For vi maner ikke våre sønner om det samme.

I alle de store religionene er kvinners deltagelse begrenset. Ofte er det begrunnet i en teologi der kvinner får mindre plass i forsamlingen og lavere status som forkynnere. Det interessante er at den samme tolkningen av teologi skjer på tvers av religioner, kulturer og landegrenser. De verste eksemplene finner vi i muslimske land, men liknende mekanismer er i spill i kristne kirker og miljøer.

Ulik lønn for likt arbeid

De siste årene har det vært mye fokus på ulik lønn mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellen blir ofte forklart med et delt arbeidsmarked og kvinners deltidsarbeid.

Disse forklaringene skal vise hvorfor lønnsforskjellene er naturlige og forklarlige. Dessverre tydeliggjør disse lønnsforskjellene to ting: Typiske kvinneyrker er lavere verdsatt og i disse yrkene er det også vanskeligere å få heltidsjobb. Det gjør at kvinner blir mer avhengig av å bli forsørget av menn.

Det som er like alvorlig, er innholdet i en undersøkelse NRK presenterte rett før jul. Den viser at ulik lønn for likt arbeid er mye vanligere enn antatt. Lønnsdata fra alle norske arbeidstakere fra 30–55 år er inkludert i forskningen. Det tilsvarer rundt 950.000 personer. Mer enn en tredjedel av kjønnsforskjellene i både årslønn og timelønn i Norge, skyldes at kvinner får mindre betalt for å gjøre samme jobb.

Førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Are Skeie Hermansen, kommenterer det slik: «I all hovedsak har tidligere studier konkludert med at lønnsforskjellene skyldes at menn og kvinner sorteres inn i ulike jobber. Det var overraskende å finne ut at lønnsforskjellene er såpass store som de er på jobbnivå.»

I en rapport fra Core, senter for likestillingsforskning, er rapportering i de 50 største norske virksomhetene analysert. En av konklusjonene er at ubevisste fordommer kan føre til diskrimin­ering i flere sammenhenger, f.eks. i rekrutteringspro­sesser, ved lønnsfastsettelse og ved forfremmelse.

På kvinnedagen – og alle andre dager – er det viktig å minne om dette:

Vi skal feire at likestillingen i Norge er kommet et godt stykke på vei. Men hverken menn eller kvinner bør akseptere den skjevbehandlingen kvinner systematisk blir utsatt for. Om ikke menn ønsker å engasjere seg for kvinners del, bør de gjøre det for sin egen. God likestilling er et gode også for menn.

