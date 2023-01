Tør han å trosse Trump?

I tre år var Mike Pompeo president Trumps lojale utenriksminister og vaktbikkje på den globale arenaen. Nå er han ute med ny bok. Det er ett av mange tydelige tegn på at han ønsker å stille som presidentkandidat i 2024. Spørsmålet er om han tør å trosse Trump.

Mike Pompeo har en imponerende CV som tidligere utenriksminister, CIA-direktør og som folkevalgt fra Kansas i Representantenes hus. Utenom Donald Trump er Pompeo den republikaneren som har vært mest tydelig på at han vil bli president i 2024. Han har besøkt Iowa og New Hampshire flere ganger. Delstatene er først ut i den republikanske primærvalgprosessen tidlig i 2024, derfor er det viktig å være synlig der tidligst mulig.

Knallhard linje

Etter mellomvalget i høst kom Pompeo med krass kritikk av det republikanske partiet. Han er lei av å tape, og indikerer med det at han kan bidra til å vinne. Han uttalte i midten av november at et Trump-kandidatur ikke vil hindre ham i å stille som presidentkandidat selv.

Når så mye er lagt til rette skal det mye til at vi ikke vil se et presidentkandidatur fra Mike Pompeo i løpet av våren. Men veien til Det hvite hus er svært lang for den tidligere Trump-støttespilleren. — Vebjørn Hobbesland, gjestekommentator

Det siste klare tegnet er utgivelsen av hans nye bok Never give an inch – Fighting for the America I love. Som tittelen på boka antyder er han ikke en mann som kompromisser. I løpet av Pompeos tid som utenriksminister ble det et tydeligere skille mellom hvem som er USAs venner og fiender.

Trump-administrasjonen kjørte en knallhard linje mot deres største fiende: Kina. I boken beskylder Pompeo det kommunistiske partiet i Kina for å ha ødelagt verdensøkonomien, for å ha spredd koronaviruset og for å true sine naboer og verden med militærmakt. Da Pompeo gikk av i 2021 ble han utestengt fra Kina.

Forkjemper for trosfrihet

Pompeo var sentral i USAs posisjonering i Midtøsten med en tettere forhold til Israel og økt motstand mot Iran. Som en symboltung avgjørelse i forholdet mellom USA og Israel ble den amerikanske ambassaden flyttet fra Tel Aviv til den hellige byen Jerusalem. Pompeo stod i bresjen for en fredsavtale mellom Israel og De forente arabiske emirater, og han uttalte at USA ikke lenger anser Israels bosettinger på Vestbredden som et brudd på internasjonal rett.

Iran ble utpekt som den store stygge ulven og Pompeo arbeidet aktivt for å svekke det iranske regimet og landets atomprogram. Pompeo var sentral i attentatet mot den kjente general Qasem Soleimani i 2020. I august 2022 ble det kjent at Iran hadde planlagt et attentat på den tidligere utenriksministeren.

Pompeo har vært en uttalt forkjemper for trosfrihet på verdensbasis. Han kritiserte blant annet Kina og Iran for å forfølge ulike religiøse grupper. Som utenriksminister gikk han i bresjen for å starte et globalt nettverk for ledere, under navnet «Ministerial to Advance Religious Freedom», som skulle påvirke verden i en retning med mer trosfrihet.

Samlende kandidat

Hans utenrikspolitiske tyngde og religiøse tilknytning er viktige faktorer i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024. Pompeo har selv en fot innenfor flere fløyer i det republikanske partiet. Han kan regnes som konservativ ut fra hans ønske om en mindre aktiv føderalstat med lavere skatter, som sosialkonservativ på grunn av hans religiøse kampsaker og som en del av Trump-fløyen.

Det er også verdt å nevne at den nye boken ikke inneholder kritikk av Trump. — Vebjørn Hobbesland, gjestekommentator

Dette gir Pompeo en fordel: Han kan fremstå som en samlende kandidat. Ulempen er at tidligere president Donald Trump, Florida-guvernør Ron DeSantis og tidligere visepresident Mike Pence er ledende skikkelser innenfor de samme fløyene. Foreløpig ligger de tre langt foran Pompeo på målingene, selv om det kun er Trump som så langt formelt har meldt sitt kandidatur.

Det er også verdt å nevne at den nye boken ikke inneholder kritikk av Trump. Republikanernes stigende stjerne, Ron DeSantis, er ikke nevnt med ett ord. Mike Pence roses av Pompeo. Det indikerer at han prøver å komme på godfot med alle tre. Hans plan B kan være å bli visepresidentkandidaten til én av de tre om han ikke skulle nå opp selv.

Lang vei til Det hvite hus

Et annet tegn på at Pompeo posisjonerer seg som visepresidentkandidat er hans mange stikk mot sin tidligere kollega, Nikki Haley. Hun har vært både FN-ambassadør og guvernør i Sør-Carolina. I boken anklager Pompeo henne for å ha prøvd å kuppe jobben som visepresident underveis i Trumps presidentperiode. Han kritiserer henne for å ha forlatt posten som guvernør og folket i Sør-Carolina for deretter å forlate posten som FN-ambassadør på et kritisk tidspunkt midt i Trumps presidentperiode. Nikki Haley uttalte nylig til Fox News at hun kan være den lederen som tar USA i en ny retning, og at Pompeos påstander er løgn.

Når så mye er lagt til rette skal det mye til at vi ikke vil se et presidentkandidatur fra Mike Pompeo i løpet av våren. Men veien til Det hvite hus er svært lang for den tidligere Trump-støttespilleren.