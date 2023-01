Det er farleg å snakka ned papiravisene som eit medium som høyrde 50-talet til.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Som ung journalist i ei lokalavis fekk eg siste del av 70-talet med meg slutten ein epoke i avisproduksjonen: blysatsen. Kvar einaste bokstav blei smelta i bly. Sidene vart plasserte på ei plate, spegelvendt og opp ned. Ut av trykkvalsane kom lesbare sider som dufta av fersk trykksverte.

Det er ingen grunn til grenselaus nostalgi. Avisproduksjonen var tungvint. Blysatsen var helsefarleg for typografane. Men papiravisa spelte ei nøkkelrolle i bygd og by, med politikk, debatt og fødselsnytt. For ikkje å gløyma: Inga lokalavis kunne leva utan dødsannonsane.

[ Vestland fylke rausare mot papirlause enn regjeringa ]

45 år seinare har det teknologiske skiftet vore massivt. Typografane klarte seg lengre enn blysatsen. Papiravisa har faktisk overlevd dei begge.

Dommedag utsett

Ekspertar har lenge spådd at papiravisa var døden nær. BI-professor (emeritus) Erik Wilberg gav i 2014 fysiske aviser dryge fire år igjen. Men som med dommedag er dødsdatoen for papiravisene endra kvar gong profetiane går ut på dato: I fjor flytta Wilberg endetida til 2025. Eg trur framleis han tek grunnleggjande feil, sjølv om det totalt sett blir færre papirutgåver.

Digitaliseringa har gjort store innhogg i papiropplaget: Halvparten blei borte frå 2000 til 2020. Men Cambridge-stipendiat Tellef S. Raabe skriv i Medier24 at det er oppsiktsvekkjande at 22 prosent les ei papiravis på ein gjennomsnittleg dag, sjølv om mobiltelefonen har invadert liva våre dag og natt.

Eg ser også altfor ofte avissider utan kvalitetskontroll. Nettmanus vert trykte utan å fjerna tekstar som på nettet skal fortelja om videolenker. Det sprett ingen video opp av ei avisside. Derimot ringjer alarmklokka: Papirutgåva blir teken livet av i redaksjonen — Johannes Morken, gjestekommentator

Kanskje vil papiravisa døy med lesarane? Vel, kjøpesterke 60- og 70-åringar vil leva i mange år enno, og det vert nye eldre.

Det er alltid interessant å lesa redaktørar analysera bransjen. Dei utbroderer ytre faktorar – som høgt kostnadsnivå som følgje av Putins krig, eller kulturminister Trettebergstuen kutt og omlegging i mediestøtta. Så er det like interessant å sjå kva redaktørane skriv mindre om – avisene sine eigne val, til dømes.

Kalvar på vårbeite

Eitt val gjorde avisene felles lenge: Alt på nettet var gratis. Det var som å sleppa kalvar på vårbeite utan gjerde: Det er eit slit å henta dei inn igjen. Vala avisbransjen gjorde, er eit rammevilkår i dag.

[ KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland: – Jeg er livredd for å miste kontroll over eget liv ]

Kanskje hadde avisene ikkje noko val. Eller kanskje hadde dei? Det er mange grunnar til at Klassekampen har hatt ein eventyrleg vekst. Avisfolk rista for sju-åtte år sidan på hovudet av at Klassekampen ikkje ville satsa digitalt, men kasta alle ressursar i eitt produkt (papir med e-avis). Fasiten, uansett årsak: Klassekampen har desse åra har hatt ein kraftig vekst i opplag der andre har kjempa i motbakke. Det er fleire år sidan Klassekampen passerte Dagsvisen i opplag.

Det finst ei anna side: Då Dagsavisen i desember fekk millionkutt i pressestøtte og varsla nedgang til tre papirutgåver i veka, kunne sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm fortelja at i avisa hans i veke 52 hadde 14 gonger så mange unike brukarar på mobiltelefon som Klassekampen.

Papiravisa har ei framtid. Vilkåret er at redaktørane legg sjela i ei avis som supplerer nettet, ikkje repeterer det. Mange nok lesarar må få lyst til leggja vekk mobiltelefonen i byte for ei vesentleg leseoppleving dei vil betala for — Johannes Morken, gjestekommentator

Det kan godt vera at dagen nærmar seg då Klassekampen må trø til for å nå unge via mobiltelefonen. Men det er Hoff Lysholm som endå ein gong må tilby sluttpakker. Det ligg potensial i 137.000 mobilbrukarar på ei veke. Men det er svært tungt å få digitalfolket til å betala det journalistikk kostar. Lojale papirabonnentar som har hatt ein betalingsvilje som i mange år var større enn vanleg prisvekst, fortener hyllest.

Magnus Marsdal i tenkjetanken Manifest skreiv nyleg i Klassekampen: «Mens venstresida holder på med papiravis og pamflett, som om det var 1950 oppi her, saltser altså ytre høyre tungt på de mediekanalane som har framtida for seg. Sånn kan vi ikke ha det». Hoff Lysholm skreiv i si avis at han «kunne ikke vært mer enig».

Ja, med digitale kanalar kan du nå langt og ungt. Men det er fatalt å snakka ned papir som 50-tals. Det meiner eg både frå ei fortid i avis og ei notid som misjons-redaktør.

Dumpingtilbod

Knapt nokon annan bransje er så ivrig etter å kasta billege produkt etter folk som avisene. Det ramlar inn tilbod på eit par månaders full tilgang for fem, ti eller 49 kroner. Kvalitetsjournalistikk kostar, seier redaktørane og har heilt rett. Men gjentekne dumpingtilbod fortel noko anna til lojale lesarar som har autogiro på 4—5000 i året. Går dette i lengda?

«Nettet først»-strategien har gode argument: Viktige nyhende som er gamle i morgon, må raskt ut. Baksida er papiraviser som vert fylte med gamle nettsaker og sideutforming på sparebluss. Ei lokalavis nær meg elskar dessutan klikkvenlege nettsaker med uvesentleg sutring. Når desse tekstane dagen deretter blir smurde ut over ei side eller to i papirutgåva, går sukket over til resignasjon. Kvifor skal eg betala for dette?

[ Startet Sveriges mest moderne pinsekirke – kjenner på skyldfølelse og anger ]

Eg ser også altfor ofte avissider utan kvalitetskontroll. Nettmanus vert trykte utan å fjerna tekstar som på nettet skal fortelja om videolenker. Det sprett ingen video opp av ei avisside. Derimot ringjer alarmklokka: Papirutgåva blir teken livet av i redaksjonen.

Papiravisa har ei framtid. Vilkåret er at redaktørane leggja sjela i ei avis som supplerer nettet, ikkje repeterer det. Mange nok lesarar må få lyst til leggja vekk mobiltelefonen i byte for ei vesentleg leseoppleving dei vil betala for.