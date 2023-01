Da nyhetene om storming av kongressen i Brasil begynte å tikke inn søndag kveld, var det som å se kongress-stormingen i USA i reprise. Også denne gangen var det tilhengerne av en høyreorientert og ytterliggående populist som nektet å godta resultatet av et demokratisk valg. De hevdet at valget var stjålet. Også denne gangen tydde de til vold.

[ Bolsonaro-tilhengere stormer kongressbygning i Brasilia ]

Bannons oppmuntring til kamp

Det mange i Norge ikke har fått med seg, er at Donald Trumps tidligere rådgiver i Det hvite hus, Steve Bannon, hadde brukt mye krefter på å sende klare budskap til sine meningsfeller i Brasil.

I artikkelen «Hvordan Trumps allierte oppmuntret til angrep på den brasilianske kongressen» skriver BBC blant annet dette om Bannons involvering i valget i Brasil: «Sluttresultatet var ikke engang i nærheten av å være kjent. Likevel spredte Bannon, som han hadde gjort i flere uker, grunnløse rykter om valgfusk.» Analysen er blant annet basert på Bannons podkast «War Room», som han startet etter at han gikk av som Trumps mest sentrale rådgiver i Det hvite hus. De skriver at han kom med en rekke påstander om at valget var stjålet fra Bolsonaro lenge etter at han selv så ut til akseptere tapet.

På det sosiale nettstedet Gettr skriver Bannon gjentatte ganger: «Lula stjal valget … brasilianere vet dette». Påstanden ble særlig ofte gjentatt i timene før, under og etter stormingen av kongressen i Brasil 8. januar.

STEVE BANNON PÅ GETTR Gettr regnes av mange som et av de viktigste sosiale mediene for Trump-miljøet og ytre høyre. I dagen før og etter stormingen av kongressen i Brasil skrev Bannon jevnlig at valget var stjålet. (Skjermdump Gettr)

Samme strategi som i USA

Det som skjer i Brasil synes som en kopi av oppskriften Bannon og andre på ytre høyre fulgte før, under og etter Trump benektet at han tapte valget i USA i 2020. Bannon var enten involvert eller orientert. Dagen før kongress-stormingen i USA sa han i podkasten sin: «Helvete kommer til å bryte løs i morgen.»

Bannon, som på et tidspunkt ble kastet som Trumps rådgiver i Det hvite hus, er nylig dømt til fire måneders fengsel for å ha nektet å forklare seg om angrepene under Kongressens høring. Han er akkurat nå fri i påvente av ankesaken. Hverken i USA eller i Brasil er det i en rekke av rettssaker lagt fram fnugg av bevis på valgjuks . Likevel tror mange republikanerne i USA fortsatt at Biden stjal valget fra Trump.

For få år siden trodde ingen at demokratiet kunne svekkes så kraftig i USA. Men det skjedde. Det er ingen grunn til å tro at det aldri kan skje her. — Berit Aalborg

Selv om det er usikkert om Trump eller Bannon har hatt en direkte organiserende rolle i stormingen i Brasil, er det verdt å merke seg at det har vært utstrakt kontakt mellom Bolsonaros og Trumps leir. I en artikkel 9. januar skriver Washington Post: «Brasils opprør setter søkelyset på nære bånd mellom Bolsonaro og Trump». Ikke bare har det vært kontakt mellom de to politiske lederne. I artikkelen kommer det fram at det har vært nær kontakt mellom en av Bolsonaros sønner og Bannon. Ifølge Bannon selv ble han kontaktet for råd, og de to møttes første gang i New York i 2018. De skal ifølge Bannon ha snakket om strategi for sosiale medier og andre kampanje-tema. Det finnes flere eksempler på ulike kontaktpunkter mellom disse to leirene de siste årene.

[ Ekspert om stormingen i Brasilia: Kommer til å få omfattende konsekvenser ]

Bannons kontakter i Europa

Både i USA og europeiske land er mange bekymret for effekten av Bannons omfattende kontakt med høyreekstreme og ytre høyre-krefter i mange land. Washington Post skriver: «Parallellene mellom Trump og Bolsonaro viser hvordan en antidemokratisk ideologi omfavnet av Trump har blitt eksportert til utlandet og vervet av utenlandske ledere og deres allierte. I tillegg til Brasil har Trump-tilhengere knyttet bånd til ytre høyre-ledere i Ungarn og andre deler av Europa».

I årene 2018 og 2019 forsøkte Bannon å etablere den ytre høye-bevegelsen «The Movement». Han har blant annet hatt kontakt med ytre høyre i Ungarn, Tyskland, Italia, Spania og Nederland. Men slik flere medier har beskrevet, er det svært vanskelig å samle nasjonalistiske og populistiske krefter på tvers av landegrenser. Den senere tid har dessuten ytre høyre i Europa forsøkt å distansere seg fra Bannon. Særlig etter hans rolle som oppvigler i forkant av kongress-stormingen i USA. Akkurat nå ser det ut til at han ikke har maktet å bygge den brede nasjonal-populistiske bevegelsen i Europa, slik han ønsket.

Likevel er det verdt å legge merke til at han har kontakter i flere land. Reuters skrev i 2018 at Bannon hevdet han skulle samarbeide med Ungarns statsminister Orban. Orban er en antidemokratisk leder med flere likhetstrekk med både Trump og Bolsonaro.

[ Bannon til Vårt Land: «Trump er den minst ­religiøse presidenten noensinne» ]

Undergraver demokratiet

Derfor er det ikke rart at mange er bekymret for Bannons utstrakte kontaktnett. Bannon og hans allierte arbeider for å svekke og undergrave demokratiske institusjoner, slik som folkevalgte organer, demokratisk valgte regjeringer, akademia og den frie presse. Det er også verdt å legge merke til at han gjentatte ganger ikke går av veien for å oppmuntre til kaos for å svekke demokratiet. Han er jevnlig blitt omtalt som fascist, noe som har vært omdiskutert både i USA og her hjemme. Grunnen er at han tror på den sterke leder som står over demokratiet.

Bannon går heller ikke av veien for å lyve for å sette demokratiske institusjoner i et dårlig lys. I podkasten «War Room» har Bannon både kommet med en rekke løgner og sluppet til andre med løgner. I artikkelen «Steve Bannon’s popular podcast is a ‘dangerous’ fantasyland of election lies» går analytiker Daniel Dale gjennom løgnene i podkasten fra midten av juli til november 2021. Listen er lang og mange av dem egner seg som kritikk og undergraving av både demokrati og demokratisk valgte politikere.

Bannon og hans allierte arbeider for å svekke og undergrave demokratiske institusjoner, slik som folkevalgte organer, demokratisk valgte regjeringer, akademia og den frie presse. — Berit Aalborg

Selv om Bannons farlige tankegods ikke har fått det gjennomslaget i Europa som Bannon hadde håpet, må vi alle være oppmerksomme. Det er vanskelig å møte noen som er villig til å lyve befolkningen i hvitøyet samtidig som det spilles på folks behov for raske løsninger i en krevende tid.

For få år siden trodde ingen at demokratiet kunne svekkes så kraftig i USA. Men det skjedde. Denne uken kopierte Brasils ytre høyre stormingen av kongressen. Det er ingen grunn til å tro at en svekkelse aldri kan skje her, hverken i andre europeiske land eller i Norge. Derfor må vi kontinuerlig være på vakt.

[ Steve Bannon kjent skyldig i forakt mot Kongressen ]