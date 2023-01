Ledet gigantmenighet – men så raknet mye

På det meste, i 2005, hadde «trosmenigheten» 2.549 medlemmer. Ett drøyt år senere måtte Flåten slutte i menigheten han hadde plantet 14 år tidligere. Så raknet mye i livet for Flåten, og siden har han vært utenfor offentlighetens lys.

Tirsdag 10. januar kom meldingen om at Enevald Flåten er død, etter et par dagers sykehusopphold i Filippinene. Hans filippinske kone, Rosemarie Flåten, bekreftet dødsfallet overfor Dagen.

Historien om Enevald Flåten begynte på Vigrestad på Jæren, der han ble født 20. juli 1952. Etter studier ved Ansgarskolen begynte han som pastor i Misjonsforbundet (nå kjent under navnet Misjonskirken) på Jæren. Men Flåten var sterkt berørt og inspirert av det som foregikk i den såkalte trosbevegelsen og særlig i menigheten Livets Ord i Uppsala. I 1987 startet han Jæren kristne senter på Nærbø. Visjonene og ambisjonene var store, og Flåtens engasjement samlet en stadig større gruppe av mennesker i menigheten. Fem år senere var det klart for oppbrudd fra Jæren: Familien Flåten og mer enn 100 av medlemmene i Jæren Kristne Senter flyttet til Bergen for å bygge opp en ny og mye større «trosmenighet». Beskjeden om å «reise opp en base for helbredelse, gjenopprettelse, evangelisering og misjon» kom direkte fra Gud, ifølge Flåten.

Sterk, ubestridt leder

Menigheten, som fikk navnet Levende Ord Bibelsenter, opplevde sterk vekst. Det ble startet grunnskole, videregående skole, bibelskole og TV-kanal. Levende Ord fremsto som en suksessmenighet, som den såkalte trosbevegelsens utstillingsvindu og forbilde - et kristent fellesskap som appellerte til mange mennesker, særlig blant unge.

Enevald Flåten var menighetens sterke, ubestridte leder. Han var en ypperlig inspirator som utløste en enorm entusiasme og virketrang. Mange satte stor pris på ham som predikant. Han var en sjarmerende og folkelig predikant som hadde hjertekontakt med folk. Flåten brant for evangeliet og mange opplevde at han talte inn i menneskers liv. Flere av talene hans er utgitt i bokform, blant andre «Nåde», «En familie etter Guds hjerte» og «En menighet etter Guds hjerte».

Tilliten bleknet

Men tilliten til Flåten bleknet og menigheten opplevde en krise som fikk stor oppmerksomhet i både kristne og sekulære medier. Flåten ble oppsagt etter at man var kommet frem til enighet om sluttpakke.

Store deler av medlemmene forlot menigheten i kjølvannet av krisen. Menigheten er videreført under navnet Credokirken, med en atskillig mer dempet karismatisk profil.

STORHETSTIDEN: Enevald Flåten erkjente at han var kontrollerende og autoritær da han var pastor i Levende Ord på 1990-tallet. (Arne Gjone)

I et intervju med Korsets Seier noen år senere, snakket Levende Ord-gründeren ut om menighetskollapsen: – I pionerfasen trengtes en tydelig leder, med tydelige kommandoer og stort ansvar. Den rollen fungerte jeg godt i. Så når gjennombruddet var et faktum og vi hadde vokst oss store, fortsatte vi i gamle spor.

Erkjente kritikk

I et intervju med Vårt Land erkjente Flåten at han var kontrollerende og autoritær da han var pastor i Levende Ord.

Etter tiden som pastor i Bergen var Flåten en tid bosatt på Fevik ved Grimstad. Han slet med å takle livet.

Flåten etterlater seg to sønner og to døtre, som han fikk sammen med sin første kone, Olga. Siden 2017 bodde Enevald Flåten på Filippinene.

Mange som opplevde Enevald Flåten i hans beste år som kristen leder sørger over hans død, og er takknemlige for det gode han formidlet.