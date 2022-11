Over lang tid har vi sett hvordan Trond Giske har profilert seg selv mer enn han har spilt på lag. Ikke minst har han rekruttert sine tilhengere fra hele landet til lokallaget han har tatt over. Fra Nidaros sosialdemokratiske forum langer han ut mot partiledelsen både indirekte og direkte. I offentlighet mer enn antyder han at dagens partiledelse er inkompetent.

AUF-lederens klare budskap

Mange i partiet har sett seg lei på dette, men få har lyst å si disse tingene høyt. Ikke minst har Giskes misnøye spredt seg. Særlig nå når partiet ligger under 17 prosent på siste meningsmåling. Derfor var det modig av AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem å ta bladet fra munnen under Debatten på NRK torsdag kveld. Hun sa rett ut at Giske må ta sin del av ansvaret for at det er blitt vanskelig å drive politisk debatt i Ap.

Svaret fra Trond Giske på direkten må ha gitt flere enn meg hakeslepp. Først la han vekt på at Ap-folk må snakke hverandre opp. Deretter sa han: «Hvis vi skal hakke på hverandre og ta interne kriger, det er da vi blir små».

Her traff Giske spikeren på hodet, men kanskje ikke akkurat slik han hadde tenkt. Et parti med uro og interne strider er det få som vil stemme på. Men det var mer enn absurd å høre disse ordene fra den i Ap som har skapt mest uro gjennom hakking på partiledelse og partikollegaer i full offentlighet.

I Debatten pekte Giske selv på en av sakene som fikk partiet til å rase på målingene: Det var konflikten mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Han kaller denne situasjonen for «en enkelthendelse», men mener at nå handler fallet i Ap om «en dyp tillitskrise». Ved denne beskrivelsen forsøker han både å skrive sin egen rolle ut av årsaken til Aps fall, samtidig som han forsøker å legge all skyld på Støre. Ikke minst bruker han sitt eget lokallag – som er rekruttert fra blant annet sine egne støttespillere landet rundt – til å utdype hvor dypt tillitskrisen sitter.

Det er absurd hvordan Giske på den ene siden maner til å snakke hverandre opp og ikke hakke på hverandre – samtidig som han bidrar aktivt til å skape og opprettholde uro rundt partiledelsen og regjeringen. Det er ikke uten grunn at Høyre og Erna Solberg kan sitte stille i båten og innkassere den ene gode målingen etter den andre, når det finnes noen i Ap som gjør den skitne jobben for dem, med å rive ned tilliten til Jonas Gahr Støre.

Ap i fall

Nå er det selvsagt flere grunner til at Ap faller. En av grunnene er det ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, pekte på: Det er vanskelig å sammenligne suksessen til Sosialdemokratene i Sverige og Danmark med Norge. Norge har hatt en økonomi ingen av de andre nordiske landene har hatt. Det har vært mulig for norske regjeringer å bevilge oss ut av flere kriser gjennom krisepakker og høy bruk av oljepenger. Det er først nå vi virkelig får merke nedgangstider i Norge. Det er den norske befolkningen hverken vant til eller forberedt på. Derfor rammer innstramningene regjeringen hardt.

Så må selvsagt Ap se på sine egne kutt i årets budsjett og sin egen evne til å formidle. De var absolutt ikke lurt å ta kutt som rammer svake grupper slik som pensjonister og arbeidsledige. Det rammer både disse gruppene og tilliten til partiet.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at Giske-fløyen i liten grad har gitt Støre den støtten, oppbakkingen og framsnakkingen han trenger for å lykkes. Slik har de skapt ringvirkninger både i parti og i en bredere offentlighet.

LOs kritikk av SV

Så har mange lagt merke til hvordan deler av LO-systemet har refset særlig SV fordi de ikke tar ansvar for regjeringsprosjektet, men angriper regjeringen fra venstre hold. Det er mulig å forstå frustrasjonen. Men kanskje de heller burde gå i seg selv og se på sine egne medlemmers posisjonering? I midten av oktober ble det kjent at tidligere LO-leder Gerd Kristiansen har meldt seg inn i Giskes lokallag. Hun er nå en av dem som ifølge Giske mener det er en dyp tillitskrise i Ap. Med andre ord: Den tidligere LO-lederen brukes aktivt for rive ned tilliten til statsminister Støre og Ap-ledelsen.

Det er ingen grunn for LO til å peke på SV. LO-folk bidrar selv til å sette regjeringen og Ap-ledelsen i et dårlig lys.

Oppvask i offentlighet

Flere av disse aktørene kunne tatt direkte kontakt med både Jonas Gahr Støre og andre partitopper i Ap for å gi råd. Men det velger de ikke. Når Gerd Kristiansen med flere stiller seg bak Trond Giskes malende beskrivelser av den tunge «tillitskrisen» som finnes i Ap, og legger til at «vi» ikke har vært gode nok til å forklare politikk og ideologi, så lukter det av partilederjakt.

Men en partileder og statsminister som jevnlig og med stor presisjon får slike slag under beltestedet, skal streve hardt med å lykkes. AUF-lederen sa tydelig ifra på Debatten i går. Men dersom ikke større deler av Ap gjør det samme, vil ikke Støre ha ro nok til å gjøre jobben sin. Da kan det bli både lederkrise og Ap-krise. I så fall bør partiet takke både seg selv og Trond Giske.

