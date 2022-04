Høyre har hatt en nokså solid oppslutning over lang tid, men det er lenge siden det har vært rent borgerlig flertall.

Selv om partiet gjorde et nokså beskjedent valg i høst på rundt 20 prosent, er det over tid Høyres samarbeidspartier som har slitt mest med oppslutning.

Dette var jevnlig en hodepine for Erna Solberg som statsminister.

Gir Listhaug pangstart på Frp-landsmøte

På den ferske målingen fra april, utført av Norstat for Vårt Land, gjør både Høyre, Frp og Venstre det godt. En liten nedjustering på 0.3 prosentpoeng gir Høyre 28,3 prosent.

Frp vokser med 3.1 prosentpoeng til 14,3. Det gir Sylvi Listhaug en pangstart på landsmøtet som starter torsdag.

Venstre lå rett under sperregrensa på Vårt Lands måling i mars, men får denne måneden 4,3 prosent. Partiet har ligget over sperregrensen på en rekke målinger de siste månedene.

Det gir de tre partiene rent flertall på Stortinget. KrFs tre mandater gjør marginen romsligere.

[ Sp dumper til farlig lave 5,5 prosent, og Erna Solberg kunne gjort comeback som statsminister. Den nye meningsmålingen viser sjokktall over hele fjøla. ]

Borgerlig opposisjon

Det er delte oppfatninger om de borgerlige partienes framgang nå skyldes at Sp og Ap strever eller om det skyldes Høyres, Frps og Venstres egen fortreffelighet. Trolig ligger sannheten et sted midt imellom.

Høyre selv har gjennom lang tid bygd et parti med god debattkultur som slipper fram unge talenter. Partiet har dessuten rutinerte folk med politisk erfaring og med evne til politikkutvikling.

Dessuten har Høyre i hovedsak grad greid å styre unna den felle et nylig avgått regjeringsparti ofte går i: En muggen og tilbakeskuende stil.

Større plass til primærpolitikk

Det som trolig er en viktig forklaring til et borgerlig flertall er at Venstre og Frp i opposisjon har plass til å markere egen politikk, som i mange sammenhenger står i motsetning til hverandre.

Helt siden valgkampen har Frp kjørt et tøft forsvar for en aktiv oljepolitikk. Dessuten har Frps mange angrep på regjeringens håndtering av høye energipriser gitt et tilbakesig av velgere som forsvant til Sp i året før valget.

[ Gallup-byks for Frp i krisetid – tar revansj mot Sp-Vedum ]

Sylvi Listhaug har i tillegg funnet formen. Et eksempel kan være hennes opptreden på Debatten på NRK om fordeling av foreldrepermisjon. Listhaug var klar og tydelig, men hadde lagt fra seg de mest forurettede utsagnene – en stilen som har preget henne som politiker. Hun framstod engasjert, og til tider nesten blid.

Venstre funnet formen

Det aller viktigste for et borgerlig flertall er at Venstre jevnt over holder seg over sperregrensen. Venstre ser ut til å ha funnet formen med Guri Melby som frontfigur, og partiets indre konflikter er tilbakelagt. Selv om bakgrunnstall viser at Venstre mister en del velgere til Ap, så får partiet tilsig både fra Høyre og MDG.

Når det gjelder KrF, strever partiet fortsatt med avskallingen etter sidevalget både av tillitsvalgte og velgere. Den siste tiden har partiet hatt trøbbel med sin konservative ytterfløy.

KrFUs nestleder Joel Ystebø trakk seg nylig og tidligere leder for Troms og Finnmark KrF ble kastet fordi flere mente han var for ytterliggående. Dersom KrFs arbeid for å gjenreise partiet før neste valg lykkes kan også Olaug Bollestad kunne bidra til et mer solid borgerlig flertall.

De borgerlige er åpenbart i siget og kan gi mye hodepine for både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i tiden som kommer.

