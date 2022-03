Muntlig spørretime i Stortinget FALLER: De to partiene som sier nei til Nato faller på Vårt Lands ferske måling for mars. Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken vil måte forholde seg til at velgerne er mer opptatt av Nato, skriver Berit Aalborg (Håkon Mosvold Larsen/NTB)