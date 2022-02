De siste dagene har regjeringen fått sterk kritikk i sosiale medier for sin «sendrektighet» i vurderingen av sanksjoner og tiltak mot Russland. Søndag var kritikken særlig hissig. Det kom en rekke utfall om at Støre-regjeringen var sent ute med å stenge norsk luftrom for russiske fly. Det ble blant annet gjort en sammenligning med vårt naboland Sverige. Svensk radio meldte litt over klokken 11.00 at Sverige ville stenge luftrommet. Den norske regjeringen meldte det samme litt før klokka 14.00 samme ettermiddag. Totalt sett var det rundt to og en halv times forskjell.

Det ble vist til at Norge hadde hatt flere døgn på seg. Men de som tenker seg godt om vet at det er en rekke vanskelige avgjørelser den norske regjeringen har stått overfor de siste dagene. Blant annet har regjeringen vedtatt å fryse oljefondets investeringer i Russland - og forsøke å selge seg ut. Dette kan føre til at Norge taper over 20 milliarder kroner. En slik avgjørelse kan selvsagt ikke tas med et knips. Den må vurderes.

At regjeringen noen ganger bruker et par timer ekstra, er betryggende, ikke sjokkerende eller sendrektig.

Norges posisjon

I Vårt Land har vi lenge ment at Norge må øke forsvarsbudsjettene og ruste seg for en mer krevende situasjon med et mer aggressivt Russland. I dagens situasjon mener vi at Norge bør bidra aktivt til å hjelpe Ukraina, blant annet når det gjelder militært utstyr og mottak av flyktninger. Vi støtter fullt ut de betydelige økonomiske sanksjonene som nå er satt i gang mot Russland.

Vårt Land kommer til å utfordre regjeringen i denne typen spørsmål spørsmålene i tiden som kommer. Vi mener det er et ubetinget gode at befolkningene i hele Europa stiller krav til sine egne regjeringer om handling og tydelige reaksjoner mot Russland.

På grensa til Russland

Likevel maner vi nå både befolkningen til å ha is i magen. Det er nå uhyre viktig at regjeringen makter å ta så grundige og veloverveide vurderinger som mulig, gitt den krevende og uoversiktlige situasjonen - i rask endring - som Europa når står i.

Norge er riktignok et av flere Nato-land som har grense til Russland. Men Norge er også et land som ligger tett opp mot Russlands massive atomarsenal i Nord. Satellittbilder og etterretning viser at Russland har rustet kraftig opp i dette området. Dette har blant annet skjedd på Nordflåtens hovedbase i Severomorsk nord for Murmansk. Det ligger om lag 20 mil fra den norske grensa.

Mens flere forskere har pekt på at Russland har hatt problemer med å ruste opp det konvensjonelle forsvaret, så er Russland en supermakt når det gjelder atomvåpen. Mye av denne opprustningen skjer rett ved Norske-grensa.

Når det gjelder områdene i Nord er vi avhengig av samarbeid med russerne. Ikke bare når det gjelder fred og sikkerhet, men også når det gjelder klimatiltak, nærings- og fiskeriinteresser. Derfor er det viktig at den norske regjerings vedtak står seg for ettertiden.

Det faktum at Russland de siste døgnene har kommet med trusler til våre naboland Sverige og Finland, bør forsterke vår erkjennelse av hvilket farlig konfliktområde Norge ligger.

Besinn dere!

Vårt Land har aldri vært redd for å kritisere skiftende regjeringer. Men dersom kritikken er drevet av et ønske om å være rask på avtrekkeren, er begrunnelsen dårlig. Faktisk kan den også bidra til unødig støy og polarisering i en situasjon der vår egen regjering og andre vestlige regjeringer trenger konsentrasjon og støtte til å ta kloke, skarpe og modige valg.

For vi ønsker både en handlekraftig og veloverveid ledelse av Norge i denne urolige tiden. Da må vi som utfordrer regjeringen evne å skille snør og bart. Vi må forstå hvilke saker som er viktige nok til å tale høyt og tydelig.