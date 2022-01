Forrige uke markerte et foreløpig bunnpunkt for Prins Andrew, hertugen av York, dronning Elizabeths nest eldste sønn. Onsdag 12. januar avviste en amerikansk dommer hertugens forsøk på å forkaste et sivilt søksmål fra Virginia Giuffre, som hevder han begikk flere seksuelle overgrep mot henne da hun var 17 år gammel. Torsdag 13. januar publiserte Buckingham Palace en uttalelse som erklærte at «Hertugen av York, med Dronningens støtte har levert tilbake alle militære titler og kongelige beskytterskap», og at hertugen i fremtiden ville «forsvare sin sak som privat borger». Dermed har Dronningen tatt enda et skritt for å distansere seg fra sin sønn og beskytte monarkiet fra omfanget av den alvorligste saken som har rammet Huset Windsor på lang tid.

Mens konflikten mellom prins Harry og hertuginne Meghan og resten av kongehuset er endeløst fascinerende for britiske tabloider og kongeinteresserte, er prins Andrew-skandalen en reelt alvorlig og rystende sak. Virginia Giuffre er en av kvinnene som hevder å ha blitt brukt som sexslave av finansmannen Jeffrey Epstein, som var tiltalt for menneskehandel og seksuelle overgrep mot mindreårige da han i 2019 tok sitt eget liv i fengsel.

Epstein rakk aldri å bli dømt, men hans tidligere kjæreste og påstått medsammensvorne, Ghislaine Maxwell, ble før jul funnet skyldig i å ha drevet sexhandel med mindreårige. Maxwells forsvarere krever en ny rettssak. Epstein og Maxwell skal ha rekruttert flere titalls mindreårige jenter som massører, for deretter å ha misbrukt dem og «lånt dem ut» til rike og mektige venner.

Prins Andrew skal ha blitt kjent med Epstein – hvis omgangskrets også besto av Donald Trump og Bill Clinton - gjennom britiske Maxwell i 1999. Epstein og Maxwell var blant annet gjester på en fest i Windsor Castle i 2000. Ifølge Giuffre begikk hertugen flere overgrep mot henne i 2001 og 2002, en gang i London, en gang i New York, og en gang under en «orgie» på Epsteins private øy i Karibia. Epstein ble i 2008 dømt til en kortere fengselsstraff for å ha kjøpt seksuelle tjenester av mindreårige jenter. Dette førte imidlertid ikke til at prins Andrew brøt kontakten med ham, tvert imot ble disse to avbildet sammen i New York i 2010.

Prins Andrew har blitt karikatur av alt det et moderne kongehus prøver ikke å være. — Ingeborg Misje Bergem

Katastrofe-intervju

Først da omfanget av Epsteins virksomhet for alvor ble kjent i 2019, virker det som prins Andrew begynte å forstå alvoret. I november samme år holdt han et katastrofalt BBC-intervju der han forsøkte å forklare relasjonen til Epstein. Prinsen sa han ikke kan huske å ha møtt Giuffre, og at han var på kjederestauranten Pizza Express i Woking den kvelden hun hevder han forgrep seg på henne.

Videre uttalte han at Giuffres vitneutsagn om at han «dryppet av svette» er falskt, fordi prins Andrew ifølge ham selv på denne tiden led av en medisinsk tilstand som gjorde det umulig for ham å svette. Verst for hertugens omdømme var kanskje inntrykket av at han ikke viste empati overfor Epsteins ofre, og at han heller ikke tok selvkritikk for å ha hatt Epstein som venn. «Upassende» var uttrykket prins Andrewbrukte for å beskrive Epsteins oppførsel.

Fordømmelsen av hertugen etter BBC-intervjuet var overveldende, og Buckingham Palace erklærte kort tid etterpå at han ikke lenger ville representere kongehuset i offentligheten. Forrige uke tok Dronningen altså enda et skritt for å distansere seg fra det som etter sigende er hennes favorittsønn. Ifølge britiske aviser skal tronarvingene prins Charles og prins William ha vært svært delaktige i avgjørelsen, da de er bekymret for hvordan deres bror og onkels oppførsel skader monarkiets omdømme.

Det hjelper heller ikke at prins Andrew flere ganger er kåret til kongehusets minst populære medlem, og er kjent for å være arrogant, frekk, snyltete og litt for glad i å omgås de rike og berømte. Inntrykket har ikke blitt bedre av at prinsen har prøvd å unngå spørsmålene fra amerikanske myndigheter, heller enn å spille med åpne kort og samarbeide med etterforskerne. Prins Andrew har med andre ord blitt en karikatur av alt det et moderne kongehus prøver ikke å være.

Eliteforakt

Mange kritiserer kongehuset for ikke å ha tatt affære tidligere. Flere kommentatorer har pekt på det merkverdige i at prins Harry og hertuginne Meghan mistet sine titler og beskytterskap mot sin vilje, mens prins Andrew har beholdt sine såpass lenge. Svært kritiske, og da særlig unge, røster mener kongehuset har lekket stoff om prins Harry og hertuginne Meghan til tabloidene for å avlede oppmerksomheten fra den virkelige skandalen, nemlig prins Andrew.

Andre trekker paralleller mellom prins Andrew og en annen privilegert og kostskoleutdannet mann som er i hardt vær for tiden, nemlig statsminister Boris Johnson. De ulovlige festene som fant sted mens vanlige briter ikke engang fikk lov til å se sine kjære på dødsleiet, har satt ny lyd i pipen til desom mener medlemmene av eliten lager sine egne regler, og beskytter hverandre. Den ellers veldig kongevennlige avisen The Times beskrev sinnet og eliteforakten mange briter nå føler på i en lederartikkel da Ghislaine Maxwell ble funnet skyldig før jul:

«Skylden for Prins Andrews tonedøvhet kan ikke bare tilskrives hans rådgivere eller hans egne intellektuelle begrensninger. Han er skyldig i å mangle evnen til å forestille seg hvordan det er å leve uten de privilegiene han og hans omgangskrets har. I stedet for å ha viet sitt liv til tjeneste, har han brakt skam over seg selv og tilsmusset offentligheten. Slottet må nå kutte båndene til ham, og la ham stå ansvarlig overfor det amerikanske rettssystemet. Selv om slike kvaliteter er fremmede for hertugen, forlanger ære, anstendighet og botferdighet det».

