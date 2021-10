To av de aller modigste

Vi som bor i Norge klarer egentlig ikke sette oss helt inn i det disse journalistene opplever på jobb hver dag. Men Maria Ressa og Dmitrij Muratov har i lang tid vist et usedvanlig mot i kampen mot makt, korrupsjon, vold og brutale diktatorer. De er også fullstendig klar hvor farlig denne kampen er, ja, den kan også være dødelig.

Dutertes plage

«Så godt å være et sted med frisk luft. Ikke bare er den frisk og ren. Men det er noe annet å puste når du ikke trenger å se deg over skulderen konstant». Slik åpnet redaktøren for Rappler, Maria Ressa, sitt foredrag under konferansen The Power of Journalism i Oslo i 2018.

ARRESTERT: Maria Ressa på vei inn til en av utallige rettssaker etter å ha utfordret makthaverne i Filippinene. (Aaron Favila/AP)

Hun er en ganske liten kvinne, mild i stemmen, men hun fylte umiddelbart salen med den unike og helt sjeldne kombinasjonen av å ha en helt ekstrem historie og en enorm tilstedeværelse. For oss som hørte på henne denne dagen, ble journalistikken aldri helt den samme. Aldri hadde vi kjent mer på viktigheten av den jobben vi gjør. Sjelden hadde vi møtt en representant for vår yrkesgruppe som har vist et større mot. Og skapt større endring.

Manipulering

Maria Ressa startet som nyhetsjournalist i CNN. Men i 2012 flyttet hun hjem til Filippinene og startet nettavisen Rappler. Avisen har vært en konstant plage for den brutale diktatorpresidenten Rodrigo Duterte og har avslørt han og hans myndigheters maktmisbruk og manipulering. Hun er blitt arrestert, trakassert og konstant forfulgt.

For oss som hørte på henne denne dagen, ble journalistikken aldri helt den samme. Aldri hadde vi kjent mer på viktigheten av den jobben vi gjør. — Kommentator Emil André Erstad og nyhetsredaktør Veslemøy Østrem

Rappler og Ressa har særlig jobbet med å avdekke hvordan Facebooks algoritmer og manglende regulering har blitt et nyttig verktøy for makthaverne. Ved å samle data om falske profilers aktivitet, har hun og redaksjonen hennes avdekket en systematikk fra myndighetenes side. Den har de først brukt for å vinne valg, deretter for å kneble og ødelegge motstandere, inkludert journalister. «Den filippinske metode», kaller Ressa denne manipuleringen. Metoden lyder velkjent og er blitt kopiert av andre makthavere. Ressas utrettelige arbeid har også skapt endringer i Facebook og hos andre sosiale medier, som i dag er i ferd med å innse at de også har et ansvar i en demokratiutvikling som går litt på skjeve.

Mistet seks journalistkollegaer

Dmitrij Muratov har sett mye gjennom sine flere tiår i journalistikkens tjeneste i Russland. Som en journalistisk bauta har han sett en avis bli til, fra da han var med på å stifte den uavhengige avisen Novaja Gazeta i 1993. Han har sett hva det har kostet når han og kollegaene har avslørt kritikkverdige forhold om det russiske regimet gjennom mange år, med avsløringer og kritisk journalistikk om alt fra korrupsjon, valgfusk, politivold og autoritær maktbruk.

Nobel Peace Prize AVSLØRINGER: Redaktøren for Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, har stått frem som en rolig, solid og stødig bauta på journalistikkens vegne. Så trygg på valget han har tatt om å vie livet sitt til journalistikken. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Likevel har Muratov stått frem som en rolig, solid og stødig bauta på journalistikkens vegne. Så trygg på valget han har tatt om å vie livet sitt til journalistikken.

En fri og uavhengig presse er helt avgjørende for å bygge levende demokratier. Dette er ikke mulig uten modige og ekstraordinære mennesker som disse. — Emil André Erstad og Veslemøy Østrem

Ikke bare har Muratov og kollegaene blitt utsatt for trusler, trakassering og vold.

Siden oppstarten av Novaja Gazeta og Dmitrij Muratov opplevd å miste seks av sine journalistkollegaer i avisen, fordi de har blitt drept. Å være journalist i Russland er en livsfarlig jobb. Derfor er det ikke mange som lenger tør å skrive kritisk om myndighetene.

15 år siden drapet på Politkovskaja

Torsdag denne uken var det 15 år siden journalisten Anna Politkovskaja ble skutt og drept i Moskva – også hun var journalist i Novaja Gazeta. Hun ble drept for avsløringer som var kritiske til Putins og russiske myndigheters krigsoperasjoner i Tsjetsjenia. At Muratov og Novaja Gazeta nå får prisen, er en helt avgjørende markering for å støtte dem som står opp for sannhet og fakta i kampen mot autoritære regimer.

Journalister og redaktører arresteres og drepes verden over.

De autoritære regimene tror de kan styre ved å true, drepe og ødelegge. Muratov og Ressa er symbolene på alle dem som aldri vil la seg kue. En fri og uavhengig presse er helt avgjørende for å bygge levende demokratier. Dette er ikke mulig uten modige og ekstraordinære mennesker som disse.