Var Zakaria Badwan en terrorist?

«Hvil i fred Zakaria, barmhjertighet til deg og til din familie tålmodighet og trøst», skrev en av mine palestinske bekjente på Facebook søndag morgen. Han fortalte at hans venn og kollega var blitt drept den natten. «Vi husker Zakaria for hans utrolige karakter, vennlighet og hans stadig smilende og muntre ansikt», skrev arbeidsgiveren hans, Det palestinske museet i Ramallah.

«Hamas-celle rammet på Vestbredden. Planla massivt terrorangrep i Jerusalem», lød overskriften i Times of Israel da jeg søkte på navnet hans. Var det en terrorist med skumle planer min palestinske venn sørget over?

Haaretz er en avis som er kjent for sin sympati med palestinernes sak, ofte omtalt av israelere som venstrevridd. Der skulle man vente å finne en balansert analyse av hva som hadde skjedd. De hadde konklusjonen klar: «Den israelske hæren avverget Hamas plan for angrep i Israel i siste minutt». Her siterer de statsminister Naftali Bennet, og viser så til anonyme kilder i det militære apparatet.

Har Haaretz noe bevis for at Zakaria var i ferd med å planlegge en terroraksjon? Det forundrer meg at erfarne journalister nøyer seg med å godta hærens påstander uten noen bevis. — Erling Rimehaug

På jakt etter Hamas-kriger

Artikkelen i Haaretz kobler sammen to ulike aksjoner samme natt, den ene i nærheten av Nablus sentralt på Vestbredden, den andre ved Ramallah, like nord for Jerusalem. Avisen skriver at to Hamas-celler så langt fra hverandre indikerer at det er et omfattende Hamas-nettverk på Vestbredden som styres direkte fra Gaza.

Zakaria Badwan ble drept i aksjonen ved Ramallah, sammen med Mahmoud Hmaidan og Ahmad Zahran. Sistnevnte var i følge Al Jazeera ettersøkt av palestinske myndigheter. Moren hans forteller at palestinsk politi hadde ransaket hjemmet hennes flere ganger i den siste tiden på jakt etter sønnen. Hun anklager på Twitter palestinske myndigheter for å ha tipset israelerne om ham.

Den palestinske arabisk-språklige nyhetstjenesten Maan gjengir en melding fra Hamas om at Zahran er en av deres krigere, og at han hører til en velkjent familie av væpnet motstand. Både broren, onkelen og bestefaren ble drept av israelere, og han har selv sittet åtte år i israelsk fengsel. Også Zakaria omtales av Hamas som en av deres krigere.

Skulle gi mat til kameraten

«Zakaria har ganske riktig vært medlem av Qassem (Hamas militære gren). Han har sittet ni år i israelsk fengsel», forteller min palestinske venn. Men, poengterer han, Zakaria hadde nå begynt på et nytt liv. Han hadde startet sin egen bedrift, fått fast jobb og giftet seg. Han hadde en datter på to år og en sønn på ni måneder. Han mener han kjente Zakaria godt og at han ikke hadde noen planer om å drive terrorvirksomhet.

Ut fra det han har fått vite fra den dreptes familie, er historien slik: Ahmad var på rømmen fra både israelske og palestinske myndigheter, og hadde gjemt seg et stykke unna hjemmet. Mahmoud og Zakaria påtok seg å gå med mat til den gamle kameraten. Mens de satt og snakket, ble de angrepet av israelske soldater. Ahmad var den eneste som var bevæpnet, men alle tre ble drept. Det ble ikke funnet andre våpen enn Ahmads gevær.

Jeg har selvsagt ikke noe bevis for at min venn kjenner sannheten. Men har Haaretz noe bevis for at Zakaria var i ferd med å planlegge en terroraksjon? Det forundrer meg at erfarne journalister nøyer seg med å godta hærens påstander uten noen bevis.

På vei mot neste krig?

Zakaria Bawdan var tidligere dømt for terrorisme, og han ga altså hjelp til en påstått terrorist på rømmen. Jeg vet noen vil mene det er nok til å dømme ham. Men for meg kjennes det viktig å vite om han var medlem av en celle som planla terror eller om han ble et mer uskyldig offer.

Det som skjedde med ham og kameratene kan være et bidrag til en ny runde med krig. Det ventes at Hamas vil hevne drapene i helgen med angrep på israelske sivile - noe som igjen vil føre til bombeangrep i Gaza.

Denne siste tilspissingen kommer etter at seks palestinske fanger rømte fra et israelsk fengsel ved Gilboa, ikke langt fra Nasaret. Jakten på de seks førte til en omfattende militæraksjon på Vestbredden, der det var sammenstøt flere steder. I Jenin ble fire palestinere drept. De seks ble fanget, men det var et betydelig prestisjetap for Israel. Og det har skapt mer sympati for Hamas.

Hamas truer Abbas

Rett før israelske styrker gikk til aksjon denne helga sto palestinernes president Mahmoud Abbas på talerstolen i FN og truet Israel med at de har ett år på seg til å gå med på palestinernes krav. Abbas må gjøre seg høy og mørk. En meningsmåling viste at 80 prosent av palestinerne ønsker at han skal gå av. Og over førti prosent mener at Hamas bør overta.

De palestinske myndighetene føler seg presset av Hamas. Haaretz skriver at de i de siste ukene har gjennomført en «klippe graset»-operasjon på Vestbredden i samarbeid med israelske styrker. «Klippe graset» betyr at man slår til i forkant. Det var som del av denne aksjonen de var ute etter Ahmad Zahran.

Mahmoud Abbas og hans styre har all grunn til å være bekymret over Hamas framgang på Vestbredden. Men han har selv bidratt sterkt til det ved å avlyse valget og la sikkerhetsstyrkene drepe en av hans sterke kritikere. På kort sikt hjelper det kanskje å kutte graset, men på lang sikt gror det fram så lenge han gjødsler det på denne måten.

For meg var dette en av de få anledninger til å få et gløtt inn i virkeligheten bak nyhetsmeldingene, og en illustrasjon av hvor vanskelig det er å vite hva som er sannheten.

