Partilederdebattene får stadig mer å si, og de to hovedkanalene TV 2 og NRK sendte denne uken hver sin debatt, fra nye Deichman bibliotek med TV 2 onsdag og fredag kveld NRK-debatt fra Bodø.

Det var taco-fredag og lettere stemning, og fredagens debatt var med partitopper som var varme i trøya, skjønt slitenheten, var synlig hos enkelte. Debattens beste var Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken – og sluttspurt-vinner Kjell Ingolf Ropstad, som aldri har hatt en bedre partilederdebatt etter at han overtok som KrF-leder.

TV 2 brukte tid på skolepolitikk, abort og kvinnehelse, samt på regjeringssamarbeid. Fredag kveld var NRKs klassiske innspurtsdebatt. Der var hovedtematikken var distriktspolitikk, regjeringssamarbeid og skole.

Slik vurderer Vårt Land partiledernes innsats i de to debattene. Vi legger vekt på hvor dyktige de er til å få fram sitt budskap til velgerne, og hvor gode de er til å kommunisere sin politikk til nye velgere.

Vurderingene er gjort av politisk redaktør Berit Aalborg, kommentator Emil André Erstad, nyhetsredaktør Veslemøy Østrem og politisk journalist Per Anders Hoel.

SV: Lysbakken har vært debattsterk gjennom hele valgkampen – og lykkes igjen





DEBATTSTERK: Partileder Audun Lysbakken (SV) har i sum vært den sterkeste debattanten gjennom valgkampens fire debatter, mener Vårt Lands panel. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

SV-leder Audun Lysbakken har gjennom hele valgkampen lykkes i å snakke til velgerne med et tydelig budskap. Han har i sum vært den sterkeste TV-debattanten før valget.

Han lytter til motstanderen, og til programlederen, og svarer med snert og engasjement – heller enn å forsøke presse ut et ferdig innøvd budskap uansett hva som er temaet. Det gjør han til en debattant det er spennende å høre på. Pågående – uten å bli amper.

I TV 2-debatten var han krass og klar om skole der han vil ha en «tillitsreform» – og slapp unna uten å forklare hva han legger i det.

Abortvedtaket fra SV-landsmøte tidligere i vår har ikke vært helt lett å forklare for velgerne. Men hos TV2 maktet Lysbakken å få det tydeligere frem: At SVs forslag nødvendigvis ikke vil gi flere senaborter, men flytte makt til kvinnen.

I NRKs avsluttende debatt viste han seg som den samlende der rødgrønne spriker, ved folkelig å si at han «tar hele hurven».

SV-lederen virket en tanke ubekvem da han ble konfrontert med boligsak også hos egen nestleder. Men han satte forklarende og folkelige avtrykk i debatt om distrikt og Nord-Norge-banen: «Østlendingene er lei av buss for tog – nordlendingene har buss for tog hele livet».

Sluttappellen var egentlig betegnende: Tydelig om kombinasjonen ulikhet og klima. Også med litt varme.

FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 6 fisker i garnet

NRK-debatten: 5 fisker i garnet

Ap: Suveren Støre lukter valgseier





STATSMINISTER SNART: Jonas Gahr Støre (Ap) opptrer stadig mer selvsikkert og avsluttet valgkampen med en ny sterk debatt. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Det er lett å se at Jonas Gahr Støre trives bedre i medvind enn i motvind, slik valgkampen hans var for fire år siden. Nå har Støre seieren i sikte, og det gjør ham selvsikker og mer lettbent enn han har vært i tidligere debatter.

Budskapet om sosial ulikhet og urettferdighet satt, og han forklarer Aps skattemodell på en-to-tre. Briljerte fra sitt magasin av eksempler på hvordan motpolers politikk kan slå ut. Støre bredder hele tiden politikken ut og gjør Aps politikk forståelig.

Støre er klar for å bli statsminister om kort tid. Han eide NRK-debatten, var trygg, rolig og på hugget. Ap-lederen var tydelig på at hans regjeringsalternativ er en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV – argumenterte klart for hvorfor han ikke vil ha med Rødt og MDG. Hans lovnader om å holde Rødt utenfor det gode selskap virket troverdig.

Støre møte også debattlederne Atle Bjurstrøm og Fredrik Solvang myndig da de forsøkte å sette han på plass. Vant duellen mot Erna Solberg om skatt suverent, der han fikk tydelig frem hvordan Solberg må kutte i velferd for å finansiere de lovnadene Høyre gir om skattekutt.

Støre kan til tider virke litt belærende, men lyktes denne kvelden svært godt i å få frem engasjementet sitt i for eksempel delen om skole. Han «var så luta lei» av å høre det han omtalte som Høyres latterliggjøring av utjevnende tiltak i skolepolitikken.

Støre var tydelig på viktigheten av trygg styring med et sterkt mandat Ap i sin sluttappell. Nå lukter han valgseieren på mandag.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 5 fisker i garnet

NRK-debatten: 6 fisker i garnet

Frp: Olje-Listhaug rå i sluttspurten





OLJE-SYLVI. Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug har tatt på seg rollen som oljebransjens redningskvinne. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Frps ferske leder Sylvi Listhaug har brukt de siste ukene til å jakte «nye» Frp-seire blant velgere, og polariserer der det er mulig. Også i onsdagens TV 2-debatt, der ingen av partiets kjernesaker var oppe.

I frieriene til grunnfjellet sitt traff hun da hun tok rollen som oljebransjens fremste beskytter – mot klimarøkla. Hun bruker skremmebilder som «venstreradikale sosialister», kanskje med et mål å hente tilbake noe av Sps fangst.

I TV2s abortdebatt skilte hun seg også ut med en langt frekkere tone overfor motstanderne, noe som kledde en slik etisk debatt dårlig.

Hun forholdt seg lite til de andre debattantene – bortsett fra konkurrenten Sp – og var mest opptatt av å servere innøvde fraser.

I NRKs avsluttende debatt var stilen den samme: I åpningsrunden styrte hun glatt forbi spørsmålet om Frps plass i borgerlig samarbeid og om hun vil frede Solberg. Listhaug ble igjen kveldens mester i å snakke om egne ting – bortenfor spørsmålene.

I skoledebatten var hun derimot annerledes, med sterkt og ekte engasjement for mobbeombud i alle kommuner. Og at det er mobberen som må bytte skole.

NRK-debatten var egentlig Listhaugs høydepunkt: Hun dyttet bort dagsorden og fridde mer til egne kjernevelgere enn noen gang.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 3 fisker i garnet

NRK-debatten: 4 fisker i garnet

KrF: Ropstads aller beste debatt noensinne





FRISKEST. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på vei inn til NRK-debatten der han måtte svare på gutterom-kritikk – og som likevel gjorde sin beste debatt. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)





Valgkampen har for Kjell Ingolf Ropstad handlet mer om hard jakt på grasrota enn å vinne TV-debattene. Temaene i disse er knapt KrFs egne kjernesaker – bortsett fra abortdebatten hos TV 2. I abortdebatten ble Ropstad likevel tåkete på eget og partiets standpunkt.

For Ropstad var budskapet om krisen partiet står i, på plass fra start under fredagens NRK-debatt: «Vi vet at det står om veldig få stemmer», var noe av det første han sa. Ropstad gjør sin aller beste debatt etter at han tok over partiledervervet.

Det er intet mindre enn imponerende etter det presset han har stått i den siste uken, tre dager før partiets skjebnevalg. Herlig frimodig – som de sier på Sørlandet – da han hoppet fra klima til trosfrihet for å få frem et av KrFs viktigste poeng til kjernevelgerne. Ropstad traff i budskapet til KrFs velgere i alle sine innhopp, og var spesielt god da han forklarte KrFs løsning om å erstatte første klassetrinn med en førskoleklasse for å bedre overgangen fra barnehage til skole. Han strålte faktisk av overskudd.

Også delen som handlet om avsløringene av Ropstads gutterom og Stortingets pendlerleiligheter, kom han seg godt ut av ved å være ydmyk da han sto skolerett. Smilende, trygg og fokusert i sluttappellen, som satt som et skudd om familiepolitikk, internasjonal solidaritet og menneskeverdsspørsmål. Avsluttet med å si at KrF er den eneste stemmen for internasjonal solidaritet, fattige og forfulgte. «Hver eneste stemme teller», var det siste budskapet til velgerne.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 3 fisker i garnet

NRK-debatten: 5 fisker i garnet

Rødt: Moxnes har fått hardere konkurranse





YTTERST. Få vil samarbeid med leder i Rødt Bjørnar Moxnes i en ny mulig regjering. Under valgkampens siste debatt fredag gjentok han mange av de samme poengene som vi har hørt gjennom hele valgkampen. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

For fire år siden seilet Bjørnar Moxnes for alvor inn i rikspolitikken i utfordrerrolle på venstresiden. Nå er rommet han får atskillig trangere, ettersom Ap har dreid fokuset over på ulikhet og «vanlige folk» og der SV har en partileder få kan matche i debatt etter debatt. På TV2 framsto han litt usynlig og på repeat.

NRK-debatten ble mer av de samme gjentagelsene vi har sett av Moxnes i denne valgkampen. Han var imidlertid på sitt beste da han trakk fram at fagbevegelsen ønsker Rødt i forhandlinger med regjeringen. Et smart trekk av Rødt, som nok en gang måtte tåle at Støre lukker døra for Rødt.

I den siste debatten i NRK så vi litt av den engasjerte Moxnes da han snakket om å løfte lavtlønnsyrker. Han angrep Solberg for å tro på at lærer på skolen skal utjevne forskjellen, mens «Erna har satt økningen i sosiale forskjeller på speed».

Moxnes var klar og tydelig da han snakket om hvordan vanlige folk ikke får samme privilegier som politikerne på Stortinget, og gjorde Rødt særlig aktuelle da han la vekt på at Rødt hele veien har ønsket å fjerne privilegier for stortingsrepresentantene. Moxnes gjorde en innsats på det jevne.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 3 fisker i garnet

NRK-debatten: 3 fisker i garnet

Høyre: Solbergs kampvilje falmet





VET AT DET ER OVER. Erna Solberg elsker egentlig valgkamp, men var uengasjert og sliten under sluttspurten i Bodø fredag kveld. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Erna Solberg har stått støtt i statsminister-rollen, men overbeviste ikke i denne ukens debatter. I TV2-debatten serverte hun aktivt advarsler om kaoset som vil komme med rødgrønt samarbeid og slo til med fraser som «Det kommer til å bli et seminar om hvilke næringer de er mot …» . På TV 2 framsto hun likevel trygg og med faglig styrke, men ble for doserende og detaljrik.

Den siste partilederdebatten var åpenbart ikke Solbergs kveld. Det virker som hun har gitt opp å vinne valget. Solberg var på defensiven i runden mot Støre om skatt og fordeling, og greide ikke helt å svare for de store kuttene i velferd hennes regjering har tatt. I stedet svarte hun med å fortelle at regjeringen har effektivisert.

Solberg var på sitt beste i skoledebatten. Da snakket hun med engasjement om ungdom som sliter med utfordringer. Og la vekt på at flere nå gjennomfører skoleløpet enn før. Likevel var Solberg en blass utgave av sin tidligere så offensive framtoning.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 4 fisker i garnet

I NRK-debatten: 3 fisker i garnet

MDG: Bastholm bleknet – også om klima





ROTET DET TIL. Leder i Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm fikk problemer med å framstå som en troverdig samarbeidspatner under den NRK-sendte partilederdebatten fra Stormen konserthus i Bodø fredag. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

For to år siden var Une Aina Bastholm den utålmodige, brennende røsten for unge klimastreikere. I år har hun slitt med å eie klimadebattene, og har måttet bruke tid på å forklare regjeringsposisjon mer enn å vekke tilhørere.

TV 2s debatt ga Bastholm lite oppmerksomhet, og da hun fikk ordet, var det om temaene skole og kvinnehelse vanskelig å skille hennes prosjekt fra de andre rødgrønne partiene.

I fredagens NRK-debatt rotet Une Bastholm seg bort i kompliserte teknikaliteter ved sitt ultimatum i oljepolitikken. Eller var det et ufravikelig krav?

Hele denne diskusjonen ga Bastholm en krevende start i Bodø, der MDGs spill får mer fokus enn innholdet i politikken deres. Kommer aldri skikkelig på offensiven. Det var kanskje litt symptomatisk at Bastholm er bedre i delen om skole enn den om klima.

I skolepolitikken fremsto Bastholm tydelig på behovet for en mer inkluderende og mindre resultatorientert skole. «Erna Solberg, vi må huske at skolen ikke er en bedrift eller at den skal drives av New Public Management», sa hun i sin utfordring til statsministeren.

Bastholm var klar på behovet for jernbanebygging i hele landet, også i Nord-Norge. Det er nå vi må handle, sa hun i sluttappellen som fokuserte på partiets klimapolitikk. Hun virket litt ufokusert og sliten, noe som sperret litt for det brennende engasjementet hun ble kjent for i forrige valgkamp.

FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 3 fisker i garnet

NRK-debatten: 2 fisker i garnet

Sp: Vedum god, men ujevn





DISTRIKT: Endelig fikk Trygve Slagsvold Vedum snakke om distriktspolitkk. Under den NRK-sendte partilederdebatten fra Stormen konserthus i Bodø fredag. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

I de første av valgkampens TV-debattene tok alle spørsmålene om statsminister-kandidaturet tid fra annen politikk. Vedum har dessuten møtt mer motstand for Sps politiske prosjekt, enn han har opplevd gjennom våren.

I TV 2-debatten var han tydelig og tidvis pågående. Det var Vedums beste debatt denne valgkampen. Han ble etter hvert velkjent «vedumsk», lett på foten og med standardfraser.

I abortdebatten viste han alvorssiden, og manet til ro om krevende etiske spørsmål uten at han lukket dører for faglige gjennomganger.

Hos NRK var Vedum påpasselig med å holde seg unna da Støre og ytterpartiene støtte sammen om regjeringsmodell. Det var ikke det samme overskuddet hos Vedum debatten igjennom som hos TV2,

Vedum kom ikke helt på offensiven i skoledebatten, med litt formanende tone om en mer praktisk skole og flere lærere i distriktene. Men Vedum fikk sjansen til å være gjenkjennelig og servere velgerne budskapet de kjenner ham på i distriktsdebatten. Da var smil og offensivitet på plass.





FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 5 fisker i garnet

NRK-debatten: 4 fisker i garnet

Venstre: Melby fant formen





LÆRER. Guri Melby (V) snakket som mor, lærer og kunnskapsminister under NRKs partilederdebatt, og kom bedre fra det enn i TV 2-debatten tidligere denne uken. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

«Du må være ganske unevrotisk for å være leder av Venstre», åpnet Guri Melby fredagens debatt med, og satte med dette standarden for det som ble hennes beste i denne valgkampen.

Både i TV 2 og NRK-debatten var skole et tema, og det burde være midt i blinken for Guri Melby, fra «lærerpartiet» Venstre. I TV 2s debatt slet hun med å få ordet og var mer utydelig. Det gikk bedre i NRK-debatten, der Melby poengterte at hun snakket som mor, lærer – og kunnskapsminister. «Du skal ikke ha flaks med læreren», poengterte Melby, og snakket opp kompetanseløft. Hennes angrep på Ap-skolen ble raskt parert av Støre.

NRK-formatet passet henne godt og blant «sperregrensekameratene» gjorde Melby en solid figur, med sjarm og snert. Det er sjelden å høre fylkeskommunen omtalt med så mye varme og kjærlighet. I sluttappellen mistet hun taket og kalte næringslivet en del av problemet, ikke løsningen på klimaproblemet.

Den forsnakkelsen kommer Melby til å ha mareritt over gjennom helga.

FISKER I GARNET:

TV 2-debatten: 3 fisker i garnet

NRK-debatten: 4 fisker i garnet