Tausheten om Torp

SKYGGER UNNA: - Norske kristenledere frykter at hvert eneste tegn på at tar Torp på alvor, vil bli brukt av Torp som dokumentasjon på at de tar ham på alvor, skriver Alf Gjøsund. Bildet viser Torp under en demonstrasjon mot Barnevernet i Porsgrunn i 2019. (Joakim S. Enger/Vårt Land)